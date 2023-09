MSI MPG Z790 CARBON WIFI è una scheda madre oscura, ma solo per quanto riguarda la sua colorazione. Parliamo, infatti, di un prodotto di fascia alta , capace di supportare alcune delle funzionalità più avanzate del chipset Z790 , compatibile con i processori Intel di attuale e futura generazione, le memorie DDR5 e gli SSD PCIe 5.0 . In questa recensione completa vi racconteremo tutte le caratteristiche tecniche, le funzionalità e le prestazioni, con qualche considerazione importante anche sul prezzo di listino.

Unboxing

La confezione di vendita di MSI MPG Z790 CARBON WIFI include tutto il necessario per il montaggio e l'utilizzo della scheda. Come da tradizione, il corpo della scheda madre è avvolto in un sacchetto di plastica antistatico, protetto nel suo alloggiamento di cartone. Aprendo i vari scompartimenti si trovano anche alcuni adattatori e l' antenna per Wi-Fi e Bluetooth, da montare con i due connettori dorati.

Caratteristiche Tecniche

Se proprio vogliamo trovare un difetto, avremmo gradito molto la presenza di un pulsantino per lo sbloccaggio dello slot PCIe, come ad esempio abbiamo visto sulle schede ASUS . In ogni caso, la costruzione e le connettività di MPG Z790 CARBON WIFI sono assolutamente soddisfacenti sotto ogni punto di vista.

Ultima nota importante per quanto riguarda la "quality of life". Su questa scheda ci sono diverse piccole funzionalità molto comode per l'installazione dei componenti e la visualizzazione rapida degli avvisi: la mascherina preassemblata, le 4 luci LED e lo schermino a due cifre per i codici di debug, i clip per il bloccaggio degli SSD M.2 e altro ancora.

A proposito, il supporto per l' overclocking è molto soddisfacente. MPG Z790 CARBON WIFI supporta 19+1+1 fasi di alimentazione da 105A mette a disposizione tutta la potenza necessaria per portare il processore e il resto dei componenti al massimo delle perfomance. Per le memorie RAM DDR5 c'è la compatibilità fino a 7.600 MHz e il supporto per i nuovi profili Intel XMP 3.0 .

Sul pannello posteriore ci sono ben 10 porte USB , divise in 8 USB-A e 2 USB-C. Sono ovviamente presenti anche gli ingressi per HDMI , connettore ottico per l'audio, 5 jack da 3,5 mm e la porta LAN 2.5G . Da notare anche la presenza di 3 pulsanti fisici : Smart Button, Flash BIOS e Clear CMOS, ottimi per chi vuole aggiornare da chiavetta USB oppure sperimentare configurazioni particolari.

Tutti gli slot per gli SSD M.2 hanno un dissipatore in metallo e così anche la parti che coprono il chipset e i VRM , con una buona capacità di dispersione del calore per tutti i componenti principali della scheda.

La prima cosa che si nota è il design , con una colorazione nera che avvolge tutta la scheda, interrotta solo da piccoli accenti rossi e dai loghi MSI. In particolare, sulla parte in alto a sinistra è presente il classico dragone dell'azienda, con una parte LED RGB che crea effetti luminosi ed è personalizzabile. Lo slot principale per l'espansione PCIe è rinforzato in metallo , cosa ottima per le GPU più massive.

Si tratta, come anticipato in apertura, di una scheda basata su chipset Z790 , con supporto per il socket LGA 1700 : questo vuol dire che è compatibile non solo con tutti i processori Intel di 12a e 13a generazione , ma anche con i nuovi di 14a generazione (in arrivo a ottobre).

BIOS MSI

In particolare, entrando nella modalità avanzata ci si trova di fronte ad un'interfaccia abbastanza intuitiva, con dei grossi tasti a blocchi sui lati e alcune funzioni rapide in alto. Molto utili i tasti per attivare al volo la Game Mode e i profili XMP .

Per modificare i parametri di funzionamento della MSI MPG Z790 CARBON WIFI è ovviamente necessario utilizzare il BIOS MSI , che nelle ultime iterazioni è diventato un ecosistema molto completo, con una buona usabilità per ogni funzione.

