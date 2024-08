Recensione Motorola Razr 50: l'alternativa per spendere meno

Confezione

Nella confezione di Razr 50 troviamo una particolare cover a protezione dello smartphone. È realizzata in una plastica di buona qualità ed è dello stesso colore dello smartphone. Questa cover è realizzata da come un unico componente e ha due ganci per collegarci la tracolla in pelle sempre inclusa in confezione. È presente il cavo USB-C/USB-C, ma non l'alimentatore che nel caso andrà acquistato a parte.

Costruzione ed Ergonomia

Dal punto di vista costruttivo questo Razr 50 non ha nulla da invidiare al suo fratello maggiore Razr 50 Ultra. Il profilo è in alluminio grado 6000 e la cerniera è in acciaio. Bellissimo il modo in cui Motorola è riuscita a verniciare i metalli dello stesso colore della plastica effetto pelle della back cover (e della striscia frontale). Nella variante Orange Spritz che abbiamo provato noi è indubbiamente un prodotto sopra le righe e distintivo. In più la cerniera è molto solida. Si blocca in modo stabile su tante angolazioni, anche se non arriva ancora alla rigidità di Flip 6. Lo smartphone resiste comunque all'acqua secondo lo standard IPx8, un bel risultato per uno smartphone pieghevole. Cercando di forzare le due parti a muoversi in direzioni opposte non abbiamo poi notato nessun segno di possibile cedimento.

La scheda tecnica di questo Razr 50 deve ovviamente venire incontro a qualche compromesso. Il processore è un Meditek Dimensity 7300X octa core da 2,5 GHz di frequenza massima realizzato a 4 nanometri. Abbiamo poi una GPU Mali G615 MC2 e 8 o 12 GB di RAM. Si tratta di una discreta configurazione, che però non può stare al passo con le soluzioni Qualcomm di parti prezzo. Nell'utilizzo quotidiano non abbiamo però notato segni di rallentamenti o blocchi, se non qualche istante in più necessario per modificare alcune impostazioni nell'app fotocamera. Questo è però probabilmente dovuto più a un'ottimizzazione software migliorabile e alle memorie interne (da 256 o 512 GB) di tipo solo UFS 2.2. La memoria non è espandibile. La connettività è ottima: 5G, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.4. Non c'è l'uscita video tramite porta USB-C. È però possibile farlo diventare uno smartphone dual SIM sfruttando la compatibilità con la eSIM. Il sensore di prossimità è purtroppo solo virtuale ma noi non abbiamo riscontrato problematiche di sorta. L'audio stereo è più che buono per uno smartphone pieghevole.

Fotocamera

La fotocamera principale di questo smartphone è una 50 megapixel ƒ/1.7 con stabilizzazione ottica dell'immagine, affiancata da una secondaria grandangolare da 13 megapixel ƒ/2.2. Le foto realizzate da questa accoppiata sono più che discrete e ci hanno permesso di portare a casa sempre immagini all'altezza delle aspettative. Lo zoom 2x, realizzato grazie al crop del sensore principale non è niente di entusiasmante ma è pur sempre comodo per realizzare qualche scatto un po' più ravvicinato. Queste fotocamere mostrano un po' il fianco la notte dove il rumore digitale diventa indubbiamente più presente e dove la differenza con gli smartphone premium diventa più marcata. Pregio non da poco è la possibilità di sfruttare questi sensori anche a smartphone chiuso per i selfie, trasformandolo in un fantastico (e compatto) selfie phone, come anche per altri smartphone di questo formato. Discreta la fotocamera interna da 32 megapixel ƒ/2.4 che per ovvie ragioni userete probabilmente solo per le videochiamate. I video si possono registrare in 4K solo a 30fps e sono in linea con la qualità delle foto, senza nessuna particolare sorpresa.

Display

Lo schermo interno di questo smartphone è un enorme 6,9 pollici di diagonale AMOLED LTPO fino a 120 Hz. Si tratta di un'unità notevole, con una luminosità di picco di ben 3.000 nit e una risoluzione FullHD+ (1080 x 2640 pixel). La piega centrale è fra le meno visibili e soprattutto fra le mano fastidiose al tatto. Come sempre la piega è comunque sempre lì e se siete "allergici" a questa soluzione continuerete a notarla. Motorola, come sulla variante Ultra, ha però fatto un eccellente lavoro in tal senso. Lo schermo esterno è invece da 3,6 pollici con risoluzione di 1.056 x 1.066 pixel e copre la maggior parte del frontale dello smartphone, andando anche attorno alle fotocamere, come ormai da stile di design dell'azienda. Si tratta di un bel pannello AMOLED a 90 Hz (più che sufficienti per quello esterno), supporto HDR10+ e protetto da Gorilla Glass Victus. La luminosità massimo di picco è di 1.700 nit, meno del fratello Ultra e affiancati lo notereste. Nell'utilizzo quotidiano è comunque ancora abbastanza godibile e utilizzabile all'esterno.

