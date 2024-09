Recensione MEATER Pro XL: il poker di termometri smart per veri Re del barbecue

Meno di un anno fa MEATER 2 Plus , adesso conosciuto con il nome di MEATER Pro , ha rivoluzionato il modo in cui è possibile cucinare la carne. Non si tratta del classico termometro Bluetooth da barbecue che è possibile trovare da anni sul mercato. La sonda, a differenza dei concorrenti, vanta multipli sensori di temperatura ancora più precisi del primo modello, resistenza a fiamma diretta od olio bollente, spessore ridotto e tante altre chicche che lo rendono probabilmente la scelta migliore per chi vuole cucinare la carne (e non solo) al top delle possibilità. A settembre 2024 arriva sul mercato MEATER Pro XL , una stazione comprensiva di 4 MEATER Pro che vi permette di cucinare multiple pietanze tenendo tutto sotto controllo. E il bello è che all'occorrenza funziona anche senza app, grazie al display e ai comandi soft touch integrati nel "Block". Vediamo come se la cava all'atto pratico!

Unboxing MEATER Pro XL e look

La confezione di MEATER Pro XL ospita in primis il nuovo Block in legno di bamboo che fa da stazione per i 4 termometri smart. Non ci sono pile stilo stavolta: all'interno la stazione ha una sua batteria, da ricaricare con un classico cavo USB-C . Non è incluso l'alimentatore, potete usare quelli da smartphone. Non manca ovviamente la manualistica del caso, e stavolta c'è anche un cavo per la ricarica.

Non c'è che dire: MEATER Pro XL è davvero molto elegante . Non c'è la calamita come sulla versione a singolo termometro, ma sul retro c'è uno stand in metallo che vi permette di tenerlo in posizione eretta in cucina o vicino al barbecue. Ecco un po' di foto che lo ritraggono!

MEATER per chi non conosce MEATER

Come suggerisce il nome, è un termometro pensato per la cottura della carne, anche se in realtà riesce ad adattarsi con facilità ad altre tipologie di alimenti. Non si tratta di un'idea completamente nuova, visto che esistono numerosi termometri da cucina con e senza fili, molti dei quali progettati per accompagnare la carne durante tutto il processo di cottura. Tuttavia, questi strumenti spesso richiedono l'uso di sonde cablate, e in alcuni casi si usano addirittura termometri da inserire di tanto in tanto nella carne per effettuare misurazioni periodiche.

MEATER funziona in modo diverso . Si connette all'app dedicata sullo smartphone, si inserisce nella carne da cuocere, si seleziona carne, taglio e modalità di cottura desiderata tramite l'app, e si lascia il termometro nella carne fino a fine cottura. L'app mostra in tempo reale la temperatura interna della carne e quella esterna, suggerendo il momento ideale per rimuoverla dal fuoco e quanto tempo lasciarla riposare prima di servirla a tavola.

MEATER Pro XL

MEATER Pro XL, come già accennato, include 4 MEATER Pro nella sua elegante stazione di bamboo. Riassumeremo qui alcuni punti di forza di questi termometri smart, ma la cosa migliore, soprattutto se non conoscete benissimo il prodotto, è leggere la nostra recensione di MEATER 2 Plus / MEATER Pro dove spieghiamo tutto nel dettaglio. Vediamo quindi un recap delle caratteristiche dei singoli termometri:

La stazione: non ricarica e basta!

Sostanzialmente MEATER Pro XL è la versione aggiornata del Block dotata ovviamente dei termometri aggiornati. Le novità però non mancano anche per quanto riguarda la base. La stazione perde gli slot per le pile stilo classiche, e si ricarica esclusivamente tramite USB-C. Sulla parte destra stavolta troviamo un display OLED (invece di LED), più brillante e pensato per essere consultato senza difficoltà anche in esterna . Lo schermo non serve solo a controllare lo stato di carica dei 4 termometri o ad abilitare la connettività Wi-Fi. MEATER Pro XL può essere usato anche senza l'ausilio dell'app .

