Recensione Motorola Edge 50 Neo: è lo smartphone perfetto?

Confezione

La confezione in cartone riciclato di Motorola Edge 50 Neo contiene all'interno la cover rigida del colore dello smartphone e un cavo USB-C per la ricarica. Anche Motorola non include più i caricabatteria nelle sue confezioni, ma sappiamo essere ormai un trend comune dal quale non torneremo più indietro. Comunque molto apprezzata la cover, di ottima fattura e che solitamente è assente da tutte le confezioni.

Costruzione ed Ergonomia

Edge 50 Neo è il classico smartphone Motorola realizzato dando massima priorità alla sottigliezza e alla leggerezza. Questo smartphone pesa solo 171 grammi ed è spesso 8,1 millimetri . In mano è molto piacevole da utilizzare e la finitura effetto pelle è comunque gradevole e aiuta a dare un senso di maggior qualità ad uno smartphone che è comunque interamente in plastica.

La scheda tecnica di questo smartphone non presenta grandi novità. Tutto ruota attorno al processore Mediatek Dimensity 7300 octa core da 4 nanometri che porta in dote un processore grafico Mali G615 MC2. Si tratta di una configurazione corretta per uno smartphone medio gamma, e anche se non è blasonata come la controparte Qualcomm abbiamo già visto comportarsi molto bene in altri dispositivi. E così è anche questo.

A questo processore è collegato anche 8 o 12 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna. Si tratta di una memoria unificata UMCP che in sostanza mette insieme RAM LPDDR5 e memorie UFS 3.1 (o leggermente inferiori). Non si tratta in assoluto di memorie fulminee ma neanche di memorie particolarmente lente, come dimostrato in un prodotto non dissimile, come Edge 50 Pro.

Buona la connettività: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5,3, 5G e supporto per le SIM virtuali eSIM. Il lettore di impronte digitali è posizionato nel display, forse un po' troppo in basso.

E sufficientemente veloce e preciso. Bene anche per la presenza di un sensore di prossimità fisico, che non ha quindi difetti di sorta.

Le prestazioni di questa configurazione sono più che sufficienti. Questo non lo rende uno smartphone perfetto per il gaming, per il quale ci sono soluzioni decisamente migliori, ma possiamo dire che comunque se la cava egregiamente con qualsiasi compito vogliate cimentarvi.