Software

Motorola lancia questo smartphone con Android 14 aggiornato con le patch di sicurezza di giugno 2024. Si poteva fare qualcosa di meglio visto che siamo nella seconda metà di agosto. Lo smartphone verrà comunque aggiornato sufficientemente a lungo: 3 nuove versioni di Android e 4 anni di patch di sicurezza garantite per Motorola Razr 50. L'interfaccia ancora una volta è quella molto piacevole e semplice da utilizzare di Motorola dove le modifiche non stravolgono Android come Googe lo aveva pensato ma anzi lo arricchiscono. Fra queste funzionalità troviamo per esempio la barra laterale per aprire le app in finestra, il gametime per il migliorare l'esperienza durante il gioco e Moto Secure che permette di creare uno spazio protetto all'interno dello smartphone. Ben fatta anche Moto Unplugged per creare una istanza di utilizzo che ci permetta in qualche modo di disintossicarci e interrompere le distrazioni provenienti dallo smartphone. Il tutto in un sistema nel complesso fluido e veloce. Abbiamo notato qualche rallentamento all'interno dell'app fotocamera, che imputiamo alle memorie UFS 2.2 e all'ottimizzazione software ancora migliorabile con i prossimi aggiornamenti. Molto buona la gestione dello schermo esterno, dove è possibile leggere e rispondere alle notifiche, interagire con i toggle rapidi di sistema e anche aggiungere widget delle app in una schermata apposita: una della funzionalità per cui maggiormente apprezziamo lo schermo esterno. Su questo Razr 50 è poi possibile eseguire qualsiasi applicazione nello schermo esterno, sempre che il poco spazio a disposizione (e il formato quadrato) la renda comunque utilizzabile. Comodo però per dare un colpo d'occhio rapido a una strada su Maps o per interrogare Google Gemini con qualche nostra curiosità.

Autonomia

Motorola Razr 50 fa la solita "magia" dell'azienda. Lo smartphone infatti pur essendo dotato di una batteria da "solo" 4.200 mAh vi permette tranquillamente di superare l'intera giornata di lavoro e anche oltre, andando quindi anche a sconfinare in una seconda giornata piena di utilizzo se lo smartphone non è stato stressato eccessivamente. Questo non solo ai 200 mAh in più rispetto al modello Ultra, ma anche e soprattutto grazie all'ottimizzazione del software. La ricarica è a 30W, ma c'è anche quella wireless a 15W.

Prezzo

Motorola Razr 50 viene lanciato in Italia a 899€, un buon prezzo per il mercato dei pieghevoli attuale. Se è vero che ci sono brand meno conosciuti che offrono soluzioni ancora più economiche è anche vero che fra i big questo è davvero un buon prezzo. Questo non leva però che vada in diretta competizione con i Flip premium degli anni precedenti. Su Amazon però lo trovate già a 799€. Continuate a controllare il box qui sotto o seguiteci nel nostro canale Telegram per le ultime offerte.

Foto

Foto

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.

Giudizio Finale Motorola Razr 50 Motorola Razr 50 è il giusto smartphone pieghevole di qualità "economico". Il prezzo infatti è inferiore, anche se si scontra con i prodotti premium degli altri anni che si trovano scontati. Con il giusto aggiornamento che ridia un po' di brio alle prestazioni e un giusto calo di prezzo questo Razr 50 potrebbe diventare un best buy flip entro Natale. Sommario Confezione 8 Costruzione ed Ergonomia 8.5 Hardware 7.5 Fotocamera 7.5 Display 8.5 Software 8 Autonomia 8 Prezzo 7.5 Voto finale Motorola Razr 50 Pro Buona qualità costruttiva

Buona qualità costruttiva Ampio display esterno

Ampio display esterno Display interno molto luminoso

Display interno molto luminoso Software completo e ben fatto Contro App fotocamera "lenta"

App fotocamera "lenta" Processore un po' sottotono

Processore un po' sottotono Il prezzo poteva essere ancora più basso

Emanuele Cisotti Vivo nel mondo della telefonia dal Nokia 3210 e nel mondo di linux da Ubuntu 5.04. Ma quello che provo oggi qui su SmartWorld sono principalmente smartphone, smartwatch e prodotti per la smart home. Ma le mie passioni riguardano anche il LEGO e la musica elettronica.

Motorola RAZR 50 Display 6,9" FHD+ / 1080 x 2640 PX

Fotocamera 50 MPX ƒ/1.7

Frontale 32 MPX ƒ/2.4

CPU octa 2.5 GHz

RAM 8 GB

Memoria Interna 256 GB

Batteria 4200 mAh

Android 14 Scheda Tecnica Confronta Prezzi