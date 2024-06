Mecool KM2 Plus Deluxe Edition Recensione: Davide contro Golia

Design e Costruzione

In compenso nella scatola troviamo un cavo HDMI , anch'esso bianco, e ovviamente l'alimentatore, sempre bianco, in tinta col resto degli accessori. Quantomeno c'è coerenza .

Il telecomando (bianco) incluso è insolitamente ampio, perché mira a rimpiazzare quello del televisore , ma le 2 batterie AAA necessarie non sono incluse, e questo è un peccato in un prodotto che vuole essere premium.

Il frontale del dispositivo ospita una serie di indicatori LED che forniscono informazioni sullo stato di funzionamento, la connettività di rete e l'attività del telecomando a infrarossi. Sul retro troviamo un'ampia gamma di porte, tra cui una porta HDMI 2.1 , una porta Ethernet Gigabit, un'uscita AV, una porta ottica per l'audio, e l'alimentazione. Inoltre, su un lato del dispositivo sono presenti due porte USB 2.0 e uno slot per schede microSD , che offrono ulteriori opzioni di connettività per dispositivi di archiviazione esterni.

Il Mecool KM2 Plus Deluxe Edition è un piccolo parallelepipedo bianco , lucido nella parte superiore, opaco nel profilo sfilettato. Il logo Mecool è ben visibile in alto, mentre tutte le porte sono presenti sul retro e su un fianco.

Specifiche Tecniche e Connettività

In termini di connettività abbiamo Wi-Fi 6 , perfetto per lo streaming, Bluetooth 5.0 , utile per collegare eventuali accessori, e una porta Gigabit Ethernet per chi preferisce una connessione cablata.

Abbondante il quantitativo di memoria 4 GB di RAM DDR4 , ben più di quelle che servono per le tipiche applicazioni per Android TV. Anche lo spazio di archiviazione non è da meno, con 32 GB di memoria eMMC , che offrono spazio sufficiente per installare un gran numero di app e per salvare i contenuti preferiti senza dover ricorrere a dispositivi di archiviazione esterni.

Mecool KM2 Plus Deluxe Edition "si vanta" delle sue specifiche tecniche all'avanguardia, tra cui il processore Amlogic S905X4 , un quad-core ARM Cortex-A55 che offre una buona potenza di elaborazione e un ottimo supporto allo streaming. La GPU è una Mali-G31 MP2, che fa quel che deve in termini multimediali appunto, ma non di più.

Telecomando

Il telecomando del Mecool KM2 Plus Deluxe Edition è diverso dal solito, e lo si capisce subito a un primo sguardo. Ci sono infatti tutti i pulsanti che possono servire non solo per controllare il box stesso, ma anche la TV a cui è collegato.

C'è infatti anche una utility completa per configurare il telecomando del KM2 Plus Deluxe Edition affinché funzioni correttamente sul televisore.

Questo significa che funzionerà correttamente su qualsiasi televisore? Ecco, questa è una buona domanda, con una difficile risposta. Cercando online abbiamo in effetti trovato qualche lamentela al riguardo, in particolare per il controllo del volume e l'accensione/spegnimento della TV, ma le variabili in gioco sono appunto moltissime. Se il TV supporta correttamente lo standard CEC non ci sono problemi, altrimenti, dovendo passare per gli infrarossi, l'esperienza è più variabile. Da ultimo, gli aggiornamenti software possono fare la differenza in questi casi, quindi non è nulla di impresso nella pietra.

Abbiamo poi i pulsanti dedicati ai principali servizi di streaming come Netflix, Prime Video, YouTube e Google Play Store. La cosa ultra positiva è che c'è un'app che permette di personalizzarli tutti, in modo che ciascuno possa scegliere per quali app utilizzarli (basta poi ricordarsele perché il simbolo sul tasto potrebbe non corrispondere più).

Non manca poi il pulsante per Google Assistant, situato sopra il D-pad circolare, ma purtroppo le ricerche vocali sono ancora limitate e non in grado, a parer nostro, di offrire un'esperienza appagante. Non solo i risultati proposti non sono sempre coerenti con quelli sperati, ma la ricerca stessa non funziona in tutte le app (finalmente, almeno, va su Netflix!), rendendola castrata di suo.

Il feedback tattile è generalmente buono, manca la retroilluminazione, e il bilanciamento del peso è un po' a favore della parte inferiore, dove ci sono le batterie. Data la sua lunghezza, inoltre, non tutti i pulsanti sono raggiungibili facilmente con il pollice, anche se quelli pensati espressamente per la parte di Android TV sono abbastanza raggruppati.