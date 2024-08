Chi ha detto che per avere performance al top si debba per forza scomodare una GeForce RTX 4090 ? Sembra quasi voler dire questo l'MSI Vector 16 HX A13V dati alla mano. Il laptop gaming di MSI non è il più recente della nidiata, ma si difende comunque a spada tratta grazie a hardware più che discreto e un prezzo non esagerato, almeno non quanto altri portatili. Vediamo quindi come se la cava all'atto pratico e quali sono pregi e difetti da evidenziare.

Unboxing MSI Vector 16 HX A13V

Purtroppo la confezione del Vector 16 HX di MSI non riserva nessuna sorpresa di rilievo: PC, alimentatore da 330W e fine. Con l'acquisto è incluso un mese di Game Pass Ultimate , ma lo riscattate direttamente dal software Xbox, non ci sono tagliandini o simili dentro la scatola.

Qualità Costruttiva

MSI Vector 16 HX A13V è un laptop da gioco bello carrozzato . Come quasi tutti i modelli è realizzato sfruttando un mix di policarbonato e alluminio. Il coperchio del monitor è in metallo, mentre il resto è quasi tutto in plastica appunto. È però plastica di buona qualità, e si ha davvero la sensazione di tenere per le mani un dispositivo super solido, pensato appunto per resistere nel tempo. Impossibile non notare le particolari (e prominenti) cerniere dello schermo caratterizzate da una vernice cangiante. L'inclinazione massima dello schermo ammonta però a circa 130/140°.

Anche il retro è particolarissimo, con un totale di ben 7 piedini , gommati o meno, che rialzano tutta la struttura da terra per favorire l'air flow. Guardando il retro si notano le soluzioni di dissipazione del calore interne (heat-pipe e ventole), e sui fianchi si notano altre fessure di sfogo per espellere l'aria calda prodotta.

Per quanto riguarda abbellimenti di natura gaming, sul coperchio del monitor troviamo il gagliardetto di MSI con il tipico drago del marchio taiwanese. Non ci sono LED o simili, se non quelli che caratterizzano la tastiera. Le linee sono sufficientemente aggressive, ma per certi versi è anche meno tamarro di tanti altri portatili da gioco.

Buona la dotazione di porte . Partiamo dal retro, dove troviamo una HDMI 2.1, una USB-C 3.2 Gen 2 / DP , Ethernet, Kensington Lock e alimentazione con porta proprietaria. Sul lato destro troviamo una USB-A 3.2 Gen 1, una USB-A 3.2 Gen 2 e una USB-C 3.2 Gen 2 DP (con PowerDelivery 3.0), mentre su quello sinistro troviamo una Thunderbolt 4, un lettore di schede SD e un jack audio combo. Per quanto riguarda la webcam, troviamo (purtroppo) una 720p a 30 fps che nel 2024 dovrebbe essere illegale, che se non altro vanta uno shutter fisico per la privacy. Non ci sono né sensori a infrarossi per lo sblocco con il volto né un lettore di impronte digitali.

Il peso ammonta a 2,7 kg . Non è un peso piuma, e a questo dovete aggiungerci anche 700 grammi circa dell'alimentatore da 330W. Ci sono modelli anche più pesanti in circolazione, ma è comunque bene sottolineare che il Vector 16 HX non è certo un notebook classico da lavoro. Occhio anche allo spessore, che nel punto più alto raggiunge circa 3 centimetri.

Tastiera e touchpad

Il touchpad se la cava degnamente. Ampio ma non esagerato, è premibile per tre quarti della sua superficie, e in mancanza del mouse (per esempio in treno) non vi farà sentire troppo la sua mancanza.

Il feedback è molto in stile laptop, con corsa breve, feeling quasi a membrana e sonorità non troppo accentuate. Il feeling in scrittura non è malvagio, e si usa bene anche a livello lavorativo. Questa recensione l'ho scritta buona parte usando proprio la tastiera del Vector 16. La retroilluminazione invece mi ha un po' deluso. Il fatto che ogni tasto abbia il suo LED è cosa buona e giusta, ma il livello di luminosità mi è sembrato un po' scarsino, anche a confronto con modelli di altri brand.

La tastiera del Vector 16 è in formato ANSI : tasto Invio lungo e stretto, niente parentesi angolari a sinistra, tasto Shift di sinistra allungato, ma se non altro sono indicate le lettere accentate nostrane , che è già qualcosa. Anche i simboli sopra la fila dei numeri sono giusti. C'è anche un tastierino numerico molto compatto , il che non guasta. Ogni tasto è retroilluminato con LED singolo, e proprio tutto quello che riguarda l'illuminazione nasce dalla collaborazione con SteelSeries. I tasti WASD ed Power presentano dei keycap traslucidi diversi dagli altri.

Scheda Tecnica

Un dispositivo come questo Vector può essere visto anche come portatile da lavoro, vista la presenza di una scheda video di qualità e di tutto ciò che in futuro può riguardare l'intelligenza artificiale e i software che ne fanno uso. Nulla vieta di espanderla fino a 64 GB, visto che ci sono due slot compatibili con RAM DDR5, ma è una spesa aggiuntiva. Anche sull'SSD ci sarebbe qualcosa da ridire. Come vedrete nella tabella dei benchmark è decisamente più lento di quello che mi aspettavo. Il bello è che il PC sarebbe anche compatibile con SSD PCIe 5, i più veloci e performanti in circolazione, ma probabilmente per tenere bassi i costi MSI ha optato per un modello vecchio e, purtroppo, anche lento. Sulla scheda video è stata fatta una scelta forse conservativa che apprezzo molto. La GeForce RTX 4080 Max-Q 5°gen di NVIDIA con 12 GB di memoria: vanta ottime performance, consumando meno e raggiungendo temperature massime più basse rispetto alla RTX 4090.

Schermo

MSI per il suo Vector ha optato per un display IPS full HD+ da 1.920 x 1.200 pixel a 144 Hz con rapporto di forma 16:10. Da un classico IPS non ci si può aspettare chissà cosa, tant'è che anche MSI non pone particolare enfasi su questo aspetto nella pagina ufficiale del portatile. C'è comunque la copertura quasi al 100% degli spazi sRGB e DCI-P3, il che non guasta. Non sarà il migliore per quanto riguarda foto e video editing, ma si difende discretamente.

C'è più che altro da criticare il refresh rate. Non c'è il G-SYNC di NVIDIA, e ci si ferma appunto a 144 Hz. Niente di male, ma sotto il cofano c'è una RTX 4080 che con giochi come Overwatch 2 spinge il frame rate a quasi 300 punti.

Per non parlare della risoluzione: in mobilità può avere il suo perché, ma processori e schede video sono oramai pensate per andare oltre il full HD. Anche i tempi di risposta, non dichiarati da MSI, sono troppo alti in ottica gaming.

Da MSI Center non ci sono opzioni relative alla resa dello schermo, e non c'è supporto all'HDR. Così e così insomma. C'è, come accennato, un Vector più avanzato con display QHD+ a 240 Hz, ma il prezzo decolla. Dovete insomma capire cosa fa per voi e l'utilizzo che volete fare del laptop. Se l'intenzione è quella di collegarla a un monitor esterno, non fatevi troppi problemi.