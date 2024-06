Recensione Motorola Moto Buds+: il suono di Bose, senza il prezzo di Bose

Confezione

La confezione di vendita è abbastanza standard: all'interno troviamo due coppie di gommini (S ed L) che si aggiungono a quelli di taglia M applicati di default, più un cavetto USB/USB-C molto corto.

Costruzione ed Ergonomia

I moto buds+ hanno un design molto standard, ma (forse anche per questo) anche molto comodo. Pur non distinguendosi nel mare magnum degli auricolari tutti simili, c'è di buono che potete indossarli per ore e ore senza provare affaticamento. Ottima la custodia di ricarica, molto compatta, sottile, con angoli e bordi stondati: ha la forma ideale per infilarsi comodamente in tutte le tasche, anche nel piccolo taschino dei jeans.

In termini di resistenza ai liquidi, non c'è indicata alcuna certificazione IP, ma Motorola indica un "design idrorepellente", ossia un rivestimento che dovrebbe proteggere da schizzi e spruzzi accidentali (pur non rendendo gli auricolari completamente impermeabili).

Qualità audio

La qualità audio dei Motorola moto buds+ è davvero molto buona: la collaborazione con Bose si fa sentire, il suono è ricco di dettagli, con una piacevole spinta sui bassi. Le frequenze basse infatti risultano le più riuscite, belle piene e vibranti, anche se forse a tratti un po' soverchianti rispetto gli altri suoni.

Il profilo di default (Neutrale) è infatti marcatamente a V, con una decisa enfasi sui bassi e una piccola spinta sugli alti. Le frequenze medie, quelle della voce, risentono un po' in termini di chiarezza rispetto alle altre: fortunatamente, dall'app è disponibile un equalizzatore a dieci bande con cui aggiustare un po' il tiro. In generale, comunque, pur non essendo affatto "flat", l'audio è piacevole anche con l'equalizzazione di default: come sempre, è questione di gusti e il suono di default potrebbe gustarvi più o meno a seconda di quanto vi piace l'enfasi sui bassi. Tra le note positive in termini di audio, segnaliamo anche il supporto a Dolby Atmos e Dolby Head Tracking: la spazialità del suono è effettivamente molto buona (anche con i film o le serie TV), e il tracciamento della testa funziona. In termini di codec, oltre AAC e SBC, i moto buds+ supportano anche LHDC, un codec ad alta risoluzione che garantisce maggior qualità sonora con gli smartphone compatibili.

Cancellazione del rumore

ANC e trasparenza L'ANC funziona bene e promette di ridurre i rumori di fondo fino -46 dB. In generale, pur non avendo performance da top di gamma (come AirPods Pro 2 o Sony WF-1000XM5), la cancellazione del rumore fa il suo dovere e riesce a isolarvi a sufficienza per garantirvi un viaggio tranquillo. L'ANC può essere impostato su Adattivo, per regolarsi automaticamente in base ai rumori di fondo. Tuttavia, non ho notato particolari benefici da questa modalità, che spesso ha lasciato passare più rumori di quanto non avrei voluto. La modalità Trasparenza è discreta: funziona abbastanza bene e restituisce i suoni in modo naturale, ma presenta un costante fruscio di fondo.

Funzioni e controlli

App Moto Buds L'applicazione di riferimento, chiamata Moto Buds, è disponibile solo su Android. Un po' un peccato, anche considerando che le Moto Buds+ avrebbero tutte le carte in regola per essere ottime cuffiette anhce per gli utenti iPhone. Oltre che monitorare il livello di batteria e aggiornare il firmware, dall'app è possibile modificare l'equalizzatore (scegliendo uno dei preset o modificando manualmente l'equalizzatore a bande), far squillare gli auricolari per ritrovarli, avviare un test per verificare l'aderenza dei gommini e accendere anche la Modalità Gioco, che riduce al minimo la latenza per migliorare l'esperienza nei giochi. Infine, dall'app è anche possibile personalizzare (un po') i comandi.

Connettività Il Bluetooth è in versione 5.3 e la connessione è sempre solida e senza problemi. I codec supportati sono AAC, SBC e LHDC. I moto Buds+ supportano il multipoint, ossia connessione simultaneamente a due dispositivi.

