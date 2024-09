Recensione Narwal Freo Z Ultra: fate largo al nuovo!

Il robot è sempre circolare e sulla parte superiore è presente la torretta lidar per la mappatura dello spazio. Alzando il coperchio è possibile accedere al cassetto della polvere, che ragionevolmente è un'operazione che farete solo di rado per una manutenzione eccezionale. Sulla parte frontale, all'interno del foro del paraurti, risiede una delle novità più corpose di questo robot. Infatti abbiamo un sistema di doppia fotocamera a colori. Questo permette al robot di avere una sorta di "visione" stereoscopica come quella umana e riconoscere quindi in modo molto più netto e preciso gli oggetti attorno a sé. Questi dati vengono poi elaborati da un sistema di processore e doppio processore AI, che troviamo per la prima volta in questa configurazione in un robot aspirapolvere.

È iniziata l'era in cui anche i robot per la pulizia riescono a sfruttare davvero l'hardware dedicato all'intelligenza artificiale. Questo è un sistema che permette di analizzare in tempo reale (offline) due flussi video 1080p per riconoscere eventuali ostacoli. Il robot può riconoscere oltre 100 oggetti diversi e durante il nostro test è stato davvero notevole nella precisione del riconoscimento degli oggetti, anche posizionati solo all'ultimo secondo davanti a lui. Ad oggi è la nostra prima scelta in quanto a precisione di riconoscimento degli ostacoli: li evita ma ci passa comunque abbastanza vicino per garantire la migliore pulizia.