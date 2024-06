Minix Z100-0dB Recensione: il silenzio è d'oro, (quasi) letteralmente

Il Minix Z100-0dB è un mini PC fanless che si distingue per la sua completa silenziosità , data dall'assenza di ventole. Equipaggiato con un processore Intel Alder Lake-N N100, promette di essere una soluzione versatile, che va appunto capita fino in fondo , prima di essere giudicata.

Design e Costruzione

Nota a margine per l'alimentatore con presa intercambiabile : in confezione troviamo non solo quella europea ma anche inglese e USA, in modo da poterlo usare facilmente anche in viaggio, volendo.

È insomma un mini PC "da battaglia", adatto per configurazioni di home office o postazioni di lavoro con spazio limitato, oltre che per operare in tutti quei luoghi in cui "il silenzio è d'oro". L'assenza di ventole ha inoltre un vantaggio: la polvere non viene risucchiata all'interno del case, una cosa che può sembrare marginale, ma che col tempo ha effetti benefici nel prolungare la vita del mini PC.

Il peso è contenuto in circa 940 grammi: pensate che un Mac mini pesa circa 1,5 Kg, e capirete che non è affatto male.

Il mini PC è costruito con una scocca interamente in metallo che funge da dissipatore di calore , permettendo al sistema di operare senza ventole e quindi in totale silenzio. Di contro ciò significa che la parte superiore dello Z100-0dB può diventare molto calda sotto sforzo, tanto che c'è anche un adesivo apposito per ricordare all'utente di fare attenzione.

Il Minix Z100-0dB è un mini PC di nome e di fatto: piccolo, compatto, e tutto nero, come da eccezion fatta per le due ampie antenne per il Wi-Fi , che spesso contraddistinguono i modelli di Minix, e che sono un po' una freccia puntata su di lui con scritto " guardami! ". Detto questo, la loro funzione ce l'hanno, quindi non possiamo biasimare troppo l'azienda: l'estetica è secondaria, almeno in parte.

Scheda Tecnica

Ultima chicca: Windows 11 Pro , altro piccolo overkill per l'utente domestico, ma che di nuovo ci ricorda che questo mini PC ha molteplici target in mente.

Abbiamo già visto le porte presenti, ma sottolineiamo comunque le due HDMI 2.1, perfette per configurazioni multimonitor ad alta risoluzione e refresh (fino 8K@60Hz), che magari in un ambito casalingo sono forse sprecate, ma che per esempio possono tornare utili nell'impiego in un negozio o in altri ambiti simili.

Due opzioni anche per lo spazio di archiviazione con memorie NVMe SSD: 256 GB o 512 GB. L'SSD utilizzato è un modello custom Minix, che offre buone prestazioni per la maggior parte delle applicazioni, sebbene non sia ottimizzato per scritture prolungate ad alte velocità.

La memoria RAM è invece disponibile in due configurazioni, una con 8 GB di RAM DDR4-3200 e un'altra con 16 GB di RAM DDR4-3200. La scelta della RAM DDR4, pur non essendo l'ultima generazione, garantisce prestazioni solide e un costo contenuto.

Il Minix Z100-0dB è disponibile in due configurazioni, entrambe basate sul processore Intel Alder Lake-N N100 , un quad-core, fino a 3.4 GHz in modalità turbo.

Benchmark e Prestazioni

Parlare di prestazioni in merito a un mini PC fanless non è banale, perché i numeri da soli raccontano solo una parte della storia. Partiamo comunque da loro, ma il giudizio complessivo deve tenere conto di altri elementi.

In generale, Minix Z100-0dB offre prestazioni bilanciate nell'uso generico, con il benefit di sapere gestire benissimo contenuti multimediali avanzati.

Utilizzare il case come dissipatore di calore funziona. Non vi permette di spremere al massimo la CPU Intel Alder Lake-N N100, ma al contempo non ci sono problemi di throttling termico, con i core che raramente superano i 75°, anche con stress prolungato. Occhio però alle temperature superficiali, che superano facilmente i 55° sulle lamelle metalliche esterne.

Su Geekbench 6, il mini PC di Minix ha raggiunto un punteggio di 1.100 nel test single-core e 3.000 nel multi-core.

Sono numeri di fascia bassa, ma comunque più che sufficienti a gestire correttamente navigazione, small office, produttività e streaming video. Su Speedometer 2.0 abbiamo un punteggio di circa 150 ad esempio, che dimostra buone performance generali, anche con siti basati su JavaScript.

Lo spaccato del punteggio di PCMark 10 è chiarificatore: 2.160 punti totali, divisi in 6.772 sulla parte essenziale, 2.394 per la creazione di contenuti (Photoshop è un'opzione, per quanto limitata) Premiere no), 3.940 sulla produttività, e 921 per il gaming. Chiaramente è una soluzione che punta appunto all'essenziale, lasciando da parte i videogiochi (a meno che non siano davvero basilari) e la creazione di contenuti "pesanti"; e del resto cosa dovevamo aspettarci?

Ma la vera punta di diamante è il supporto hardware per AV1, HEVC e VP9, che rende il Minix Z100-0dB ideale per l'uso come Home Theater PC (HTPC), garantendo una riproduzione fluida di pressoché qualsiasi contenuto multimediale. I primi cali li abbiamo avuti solo con video in 8K a 60 fps, ma siamo appunto su un caso limite.

Per quanto riguarda l'SSD, abbiamo registrato una velocità di circa 2.000 MB/s in lettura e 1.600 MB/s in scrittura, che per un mini PC come questo sono più che adeguati, e non rappresentano mai un collo di bottiglia.