Controlli I controlli sono touch, e francamente non mi fanno impazzire. Gli unici comandi usabili sono doppio tocco, triplo tocco e tocco prolungato, e di questi solo il doppio tocco è ampiamente personalizzabile (vedi screenshot in basso). Il risultato è che le interazioni con gli auricolari sono limitate, ed è molto improbabile riuscire ad avere la regolazione del volume (impostabile solo sul doppio tocco, al posto di Play/Pausa). Di default, i controlli sono configurati così: Doppio tap (SX e DX): Play/Pausa

Triplo clic (SX): Traccia precedente

Triplo clic (DX): Traccia successiva

Clic prolungato (SX e DX): ANC/Trasparenza C'è di buono però che gli auricolari sono dotati di sensori di prossimità, che mandano automaticamente in pausa la musica quando rimuovete le cuffiette dalle orecchie e la fanno ripartire quando li indossate nuovamente.

Batteria e autonomia

L'autonomia è ottima, superiore alla media: parliamo di oltre 6 ore di autonomia con ANC acceso (e circa 9 ore senza ANC). Con le ricariche fornite dalla custodia si arriva a un'autonomia complessiva di 38 ore. C'è la ricarica rapida (10 minuti di ricarica per 3 ore di riproduzione) e anche la ricarica wireless.

Microfoni

I Motorola Moto Buds+ sono dotati di tre microfoni per auricolare. La qualità in chiamata è abbastanza buona e la voce è sempre comprensibile, anche se un po' metallica: anche in completo silenzio, la voce risulta leggermente artefatta, meno naturale di quanto si potrebbe volere. Tuttavia, gli auricolari fanno un ottimo lavoro nell'eliminare i rumori di fondo e la qualità dell'audio catturato è sempre discreta, anche in condizioni difficili.

Prezzo

Il prezzo di listino dei Motorola Moto Buds+ sarebbe di 149€, ma nei giorni scorsi sono state in sconto su Amazon a circa 130€. Inoltre, utilizzando il codice budspromo sul sito ufficiale è possibile avere uno sconto di 20€, pagandole quindi 129€ Il prezzo di listino è leggermente alto, specialmente considerando che quella fascia di prezzo è particolarmente affollata e piena di ottimi modelli (alcuni dei migliori auricolari Bluetooth sono proprio tra i cento e i centocinquanta euro). I Moto Buds+ sono comunque ottimi auricolari, specialmente per qualità sonora, ma il costo scontato è più invitante (e un eventuale, ulteriore sconto che le avvicini più ai cento euro non farebbe male).

Il sample per questa recensione è stato fornito da Motorola, che non ha avuto un'anteprima di questo contenuto e non ha fornito alcun tipo di compenso monetario.

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.

Giudizio Finale Motorola Moto Buds+ I Motorola moto buds+ sono un paio di auricolari che spiccano soprattutto per l'elevata qualità sonora, curata da Bose. Molto comodi da indossare, hanno anche una discreta cancellazione del rumore, sono dotati di connessione multipoint e supportano il codec Hi-Res LDAC. Ottima anche l'autonomia (con ricarica wireless), buona anche l'app (disponibile solo per Android) e accettabile la qualità in chiamata. Non brillano i controlli touch. Il costo è molto interessante ma non infallibile: anche se i moto buds+ valgono sicuramente la spesa, la fascia di circa cento euro è molto affollata e piena di altri modelli validi. Sommario Confezione 6 Costruzione ed Ergonomia 8.5 Qualità audio 8.5 Cancellazione del rumore 8 Funzioni e controlli 7.5 Batteria e autonomia 8 Microfoni 8 Prezzo 6.5 Voto finale Motorola Moto Buds+ Pro Ottima qualità audio

Ottima qualità audio Buona cancellazione del rumore

Buona cancellazione del rumore Leggere e comode

Leggere e comode Multipoint

Multipoint Microfoni ok

Microfoni ok Ottima autonomia (con ricarica wireless)

Ottima autonomia (con ricarica wireless) Buona app Contro Controlli touch non all'altezza

Controlli touch non all'altezza Prezzo buono, ma si può fare di meglio

Giuseppe Tripodi Sono soprattutto una persona curiosa: mi piace imparare cose nuove e spiegare quel che so. Quindi scusatemi per gli articoli così lunghi. Spesso mi isolo dal mondo con grosse cuffie in testa, a leggere su un ebook reader o ascoltare un podcast, ma ho un cane di nome Dubbio che mi mantiene vigile e mi trascina al parco un paio di volte al giorno.