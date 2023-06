Mouse gaming MSI CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT: leggero e affidabile

Dopo avervi parlato (bene) del CLUTCH GM51 LIGHTWEIGHT WIRELESS , è arrivato il turno di un modello diverso e più economico, l'MSI CLUTCH GM31. Il suo scopo non è solo quello di puntare a utenti con budget più modesti, ma anche a chi ha le mani medio-piccole e, perché no, anche a un pubblico femminile. Scopriamo insieme di che pasta è fatto questo mouse gaming!

Unboxing MSI CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT

L'unboxing dell'MSI CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT non riserva alcuna sorpresa. All'interno trovate il mouse e la manualistica, fine. Ma d'altronde non c'era da aspettarsi alcunché, vista la fascia di prezzo a cui appartiene.

Caratteristiche tecniche

Vediamo come prima cosa le caratteristiche tecniche salienti di questo MSI CLUTCH GM31. Si tratta di un mouse gaming di stampo piuttosto classico, usabile solo ed esclusivamente in modalità cablata. Ecco le sue specifiche:

Sui fianchi troviamo la classica trama "diamantata" con superficie gommata, anche se non è retro-illuminata come sul GM51.

A livello estetico salta subito all'occhio il logo LED RGB di MSI sul dorso. Si notano subito anche le dimensioni ridotte del mouse , che si traducono in un'altezza più bassa del solito (8 mm meno del GM51, sembra poco ma non lo è) e in una larghezza particolarmente contenuta.

Il cavo FriXionFree di MSI non ha di questi problemi, un po' come quelli in PARACORD. Se organizzate bene la vostra postazione di gioco non vi sembrerà di giocare con il cavo collegato, e ve lo dico io che di solito uso sempre e solo mouse senza fili .

Il fatto che sia cablato non deve essere visto come un ostacolo: di per sé il cablaggio aggiungerebbe peso, ma solo in caso di attrito eccessivo con la superficie.

Il sensore PixArt PAW 3360 arriva a 12.000 DPI con scatti di 100 in 100 personalizzabili via software. MSI non ha diffuso dati riguardanti la velocità e l'accelerazione massima, ma dovrebbero ammontare rispettivamente a 300 IPS e 35G che altro non sono che i valori della variante Wireless del GM31. Il peso ammonta ad appena 58 grammi, davvero poco. Giusto per citare alcuni modelli, tra i più leggeri si annoverano il CORSAIR KATAR ELITE WIRELESS con i suoi 69 grammi, il Logitech G PRO X SUPERLIGHT da 61 grammi, NZXT LIFT da 67 grammi o l' ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition con i suoi 54 grammi. Quello di MSI insomma è davvero uno dei più leggeri.

Il polling rate si ferma a 1.000 Hz (confermato da test online ). C'è chi arriva a 2.000 Hz, ma a quanto pare ultimamente tutti preferiscono i 1.000 Hz in modo da fornire al dispositivo il giusto bilanciamento tra reattività ed efficienza energetica. Inoltre superare i 1.000 Hz fa sì che aumenti anche il carico di lavoro sulla CPU, con possibile instabilità in certi giochi. A livello di memoria interna, è possibile salvare fino a 3 profili d'utilizzo .

Gli incavi destro e sinistro sono diversi, e i pulsanti programmabili sono posti sul fianco sinistro, sempre a portata di pollice. Nonostante l'altezza ridotta c'è comunque abbastanza spazio per far riposare il pollice senza che si vada a premere per sbaglio i due tasti in questione. Il dorso è tutt'altro che bombato, ed è pensato per favorire chi ha le mani piccole o di medie dimensioni. Io non ho le mani troppo grandi, ma l'ho comunque trovato un po' troppo compatto per i miei gusti. Però appunto, l'obiettivo di MSI era quello di proporre un prodotto pensato anche per un pubblico femminile, caratterizzato la maggior parte delle volte da mani più piccole. Anche chi usa la presa ad artiglio si troverà bene, visto che non c'è un dorso troppo alto a "disturbare" le dita.

Le forme dell'MSI Clutch GM31 sono, come già accennato, particolari . La struttura è pensata esclusivamente per un'utenza destrorsa (o per chi comunque usa il mouse con la destra).

Scomodo se li cambiate spesso, ma nulla vieta di riprogrammare i pulsanti di fianco per svolgere questa funzione. Ci sono anche 5 piedini in PTFE che garantiscono un'ottima scorrevolezza su più o meno tutte le superfici.

Buona la rotellina del mouse. Ha una copertura in gomma piacevole al tocco, con una zigrinatura caratteristica e un feedback in rotazione delicato ma ben percepibile. Non è però una rotellina 4D, e come già accennato non c'è il tasto per ciclare tra i preset DPI subito sotto. Chi lo usa ad esempio per la "modalità cecchino" potrebbe trovarlo scomodo, ma c'è anche da dire che è una scelta sempre più in voga tra i produttori di mouse. Devo sottolinearvi però che anche la rotellina ha un'altezza più ridotta del solito, una caratteristica che strizza nuovamente l'occhio a chi ha le mani medio-piccole. I due tasti principali vantano i rodatissimi switch OMRON, quelli che avevamo già visto anche sul GM51.

Il click è leggermente più silenzioso però, il che non guasta. I tasti sono premibili lungo tutta la loro superficie. Non sono switch di tipo ottico, sono piuttosto dei meccanici classici, ma non per questo non sono rapidi o abbastanza affidabili.