Software MSI Center

Per quanto riguarda i LED RGB, invece, è necessario installare il componente Mystic Light e avrete poi accesso al pannello dedicato. Da questo pannello si possono personalizzare gli effetti del logo RGB sulla scheda e degli altri componenti compatibili, come ad esempio moduli RAM e GPU.

Piattaforma di test

A seguire vi lasciamo la tabella completa con tutte le componenti installate, mentre più in basso trovate anche le immagini del PC assemblato e in utilizzo, nelle quali potete apprezzare anche gli effetti luminosi della scheda madre.

Per provare a fondo le prestazioni di MSI MPG Z790 CARBON WIFI abbiamo assemblato una build di buon livello, con un processore Intel Core i5-13600K e una GPU NVIDIA GeForce RTX 4080 . Come memorie RAM abbiamo scelto le Viper Xtreme 5 RGB DDR5 , un bel kit da 32 GB con frequenze elevatissime.

Benchmark e Prestazioni

Un po' più complicato il supporto per le memorie RAM DRDR5 ad altissime frequenze, come quelle che abbiamo utilizzato nella nostra build. Superare i 6.400 MHz con due moduli in Dual Channel è rischio e può causare instabilità, quindi la velocità massima certificata (7.600 MHz) è in realtà usabile solo con un modulo singolo.

L'aumento è però molto piccolo , dunque non vi aspettate miracoli per questa funzione.

Attivando la Game Mode è possibile spingere più in su le frequenze del processore, guadagnando leggermente per quanto riguarda le prestazioni.

Al di là dei risultati numerici, che ovviamente dipendono da CPU, GPU e RAM, abbiamo notato un' ottima stabilità per tutte le componenti, che possono stare al massimo del voltaggio e delle frequenze per tutto il tempo necessario. Le prestazioni sono sempre consistenti e affidabili .

Abbiamo effettuato diversi test sulla MSI MPG Z790 CARBON WIFI , ottenendo risultati niente male in ogni condizione, anche sotto massimo carico. Nello specifico, sono stati usati i benchmark Cinebench 2024 , Blender 3.3 , PCMark 10 e 3DMark , dunque trovate nella galleria in basso i punteggi e le informazioni sulle configurazioni utilizzate.

Temperature e Consumi

La gestione dell' alimentazione è ottima, sia per gli SSD che per il processore. Si riscono a gestire oltre 300W senza problemi di stabilità.

MSI MPG Z790 CARBON WIFI si comporta molto bene dal punto di vista termico. Grazie alle accortezze nella costruzione tecnica, come l'utilizzo della tecnologia Shield Frozr per gli slot M.2 e del Thermal Pad per il dissipatore sopra ai VRM, le temperature sono sempre sotto controllo, anche nelle condizioni di sforzo.

Prezzo e Uscita

La scheda MSI MPG Z790 CARBON WIFI è disponibile sul mercato italiano da ottobre 2022 e ha un prezzo di listino pari a 594,99€. Nel corso dei mesi lo street price è arrivato anche ben al di sotto dei 400€, dunque una cifra molto più accattivante per chi vuole una scheda Z790 ad alte prestazioni.

Questo modello non è un top gamma assoluto, ma una soluzione molto completa che non estremizza il supporto alle tecnologie più avanzate sul mercato. Detto in altri termini, è una scheda ottima ma non eccellente, sia per le prestazioni che per la versatilità.

Vista la concorrenza di nuovi modelli in arrivo entro fine anno, la MSI MPG Z790 CARBON WIFI si trova in una situazione un po' scomoda. Il rapporto qualità-prezzo è un po' sbilanciato quando la cifra di acquisto è superiore ai 450€, mentre diventa un ottimo affare quando la trovate in sconto a meno di 400€.

Se siete alla ricerca di una scheda Z790 completa e non volete costruire build troppo eccessive in termini di overclock, tenete d'occhio le promozioni per questo modello e prendetela quando potete!