Recensione Motorola Moto G85: si aggiorna (e anche il prezzo)

Confezione

All'interno della confezione di cartone di questo smartphone troviamo il cavo di ricarica USB-A/USB-C. Purtroppo anche Motorola ha messo a dieta le confezioni di buona parte dei suoi dispositivi, allineandosi a questo trend del mercato. Abbiamo però l'apprezzatissima cover in silicone trasparente.

Costruzione ed Ergonomia

Motorola Moto G85 riprende il design dello scorso anno e lo migliora ancora, creando un dispositivo che fa della sottigliezza (7,6 millimetri) e della leggerezza (171 grammi) il suo punto di forza. Si tratta ancora una volta di uno smartphone in plastica con un retro in pelle vegana (in sostanza sempre plastica), molto piacevole al tatto e anche alla vista. Le colorazioni sono poi sempre molto particolari, soprattutto quella in tonalità oliva da noi provata. Lo smartphone non trattiene particolarmente le impronte e in mano è davvero un piacere da utilizzare. Peccato per l'assenza di una certificazione contro acqua e polvere che era presente lo scorso anno e che quest'anno diventa una generica indicazione di splashproof.

Motorola Moto G85 riceve ovviamente anche un dovuto aggiornamento dal punto di vista della scheda tecnica. Abbiamo finalmente un upgrade di processore, che rimane comunque appartenente alla fascia medio bassa. Si tratta di un processore Snapdragon 6s Gen 3 octa c ore da 2,2 GHz con GPU Adreno 619 e processo produttivo a 6 nanometri. Abbiamo però ben 12 GB nell'unico taglio di memoria e 256 GB di memoria interna. Questa memoria è ancora UFS 2.2, quindi non velocissima, ma comunque accettabile per la fascia di prezzo. Questa memoria è poi espandibile tramite una microSD. Lo slot di espansione può però ospitare una sola nanoSIM, "difetto" colmato dall'introduzione del supporto eSIM. Si tratta indubbiamente di una novità notevole in questa fascia di prezzo. La connettività è discreta. Abbiamo sempre il 5G, ma non ci sono grandi novità sugli altri fronti dove rimane il Wi-Fi 5 e il Bluetooth 5.1. Avremmo apprezzato un miglioramento almeno sul fronte del Wi-Fi. Presente il chip NFC e un sensore di prossimità fisico per lo spegnimento del display quando lo avviciniamo alla testa. Manca invece il jack audio, che era uno dei punti forti del modello precedente.

Fotocamera

Motorola ha aggiornato il sensore della fotocamera principale con un più recente Sony LYTIA 600 da 50 megapixel. Ha apertura ƒ/1.8 e gode di stabilizzazione ottica dell'immagine. Questa novità ha un impatto significativo negli scatti che realizzerete e, nonostante l'anteprima di scatto a volte tradisca scatti ben peggiori, le foto che potrete ottenere sono di qualità superiore rispetto al passato e superiore nel complesso per la fascia di prezzo. Anche con poca luce le foto vengono comunque meglio di come ci saremmo aspettati, probabilmente anche grazie alla presenza dello stabilizzatore ottico. La fotocamera secondaria è una grandangolare da 8 megapixel ƒ/2.2. È discreta e nonostante la bassa risoluzione più offrire dei discreti scatti in varie condizioni di luce. Può anche essere sfruttata per le foto in modalità macro. La fotocamera frontale è invece una discreta 32 megapixel che realizza immagini discrete per la fascia di prezzo, anche se con un bilanciamento della luce imperfetto. Capitolo a parte per la registrazione video che può ancora essere migliorata su vari fronti. L'unica risoluzione possibile è il Full HD a 30fps, non è possibile passare dalla fotocamera principale e la ripresa soffre di alcuni momenti in cui il video sembra tentare una nuova rimessa a fuoco. Un aggiornamento potrebbe molto migliorare questo frangente.

Display

Chi amava lo schermo piatto di Moto G84 avrà ricevuto una pessima notizia con l'arrivo di Moto G85, visto che l'azienda ha optato per l'utilizzo di uno schermo curvo sui lati. Come ripetiamo sempre la troviamo una soluzione molto elegante e gradevole alla vista, ma oggettivamente non porta dei benefici funzionali e se non vi piace esteticamente potrebbe sicuramente farvi storcere il naso. Lo schermo è comunque un ottimo pannello da 6,67 pollici con risoluzione FullHD+ (1080 x 2400 pixel), refresh rate fino a 120 Hz e una nuova luminosità massimo di picco più alta (ora 1.600 nit). Lo schermo è di tipo P-OLED e nonostante la sua curvatura non abbiamo rilevato alcun tocco involontario durante l'utilizzo. Manca purtroppo un vero always-on display ma le notifiche si possono comunque vedere a smartphone bloccato toccando o muovendo lo smartphone. Non è preapplicata una pellicola protettiva.

