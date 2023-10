Visto quanto costa, la confezione dell'S450 è anche troppo ricca . No scherzo, nessuna confezione è mai abbastanza ricca. Al suo interno, oltre al mouse, troviamo un cavo in corda di un metro e mezzo, un adattatore USB-C femmina/USB-A femmina, il ricevitore Wi-Fi, piedini (forse in PTFE) di ricambio nel caso quelli in dotazione si usurino, e un set di adesivi gommati da applicare sulle scocche del mouse per aumentare a dismisura il grip. C'è anche un piccolo manuale in inglese, ma non dovreste avere grosse difficoltà a capire come funziona.

Al posto di una classica scocca, c'è una sorta di ragnatela di policarbonato trasparente che lascia intravedere tutto l'hardware che si trova all'interno del mouse. E tralasciando l'hardware essenziale, la batteria e i sostegni con viti che tengono insieme tutta la struttura, il mouse all'interno è praticamente vuoto! Non ci sono LED o altri fronzoli gaming, e anche la plastica traslucida del fondo, che si intravede frontalmente e posteriormente, non grida affatto "gaming" come altri modelli ben più aggressivi.

Come avrete intuito sempre dalla scheda tecnica, il mouse può essere usato in modalità cablata grazie al comodo cavo in corda in dotazione , che non è assolutamente di impiccio mentre giocate (tipo quelli in PARACORD), o in Wi-Fi tramite l'apposito ricevitore . A tal proposito vi consiglio di sfruttare l'adattatore USB-C femmina/USB-A femmina: collegate il cavo in corda al vostro PC, l'adattatore in cima al cavo, il ricevitore Wi-Fi all'adattatore e così vi tenete il ricevitore più vicino possibile al mouse mentre lo usate.

Tutto molto bello, ma all'atto pratico come se la cava? Incredibilmente bene. Non nutrivo grosse aspettative, visto che non avevo mai sentito nominare il marchio. Ciò nonostante, l'S450 è collegato al mio PC oramai già da qualche settimana e non ho più smesso di usarlo. Il mouse è appunto leggerissimo. Come vi dico spesso in queste occasioni, i produttori puntano sempre di più a rendere quanto più leggeri possibili questo genere di periferiche. In questo modo si fatica meno e si possono compiere movimenti più rapidi e precisi, senza l'impiccio di pesi eccessivi da spostare sulla superficie della scrivania. Certo, ci deve essere anche un buon sensore, e quello che ha in dote il mouse di PHYLINA non sarà uno dei migliori in circolazione, ma se la cava comunque benissimo.

Molto morbida, seppur precisa, la rotellina del mouse, dotata di una superficie gommata e zigrinata comoda e piacevole da usare. Ottimo il feedback dei tasti principali, che integrano switch meccanici a marchio Huano, un nome abbastanza conosciuto tra i produttori di tastiere e mouse cinesi. I tasti sono premibili lungo tutta la loro superficie, favorendo eventuali prese ad artiglio. Un po' peggio in quanto a feedback i tasti laterali, ma si lasciano comunque usare. Forse tra i due quello posteriore è il meno convincente, ma se non altro nessuno dei due si premere per errore durante i momenti più concitati. Buono il grip di tutto il mouse, e nel caso non vi convincesse potete sempre optare per le coperture gommate incluse in confezione.