Recensione Motorola Edge 50 Pro: uno smartphone che si distingue

Recensione Motorola Edge 50 Pro Motorola riparte dalla sua famiglia Edge, che anno dopo anno sta guadagnando sempre più apprezzamenti sul mercato, proponendosi come una alternativa diversa alla "noia" del mercato smartphone. E questo Motorola Edge 50 Pro non è da meno, con una proposizione particolare, uno stile unico e una scheda tecnica degna di interesse. Scopriamolo nella nostra recensione. PRO Leggero e dal bel design

Leggero e dal bel design Ricarica fulminea

Ricarica fulminea Ottimo display

Ottimo display Impermeabile e con eSIM CONTRO Prezzo di lancio alto

Prezzo di lancio alto Fotocamere solo nella media

Fotocamere solo nella media Qualche bug nella registrazione video

Qualche bug nella registrazione video Memoria non espandibile

Confezione

La confezione di Motorola Edge 50 Pro è particolarmente ricca, come ormai non se ne vedono più molte in circolazione. All'interno troviamo infatti un alimentatore da ben 125W, un cavo USB-C/USB-C e una cover in plastica semi-trasparente con il colore del vostro smartphone. Una delle migliori cover incluse in confezione che abbiamo mai avuto modo di provare. Come sempre all'interno c'è anche la fragranza Motorola, un segno distintivo del tutto inutile ma che serve a dimostrare l'attenzione di Motorola per certi dettagli.

Costruzione ed Ergonomia

Motorola Edge 50 Pro è diverso da praticamente tutti gli altri smartphone top di gamma in circolazione dal punto di vista costruttivo e di materiali. L'azienda ha scelto una finitura in pelle vegana (quindi nella pratica plastica) molto piacevole al tatto di colori molto diversi rispetto al mercato. La finitura color lavanda da noi provata è sicuramente particolare e distintiva. Molto bello anche il design dello smartphone, con una morbida curva al posteriore che crea il dislivello delle fotocamere. Sia la parte posteriore che quella anteriore convergono sul profilo in alluminio creando l'impressione di uno smartphone estremamente sottile. Si parla comunque di 8,19 millimetri, risultando quindi comunque come uno degli smartphone più sottili in circolazione. Anche il peso di soli 186 grammi è qualcosa che non si trova comunemente. Se cercate qualcosa di diverso questo smartphone realizzato in collaborazione con Pantone ha proprio le carte che vi servono. In più è anche resistente ad acqua e polvere secondo lo standard IP68.

La scheda tecnica di questo smartphone è quella di uno smartphone di fascia alta, ma non premium. Il processore scelto infatti è lo Snapdragon 7 Gen 3, realizzato per smartphone di fascia medio alta. Si tratta di una CPU a 4 nanometri con frequenza massima di 2,63 GHz e GPU Adreno 720. Abbiamo ben 12 GB di RAM (LPDDR4X) e addirittura 512 GB di memoria interna (non espandibili). Questo quantitativo di memoria è sorprendente in una fascia di prezzo in cui gli smartphone offrono praticamente sempre la metà dello spazio. La tecnologia di questa memoria è UFS 2.2, ma questo è proprio uno di quei casi in cui non ci si deve fermare alla copertina: Motorola ha ottimizzato questa memoria così tanto che abbiamo ottenuto velocità superiori a smartphone con UFS 3.1. Sorprendente ma vero. Molto buona la connettività: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, porta USB-C 3.1 e anche supporto eSIM, che era forse la più grande mancanza del modello dello scorso anno. La eSIM è anche l'unico modo per utilizzare due "schede" diverse visto che il carrellino può alloggiare solo una nanoSIM. L'audio è stereo ed è più che discreto. C'è anche il supporto Dolby Atmos.

Fotocamera

Motorola Edge 50 Pro è dotato di una tripla fotocamera principale. Viene mantenuta anche la fotocamera zoom, che adesso è addirittura 3x. Questa secondo noi è la cosa più interessante di questo smartphone per quanto riguarda l'ambito fotografico. Sono sempre meno infatti gli smartphone che nella fascia "non-premium" riescono a offrire una fotocamera zoom, anche se solo da 10 megapixel (apertura ƒ/2.0). Abbiamo poi un sensore principale da 50 megapixel con apertura addirittura ƒ/1.4 e una grandangolare da 13 megapixel ƒ/2.2 con autofocus per le macro. È un kit fotografico completo che vi permetterà di fare foto interessanti in praticamente qualsiasi contesto. Gli manca forse la "brillantezza", intesa dal punto di vista dello stile, per tirare fuori degli scatti davvero degni di un top di gamma. La gestione del punto di bianco e delle forti luci infatti non è sempre perfetta e può capitare di avere delle zone leggermente bruciate o avere due foto consecutive con un bilanciamento del bianco differente. La modalità ritratto è ovviamente presente, ma non è risultata troppo concreta. Anche la fotocamera selfie da 50 megapixel ƒ/1.9 (con autofocus) potrebbe sicuramente giovare di un aggiornamento software che possa migliorarne la nitidezza. La grandangolare avrebbe giovato di una risoluzione superiore, ma fa comunque abbastanza bene il suo dovere. È sicuramente l'accoppiata del sensore principale molto luminoso e del sensore zoom a far divertire di più con questo smartphone. È presente anche il laser autofocus e la modalità notturna funziona discretamente. Qualcosa può ancora essere però aggiustato via software come dicevamo e fra queste aggiungiamo anche uno shutter lag troppo marcato che fa sì che la foto venga realizzata sempre un istante dopo a quando abbiamo premuto il tasto di scatto. Segnaliamo poi qualche tocco involontario che sul display curvo impedisce di scattare se non si allarga la presa dello smartphone. Non ci hanno invece convinto i video in 4K a 30fps. Comodo che si possa cambiare fotocamera durante la registrazione video fra tutte quelle a disposizione, ma i video non sono stabilissimi e soprattutto c'è un po' di perdita di frame che speriamo possa essere risolta con un aggiornamento.

