Suoneremo sicuramente ripetitivi nel dire come il mondo dei robot aspirapolvere sia qualcosa di molto vivo in un panorama tech non nel suo momento storico più entusiasmante. Prodotti come Narwal Freo X Ultra fanno capire come ci siano ancora team di ingegneri che lavorano per trovare soluzioni sempre nuove per fare meglio e semplificare la vita degli utenti. Scopriamo questo Freo X Ultra di Narwal nella nostra recensione completa.

Narwal Freo X Ultra è un robot circolare con una base di lavaggio abbastanza grande dalle forme stondate. È andando a vedere i dettagli che però si capisce che questo non è un robot come tutti. Non ci sono telecamere ma solo più sensori Lidar e laser per la mappatura dello spazio. La torretta Lidar è centrale e non spostata in avanti e la base è magnetica per lasciare libero accesso al contenitore dello sporco. Su questo componente però torneremo visto che in confezione se ne trovano di due tipi differenti.

Ribaltando il robot notiamo come la piccola ruota direzionale di supporto è posizionata sul retro, in prossimità degli agganci magnetici per i panni roteanti. Questo perché il peso di questo robot è superiore ai concorrenti e sbilanciato sul retro in modo che i panni quando poggiati sul pavimento imprimano una forza pulitrice maggiore. Questi panni sono poi di forma semi triangolare. Una scelta curiosa che dovrebbe massimizzare la pulizia grazia ad un minor gap fra i due panni, anche se sinceramente non capiamo come possa essere diverso da un panno circolare.

L'azienda ha poi detto che i panni solo bianchi per una ragione ben specifica: dimostrare quanto il sistema di lavaggio sia efficace nel lasciarli il più puliti possibile a fine lavaggio e al tempo stesso far vedere chiaramente all'utente quando sul lungo periodo un lavaggio in lavatrice è comunque necessario.