Software

Motorola lavora sempre molto bene sul fronte del software. Questo dispositivo arriva sul mercato con Android 14 aggiornato con le patch di giugno 2024. Purtroppo non abbiamo una timeline per quanto riguarda gli aggiornamenti futuri, pratica abbastanza comune nella fascia più economica. Non sappiamo quindi quanto a lungo verrà supportato, ma i dati ci dicono che Motorola si comporta discretamente su questo fronte. L'interfaccia somiglia molto a quella di Android 14 stock ma è comunque possibile apportare tutta una serie di personalizzazioni alla grafica, così come è possibile sfruttare molte aggiunte possibili grazie all'app Moto, che fra le altre cose porta in dote le famose gesture dell'azienda, oltre che una comoda barra laterale di cui aprire rapidamente le app in finestra. C'è poi Motorola Unplugged per aiutarci a "disconnetterci" dallo smartphone in certi momenti e, all'opposto, Smart Connect per utilizzare alcune funzionalità dello smartphone direttamente dal vostro PC (Windows).

Autonomia

All'interno di Motorola Moto G85 troviamo una batteria da 5.000 mAh. Un valore notevole se pensiamo allo spessore e alla leggerezza di questo dispositivo. Questa batteria garantisce una eccezionale autonomia, che può anche arrivare a due giorni pieni con una singola carica. Un risultato veramente impressionante. Abbiamo poi una ricarica rapida a 30W, apprezzabile nella categoria (dove comunque c'è chi fa meglio).

Prezzo

Il prezzo di Moto G85 sale e non di poco. Parliamo di 50€ che portano il prezzo di lancio a 349€. È anche vero però che fin da subito il prezzo è stato scontato. Al momento si trova a 279€ su Amazon (controllate il box sotto per futuri aggiornamenti): meno del prezzo di lancio del suo predecessore. Il prezzo di lancio è alto. Lo street price ci sta.

Foto

Foto

Il sample per questa recensione è stato fornito da Motorola, che non ha avuto un'anteprima di questo contenuto e non ha fornito alcun tipo di compenso monetario.

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.

Giudizio Finale Motorola Moto G85 Non tutto in questo nuovo Moto G85 è un passo in avanti. A qualcuno potrebbe non piacere lo schermo curvo (a noi piace) e non c'è più il jack audio e la certificazione contro acqua e polvere. Abbiamo però una fotocamera migliorata, un software sempre completissimo e soprattutto il supporto eSIM. Il tutto nel solito "pacchetto" elegante, moderno e leggero. Il vero punto di forza di questo smartphone saranno i suoi sconti. Ad oggi può assolutamente aver senso puntare su Moto G84. Sommario Confezione 7 Costruzione ed Ergonomia 8.5 Hardware 8 Fotocamera 8 Display 8 Software 8.5 Autonomia 8 Prezzo 7 Voto finale Motorola Moto G85 Pro Ottima autonomia

Ottima autonomia Display sopra la media

Display sopra la media Supporto eSIM

Supporto eSIM Discrete foto Contro Video sottotono

Video sottotono Prestazioni a volte a rilento

Prestazioni a volte a rilento Non c'è più il jack audio

Non c'è più il jack audio Niente alimentatore in confezione

Emanuele Cisotti Vivo nel mondo della telefonia dal Nokia 3210 e nel mondo di linux da Ubuntu 5.04. Ma quello che provo oggi qui su SmartWorld sono principalmente smartphone, smartwatch e prodotti per la smart home. Ma le mie passioni riguardano anche il LEGO e la musica elettronica.

Motorola Moto G85 Display 6,67" FHD+ / 1080 x 2400 PX

Fotocamera 50 MPX ƒ/1.8

Frontale 32 MPX ƒ/2.4

CPU octa 2.2 GHz

RAM 12 GB

Memoria Interna 256 GB Espandibile

Batteria 5000 mAh

Android 14 Scheda Tecnica Confronta Prezzi