Display

Motorola Edge 50 Pro ha uno schermo curvo da 6,7" pollici. A qualcuno questa tipologia di schermi non piace, ma è indubbio che siano scenici e su questo dispositivo mettano in risalto le specifiche di questo pannello. Parliamo di un display AMOLED a 144 Hz (valore sempre record) con supporto ad HDR10+ e risoluzione superiore a praticamente ogni concorrente (1220 x 2712 pixel) in questa fascia. Lo schermo ha una luminosità di picco di ben 2.000 nit e supporta ovviamente la tecnologia del Moto Display per mostrare le notifiche sullo schermo anche a schermo bloccato, ma purtroppo non sempre (quindi non lo chiameremo always on display).

Software

Motorola Edge 50 Pro viene lanciato sul mercato con Android 14 aggiornato con le patch di marzo 2024. Il sistema è personalizzato con l'interfaccia di Motorola, che però lascia praticamente intatta la parte estetica del sistema che è quella di Android stock. Implementa però un gran numero di funzionalità, come Moto Connect (che include anche Ready For per la modalità desktop), la barra laterale da cui aprire le app in finestra, la personalizzazione di vari dettagli dell'interfaccia e la comodissima modalità ad una mano. Motorola ci tiene a impreziosire il suo sistema con varie chicche, pur sempre senza stravolgere il modo in cui Android è stato pensato. C'è anche una modalità di gioco (Game Time) e le gesture (un tempo chiamate Moto Actions) che permettono di svolgere alcune funzioni semplicemente con gesti sul display o del polso quando si tiene lo smartphone in mano. L'interfaccia è nel complesso fluida, anche se non è del tutto escluso che possiate incorrere in qualche sporadica perdita di frame durante alcuni momenti concitati, a dimostrazione di come sicuramente questo smartphone possa comunque ancora beneficiare dei futuri anni di aggiornamenti che riceverà. Parliamo di 3 nuove versioni di Android (fino ad Android 17) e 4 anni di patch di sicurezza.

Autonomia

Motorola Edge 50 Pro ha una batteria da 4.500 mAh, più piccola di quasi tutti i concorrenti, ma era una conseguenza praticamente ovvia dell'avere una scocca più contenuta e un peso inferiore. Dai nostri test è comunque risultato come sia tutto sommato facile arrivare a fine giornata con un utilizzo medio, medio-intenso. In caso di una giornata più impegnativa potrete sfruttare la ricarica fulminea a 125W, che ha del magico, permettendovi di caricare lo smartphone al 100% in soli 18 minuti. In più anche la ricarica wireless è stata aggiornata sensibilmente arrivando a ben 50W, decisamente più della media del mercato. La ricarica wireless inversa invece garantisce 10W di potenza.

Prezzo

Motorola Edge 50 Pro viene lanciato sul mercato a 699€. Si tratta di un prezzo decisamente più basso rispetto al modello dello scorso anno (che però aveva anche un processore di fascia superiore), ma comunque alto. Sicuramente un centinaio di euro in meno sul prezzo di listino lo avrebbe sicuramente posizionato meglio in un mercato già molto competitivo. Potrete comunque avere questo smartphone scontato proprio di 100€ se sfrutterete la supervalutazione del trade in. Se all'acquisto restituirete il vostro precedente smartphone avrete applicato lo sconto aggiuntivo appena menzionato.

Foto

Foto

Giudizio Finale Motorola Edge 50 Pro Motorola Edge 50 Pro è ancora una volta lo smartphone di qualità per chi cerca qualcosa di diverso. Non prova a essere lo smartphone bilanciato a tutti i costi come i suoi concorrenti, ma anzi osa in modo audace in alcuni campi specifici: il design, la velocità di ricarica, il display e alcuni dettagli (come impermeabilità e supporto eSIM). Il prezzo di lancio è però alto e solo futuri sconti potranno renderlo davvero appetibile a un pubblico più alto. Sommario Confezione 8.5 Costruzione ed Ergonomia 9.5 Hardware 8 Fotocamera 7 Display 9 Software 8 Autonomia 8 Prezzo 6 Voto finale Motorola Edge 50 Pro Pro Leggero e dal bel design

Leggero e dal bel design Ricarica fulminea

Ricarica fulminea Ottimo display

Ottimo display Impermeabile e con eSIM Contro Prezzo di lancio alto

Prezzo di lancio alto Fotocamere solo nella media

Fotocamere solo nella media Qualche bug nella registrazione video

Qualche bug nella registrazione video Memoria non espandibile

Emanuele Cisotti Vivo nel mondo della telefonia dal Nokia 3210 e nel mondo di linux da Ubuntu 5.04. Ma quello che provo oggi qui su SmartWorld sono principalmente smartphone, smartwatch e prodotti per la smart home. Ma le mie passioni riguardano anche il LEGO e la musica elettronica.