Recensione Motorola Moto G84: uno dei migliori smartphone a meno di 250€

Seguiteci nel nostro canale WhatsApp per scoprire tutte le nostre recensioni in anteprima.

Confezione

Costruzione ed Ergonomia

Dal punto di vista costruttivo questo Moto G84 è una buona sorpresa. L'azienda ha optato per la plastica che permette di tenere il prodotto leggero (solo 168 grammi), anche se sulla parte posteriore ha la finitura è simil pelle e questo gli da un senso di qualità aumentata rispetto alla media. È poi anche molto sottile grazie allo spessore di soli 7,6 millimetri. In più è anche resistenti a spruzzi e polvere secondo lo standard IP54 , cosa niente affatto scontata, sopratutto considerando la fascia di prezzo.

Hardware

Motorola Moto G84 ha una scheda tecnica abbastanza interessante. L'azienda no ha assolutamente lesinato su RAM e memoria interna che ammontano a ben 12 (LPDDR4X) e a 256 (UFS 2.2). Il processore è invece uno Snapdragon 695 5G octa core da 2,2 GHz realizzato a 6 nanometri.

Non si tratta di un processore di chissà quale fascia e questo si vede in alcune operazioni anche quotidiane, dove la fluidità e l'assenza di lag non sono più garantite. Lo smartphone non è mai frustrante da utilizzare, ma ci sono comunque contesti in cui la differenza è apprezzabile rispetto ad uno smartphone di fascia superiore. Un esempio è lo zoom su Google Maps che per esempio mostra qualche breve rallentamento.

Abbiamo poi la possibilità di espandere la memoria tramite microSD e una buona connettività: 5G, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1, supporto dual SIM fisica e anche jack audio per le cuffie da 3,5 millimetri. Peccato per la vibrazione che non è incisiva come avremmo voluto. Il lettore di impronte è all'interno del display e per quanto sia molto preciso non è dei più veloci, forse a causa dello stesso processore. L'audio è stereo e c'è il supporto a dolby atmos.