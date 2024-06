Recensione Motorola Edge 50 Ultra: l'alternativa che ci voleva

Recensione Motorola Edge 50 Ultra Motorola arriva finalmente sul mercato con la sua variante Ultra di quell'Edge 50 Pro che abbiamo già avuto modo di recensire. Scopriamo quindi il nuovo Motorola Edge 50 Ultra nella nostra prova completa. PRO Ricarica fulminea

Confezione

Quella di Edge 50 Ultra è una delle poche confezioni "ricche" in circolazione. All'interno troviamo una cover rigida semi trasparente, un cavo USB-C/USB-C e un alimentatore da ben 125W.

Costruzione ed Ergonomia

Motorola Edge 50 Ultra è uno smartphone premium diverso da tutti gli altri. Questo perché è sottile e leggero, cosa che nessun altro smartphone in questa categoria può garantire. Lo smartphone è spesso 8,6 millimetri e pesa 197 grammi, meno di qualsiasi altro smartphone di questo tipo. Questo nonostante sia comunque resistente ad acqua e polvere secondo lo standard IP68 e che sia anche disponibile con materiali diversi come la versione in legno. Noi abbiamo provato la più "classica" versione nera in plastica con effetto pelle. È piacevole al tatto ed è elegante alla vista. Anche le forme stondate sia del posteriore che del vetro frontale aiutano a dare la sensazione di avere in mano un dispositivo di grande qualità.

La scheda tecnica di questo smartphone è notevole. Abbiamo il processore Snapdragon 8s Gen 3 (che si pone leggermente sotto a 8 Gen 3) octa core a 4 nanometri, la GPU Adreno 735 e ben 16 GB di RAM. Motorola per fortuna prosegue la sua strada nel fornire una sola versione di memoria per la massima chiarezza degli utenti. Ed è la combinazione più notevole per uno smartphone simile visto che abbiamo ben 1 TB di memoria interna UFS 4.0. Abbiamo poi il 5G, il Wi-Fi 7, il Bluetooth 5.4, l'NFC e il supporto eSIM. Non manca l'uscita video USB-C 3.1 e anche l'ultrawideband. È la prima volta che lo troviamo su di uno smartphone Android diverso da Samsung e Google. Il lettore di impronte digitali ottico all'interno del display è veloce e preciso. Manca invece, ovviamente il jack audio per le cuffie da 3,5 millimetri e la possibilità di espandere la memoria.

Fotocamera

Il kit fotografico di Motorola Edge 50 Ultra è molto completo: 50 megapixel ƒ/1.6 stabilizzata otticamente, una 64 megapixel ƒ/2.4 con zoom 3x e una 50 megapixel ƒ/2.0 grandangolare. Nessuna fotocamera inutile o a bassa risoluzione. A conferma di questo anche la fotocamera selfie è da 50 megapixel (ƒ/1.9). Tutte le fotocamere permettono di ottenere buoni risultati, degni di un top di gamma, con una notevole vividezza e una buona messa a fuoco. L'unico fronte su cui abbiamo notato una differenza rispetto agli altri premium è probabilmente la resa dei colori, dove Edge 50 Ultra è a volte imperfetto. Potrebbe sicuramente essere migliorato con un aggiornamento e nel complesso è comunque un difetto minore, ma che su uno smartphone premium va comunque fatto notare. Bene anche le foto con poca luce e nel complesso bene anche le fotocamere secondarie che soprattutto forti della loro alta risoluzione offrono una buona resa. Più che discreti anche i selfie dalla fotocamera frontale. I video si registrano in 4K a 60fps dalla fotocamera principale e a 30fps da tutte le altre. Abbiamo però notato un calo di definizione a 30fps, quasi come se registrasse a risoluzione più bassa. Pensiamo possa essere un bug, anche questo risolvibile. Buona la resa in 4K a 60fps e la stabilizzazione.

