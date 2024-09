Recensione Minix CA480: Android in auto è una buona idea?

Minix ha lanciato anche in Italia un originale dongle per auto. Non è il solito dispositivo con Android Auto o CarPlay , ma qui c'è anche un sistema Android 12 completo . Ottime premesse quindi, ma siccome un libro non si giudica dalla copertina, mettetevi comodi a leggere cosa ne pensiamo di Minix CA480, e perché non lo consigliamo ai più .

Unboxing

A cosa serve quest'ultimo? A tutti quei casi in cui l'alimentazione dell'auto dovesse essere insufficiente . Potrete infatti collegare una porta aggiuntiva, o un eventuale caricabatterie da accendisigari, per aumentare la potenza complessiva.

La confezione del Minix CA480 è più ricca del previsto, un po' come da tradizione dell'azienda cinese. Al suo interno infatti troviamo, oltre al dispositivo stesso, ben 3 cavi diversi , tutti rivestiti in tessuto e molto ben realizzati. Uno USB-C / USB-C, uno USB-A / USB-C, e un terzo USB-A / USB-A con in più una terza porta USB-A in uscita.

Caratteristiche Tecniche

Una cosa però dobbiamo dirla a sua difesa: non c'è mai stato mezzo problema di stabilità . Al netto di qualche possibile scatto o rallentamento, soprattutto poco dopo l'avvio, il sistema non si è mai scollegato, non è mai andato in crash, e non ha mai esibito alcun comportamento anomalo.

Minix parla di compatibilità con oltre 800 veicoli , ma non c'è un elenco preciso. Da quello che vediamo (paradossalmente) per eseguire Android è necessario che l'auto supporti CarPlay (è così che il CA480 viene riconosciuto dall'infotainment del veicolo).

Il Minix CA480 non è il vostro solito dongle da auto, infatti è anche piuttosto più grande della media. Al suo interno c'è però in pratica uno smartphone in tutto e per tutto, al netto del display. Ecco infatti un sunto delle sue specifiche.

Esperienza d'uso

Al netto di Android Auto e CarPlay, ciò che incuriosisce di questo dispositivo è senz'altro Android 12 completo.

E diciamo subito che è davvero completo e funzionante.

C'è il Play Store, è possibile installare praticamente qualsiasi app, e l'interfaccia è stata personalizzata da Minix in modo da adattarsi piuttosto bene all'uso con il touchscreen dell'auto.

C'è lo split-screen, c'è l'assistente Google (richiamabile anche con gli eventuali comandi al volante), c'è ovviamente Google Maps subito pronto, e ci sono una serie di applicazioni (4) da tenere sulla home per averle sempre a portata di mano.

Abbiamo provato con soddisfazione sia Telegram che WhatsApp. Quest'ultima può essere installata associandola a quella presente sul vostro smartphone, un po' come quando collegate WhatsApp Web, in modo da condividere lo stesso numero di telefono, oppure potete inserire una SIM all'interno del CA480 (magari una solo dati) e creare un account WhatsApp dedicato. Telegram invece non ha di questi problemi e funziona bene su qualsiasi dispositivo.

E poi c'è ovviamente lui: YouTube. Ma non solo, ci sono anche Prime Video, Netflix, e qualsiasi altro servizio di streaming vi venga in mente.

E funzionano? Sì, e anche bene. Il playback è sempre stato fluido, e al netto di qualche raro scatto iniziale non abbiamo mai avuto problemi.

Il difetto di tutte queste app è che non sono ottimizzate per l'esecuzione sull'auto. Nessuna di loro lo è, perché di fatto sono le stesse che avreste su un tablet Android. Questo vuol dire che certi pulsanti non sono proprio comodi da premere (come quello per mandare full screen i video, troppo piccolo) e che gli spazi dei vari elementi delle app non sono stati pensati nell'ottica di un uso sul veicolo.

Chiariamo poi che YouTube non funziona in background, a meno che non siate abbonati a YouTube Premium; valgono insomma gli stessi identici limiti presenti in tutti gli altri dispositivi Android, non c'è alcun workaround.