All'accensione scegliete la modalità "Stand Alone", inserite i termometri nei tagli di carne che dovete cuocere e navigando nei menu della stazione potete selezionare tipologia di carne, taglio e temperatura da raggiungere. Chiariamolo: non sarà mai comodo come gestire tutto da app , e non per una questione di grandezza del display o comodità dei comandi touch. Da applicazione è possibile controllare lo stato di tutti i sensori di ogni MEATER, avere a colpo d'occhio temperature interne, esterne, obiettivo e tempo rimanente e tante altre informazioni. Però appunto, MEATER Pro XL necessita del Wi-Fi per gestire la trasmissione delle informazioni di tutti e 4 i termometri, e ci sono casi d'uso in cui il Wi-Fi non si ha a disposizione. C'è comunque anche il discorso della dimensione del display: il passaggio all'OLED è graditissimo, ma vi interfaccerete con uno schermo molto piccolo che deve essere consultato da vicino per leggerci qualcosa.

Facciamo un esempio di scenario d'uso: una grigliata di Ferragosto in un parco dotato di griglie e barbecue, o banalmente anche in campeggio. Non avete una Wi-Fi a disposizione, e teoricamente non potreste collegare la stazione all'app per gestire tutti e 4 i termometri. Potete comunque portare MEATER Pro XL con voi e gestire tutto dal display e dai comandi soft touch di cui dispone .

Facilità di utilizzo e App

L'app rimane la stessa di cui vi abbiamo parlato nelle scorse recensioni, con la differenza che qui avete appunto sott'occhio 4 termometri invece di uno. I 4 "spilloni" hanno inciso sul fondo piatto (quello che rimane fuori dalla carne) il numero di riferimento, numero che ritrovate indicato anche sull'app. Non c'è quindi modo di confonderli, anche se doveste usarli per cuocere 4 tipi di carne identici e dalle dimensioni molto simili (come in uno dei casi d'uso in cui lo abbiamo testato). Nel corso degli ultimi mesi l'app MEATER ufficiale si è aggiornata con tante altre funzioni . Adesso, oltre a decidere tipologie di carne e pesce, tagli e temperature, potete anche specificare dove andrete a cuocere la carne con l'ausilio del MEATER. E finalmente è stata sdoganata anche la friggitrice ad aria. Avevo usato proprio l'air fryer una delle ultime volte che vi avevo parlato di MEATER su queste pagine per cuocere un ottimo prosciutto con girarrosto ! Poi, come vi avevo già detto in passato (recuperate la scorsa recensione , come vi ho già consigliato), potete anche cuocere altre pietanze che non siano necessariamente carne e pesce, come torte o panificati, a costo di sapere le eventuali temperature che devono raggiungere all'interno.

Viene poi da pensare che oggetti come questi siano pensati per gli esperti di barbecue o per chi sa cucinare la carne con dimestichezza. In parte è vero, in parte no. Per cominciare, l'app di MEATER offre decine di ricette raccolte nella sezione Master Class, anche se al momento sono solo in inglese. Ogni ricetta vi guida nei vari passaggi e preparazioni, guidandovi ovviamente anche all'uso di MEATER. E anche ignorando questa sezione, è proprio usando strumenti del genere che anche i pochi esperti possono ottenere cotture eccellenti. Basta appoggiarsi in tutto e per tutto ai consigli che vi dà l'applicativo quando selezionate tipologia di carne e tipo di taglio. Banalmente potete usarli anche per cuocere il roast beef, l'arista, costine di maiale, bistecche di manzo, qualsiasi cosa, usando il forno, la friggitrice ad aria, la piastra da fornello. Non ci sono limitazioni, soprattutto con queste nuove generazioni di termometri che sono ancora più resistenti al calore.

Ammetto che MEATER mi fa compagnia in cucina da tanto tempo oramai, e non lo uso certo solo per i barbecue o per preparazioni lunghe e complesse. Vista la sua intuitività e la comodità dell'app, nulla vieta di usarlo su base giornaliera per ottenere cotture perfette.