Display

Lo schermo di questo dispositivo è simile a quello che abbiamo trovato su Edge 50 Pro ma garantisce una luminosità superiore. Abbiamo infatti una luminosità di picco di ben 2.500 nit. Si tratta di un pannello da 6,7 pollici con risoluzione superiore al FullHD+, ovvero 1220 x 2712 pixel. Lo schermo è OLED e offre il refresh rate adattivo fino a 120 Hz, ma può addirittura essere forzato a 144 Hz, comodo magari nei (pochi) giochi supportati. Il vetro curvo, che magari a non tutti piacerà, è di tipologia Gorilla Glass Victus e nelle impostazioni troviamo anche una modalità anti-flicker, nel caso una elevata sensibilità dei vostri occhi provasse fastidio per il fenomeno dello sfarfallio.

Software

Motorola Edge 50 Ultra viene lanciato sul mercato con Android 14 e aggiornato con le patch di maggio 2024. L'azienda promette 3 anni di nuove versioni di Android (quindi fino ad Android 17) e 4 anni di patch di sicurezza. Sebbene non arrivi ai valori di altri concorrenti come Samsung e Google, è comunque una buona garanzia di durevolezza nel tempo. L'interfaccia è quella di Android "pura" personalizzata con cura e senza stravolgimenti da parte di Motorola. Nell'app Moto troviamo un po' tutte le opzioni per modificare l'interfaccia di sistema o i vari effetti grafici, oppure dove potrete attivare la luce sui bordi alla ricezione delle notifiche e lo modalità di gioco, sfruttabile poi nei giochi del vostro smartphone per massimizzare le prestazioni e minimizzare le distrazioni. Fra le funzionalità più interessanti introdotte da Motorola negli ultimi tempi troviamo il Moto Secure con anche una cartella "nascosta" e Moto Unplugged per poter gestire un utilizzo più consapevole dello smartphone in momenti precisi della giornata. Infine con Smart Connect potrete duplicare il vostro smartphone su un PC Windows e anche avviare una singola app Android del vostro telefono sul vostro PC (pensate per esempio di gestire così per lavoro app come Instagram o TikTok). Motorola ha installato qualche app su questo smartphone, ma sarà facile disinstallarla al volo.

Autonomia

Motorola come sempre, anche per differenziarsi dalla massa, sceglie di fare smartphone top di gamma con una batteria leggermente meno capiente ma andando meno a influire su peso e spessore. Si tratta comunque di una capiente batteria da 4.500 mAh che gli permette nella maggior parte dei casi comunque di arrivare a fine giornata anche con un utilizzo abbastanza intenso, grazie ad una buona gestione energetica della CPU e della GPU. Ancora una volta Motorola però si posiziona all'avanguardia per i sistemi di ricarica. Abbiamo la ricarica cablata a 125W e quella wireless a 50W. Si dovrà attivare l'opzione per la massima velocità tramite l'opzione nel software, dove troviamo anche altre impostazioni per salvaguardare la vita della batteria nel tempo.

Prezzo

Motorola Edge 50 Ultra non costa poco, visto che il prezzo di lancio è di 999€, ma costa comunque molto meno degli altri smartphone premium che offrono la stessa quantità di memoria interna. Può sembrare una questione da poco ma la quantità di RAM e memoria interna è spesso il fattore che fa lievitare anche di alcune centinaia di euro il prezzo di uno smartphone. E se per voi avere 1 TB di memoria su uno smartphone premium non è una questione secondaria questo smartphone sarà probabilmente la vostra prima scelta. Lo trovate anche su Amazon. Controllate il box a seguire per eventuali cali di prezzo.

Giudizio Finale Motorola Edge 50 Ultra Motorola Edge 50 Ultra è lo smartphone premium per chi non era soddisfatto degli smartphone premium. Tantissima RAM, tantissima memoria interna, un corpo leggero e sottile e dei sistemi di ricarica fulminei. Le alternative non mancano e pertanto ha perfettamente senso offrire sul mercato qualcosa di diverso. Sommario Confezione 8 Costruzione ed Ergonomia 9 Hardware 8.5 Fotocamera 7.5 Display 9 Software 8.5 Autonomia 8 Prezzo 7 Voto finale Motorola Edge 50 Ultra Pro Ricarica fulminea

