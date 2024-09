Recensione Motorola Moto Tag: il tracker bluetooth nativo per Android

Motorola Moto Tag è un piccolo dischetto che può essere sostanzialmente nascosto ovunque. Non ha un foro per un laccetto e pertanto per utilizzarlo come portachiavi vi servirà un accessorio aggiuntivo. Il "colpo di genio" di Motorola è stato quello di averlo realizzato praticamente della stessa forma del già popolare AirTag . Pertanto potrete utilizzare non solo tutti gli accessori pensati per quel prodotto (ampiamente disponibili e molto economici ) ma anche integrarlo in questi dispositivi che hanno un alloggiamento specifico, come monopattini e bici , offrendo così un'alternativa anche a chi non utilizza iPhone.

La prima configurazione infatti è quasi identica, si accende per la prima volta il tracker e appare subito un popup per la configurazione sul proprio smartphone. Rispetto al Chipolo il Motorola richiederà il download di un'app aggiuntiva . In realtà non è indispensabile ma è però l'unico strumento che permette di aggiornare il suo firmware e di abilitare la funzione per far suonare il telefono quando si preme due volte il tasto fisico sul Moto Tag. Un peccato che per un prodotto che nasce come nativo sia comunque richiesto il download di un'app aggiuntiva.

Per prepararci a questa recensione è sicuramente stato molto utile testare qualche settimana fa il Chipolo One Point , che ha battuto sul tempo Motorola per arrivare sul mercato come primo dispositivo tracker nativo integrato con il sistema di Trova Dispositivo di Android.

È tramite l'applicazione Trova Dispositivo di Android che è possibile però davvero localizzare il prodotto. E qui l'esperienza di utilizzo è identica a quella del Chipolo, nonostante il prodotto in realtà sia tecnologicamente più avanzato. Ma ci arriveremo. Se siete in prossimità del prodotto e quindi connessi direttamente in Bluetooth potrete farlo suonare per identificarlo rapidamente. A distanza invece verrà visualizzato sulla mappa, indicando l'ultima volta che è stato avvisato da un dispositivo Android facente parte della rete Trova Dispositivo.

Proprio come per l'altro dispositivo però la precisione e la frequenza di questa rete è tutt'altro che ottimale. Funziona discretamente nei luoghi molto affollati, come gli aeroporti, ma funziona decisamente peggio altrove, dove la frequenza di aggiornamento può tranquillamente superare alcune ore, rendendolo per molti aspetti inutile. Questo è probabilmente dovuto ad una impostazione di Trova Dispositivo in cui i partecipanti collaborano quasi solo nelle zone affollate. Bisogna cambiare manualmente questa impostazione, ma questo non basterà. Bisogna sperare che ogni utente della rete cambi questa impostazione. E anche in questo caso comunque sarebbe da verificare la precisione.

Non è poi semplice capire se il dispositivo è molto vicino o comunque nelle vicinanze visto che a volte viene riportato come rilevato, ma poi in realtà la connessione non avviene (perché in realtà il prodotto è troppo lontano). In questo aiuta l'app Motorola che è molto più chiara.

Motorola Moto Tag avrebbe dovuto offrire però una precisione maggiore grazie all'utilizzo della tecnologia ultrawideband. Questo permetterebbe al Moto Tag di essere rilevato con maggior precisione per quanto riguarda la distanza e anche di avere una indicazione visiva della direzione in cui muoversi per trovare il prodotto. Parliamo al condizionale perché la tecnologia non è stata ancora abilitata e di fatto non è quindi possibile testarla. Davvero un peccato.

Moto Tag è alimentato da una batteria CR2032 che dovrebbe garantire circa un anno di autonomia. Il suo prezzo è di 39€, ma è già scontato a 34€, allineato ai concorrenti.