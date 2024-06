NAVEE S60 ha un particolare che lo distingue da qualsiasi altro monopattino elettrico in circolazione: il design ispirato a Tesla Cybertruck. Sì, fa strano dirlo, ma questo nuovo modello top gamma riesce davvero a cogliere la personalità del Cybertruck, non solo dal punto di vista estetico. In questa recensione completa analizzeremo tutte le sue qualità e i suoi difetti, per capire fino in fondo se oltre al design c'è anche la sostanza. PRO Design futuristico

Unboxing e Montaggio

La confezione di vendita di NAVEE S60 è abbastanza grande e pesante, come da tradizione dell'azienda. Al suo interno troviamo il monopattino quasi completamente pre-assemblato, protetto da alcuni blocchi in polistirene e qualche sacchetto di plastica a coprire le parti più delicate. In appositi sacchetti protettivi sono inserite le viti e una chiave a brugola per il montaggio, più l'alimentatore e il cavo di ricarica. Sono presenti anche il manuale d'istruzione e una ricca documentazione per la garanzia e le certificazioni. Per il montaggio, è sufficiente inserire lo sterzo nella parte alta dello stelo e avvitare con le 4 viti fornite in dotazione. Tutto il resto è già pronto all'uso appena tirate fuori dalla scatola il prodotto.

Caratteristiche Tecniche

Modello : NAVEE Electric Scooter S60

: NAVEE Electric Scooter S60 Potenza nominale : 450 W

: 450 W Potenza massima : 1.000 W

: 1.000 W Velocità massima : 20 km/h

: 20 km/h Pendenza massima : 24%

: 24% Autonomia : Modalità sport (S) : 50 km (20 km/h) Modalità standard (D) : 60 km (15 km/h)

: Batteria : 48V (10,2 Ah)

: 48V (10,2 Ah) Tempo ricarica : 8 ore

: 8 ore Carico massimo : 120 kg

: 120 kg Pneumatici : 10" tubeless

: 10" tubeless Freni : Anteriore : a tamburo Posteriore : a tambruo + E-ABS

: Sospensioni : ShockMaster anteriore e posteriore

: ShockMaster anteriore e posteriore Campanello : meccanico

: meccanico Fanale : LED bianco

: LED bianco Peso : 24,6 kg

: 24,6 kg Dimensioni : Aperto : 1.195 x 610 x 1.280 mm Piegato : 1.195 x 605 x 560 mm

: Altro: frecce, supporto targa, certificazione IPX5, Apple Dov'è

NAVEE S60 fa parte di una serie che comprende anche il fa parte di una serie che comprende anche il modello S40 , realizzato con un design molto simile. Le caratteristiche tecniche sono però prese in prestito da un altro fratello di marca, il precedente top gamma NAVEE S65C L'estetica futuristica, come detto, è ispirata alle linee e ai materiali di Tesla Cybertruck. Si fanno notare in particolare l'ampio pianale con inserti metallici e le ruote con sospensioni ShockMaster, che sembrano quasi galleggiare quando si guida su strade sconnesse. Si rivede lo stelo a scomparsa già ammirato su S65C e anche la ruota posteriore è semi-staccata dal resto, collegata solo dal sistema di ammortizzazione. I dettagli su S60 sono tutti molto curati, non solo quelli estetici. Il motore ha una potenza nominale di 450W e arriva fino a un picco di 1000W, addirittura più del S65C. La portata massima arriva a 120 kg e si possono scalare pendenze fino al 24%, davvero un valore elevato. La velocità dovrebbe essere limitata a 20 km/h, come da limite di legge in Italia. In realtà, il modello in nostro possesso arriva a 22 km/h, non sappiamo se per colpa di un bug o di una particolare scelta di NAVE. D'altronde, con il motore che si ritrova, questo modello potrebbe andare anche ben oltre: le edizioni per altri paesi europei arrivano a 25 km/h, quella americana a 40 km/h. Gli pneumatici sono classici tubeless da 10" con scanalature molto profonde, per assicurare il massimo grip anche su superfici difficili. Si fanno notare i doppi freni, divisi per anteriore e posteriore: entrambi hanno un sistema a tamburo, ma solo quello posteriore supporta la tecnologia E-ABS. Ovviamente tutto questo carico di tecnologia si traduce in un peso molto elevato: parliamo di circa 24,6 kg, leggermente meno rispetto ai 27 kg del S65C ma in linea con altri pesi massimi della categoria, come Segway Ninebot KickScooter MAX G2 e Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra.

Funzionalità

Le funzionalità speciali di NAVEE S60 sono poche ma interessanti. La più importante è sicuramente il supporto nativo all'ecosistema Apple Dov'è – in inglese, Apple Find My – che permette di tenere traccia della posizione del monopattino usando la relativa app per iPhone, iPad e Mac. Sono disponibili anche altri optional da non sottovalutare: faretto LED con sensore per l'accensione automatica sulla parte anteriore, riflettori su tutta la scocca, frecce ai lati del manubrio, stop a LED rosso e supporto targa dietro alla ruota posteriore. Insomma, S60 è già pronto alla nuova normativa che potrebbe entrare in vigore in Italia nei prossimi mesi, non ha problemi sotto questo aspetto. Il campanello è un modello meccanico tradizionale e integra il gancio per il bloccaggio dello sterzo quando il monopattino è piegato. Il gancio s'incastra nell'apposito sostegno in plastica sul retro del pianale, che ci è sembrato un po' debole. Essendo un modello molto pesante, avremmo gradito un aggancio più solido tra sterzo e pianale.

Display

Uno dei tratti caratteristici di NAVEE S60 è l'enorme display montato sulla parte superiore dello sterzo. Non è integrato a filo nella scocca come su S65C, ma è molto simile a quello di NAVEE V50: si estende in orizzontale e mostra con caratteri grandi e chiari. Sullo schermo potete controllare tantissime informazioni: la velocità attuale, la modalità di guida attiva, l'accensione dei fari e delle frecce, il livello della batteria ed eventuali anomalie del mezzo. Non ci sono tasti per il controllo del display: si accende quando è acceso il monopattino e si spegne di conseguenza. La luminosità è alta, quindi la leggibilità è sempre buona anche sotto la luce diretta del sole.

App

L'app da utilizzare per il controllo di NAVEE S60 non è Xiaomi Home, come sugli altri modelli che abbiamo provato in precedenza. Questa volta bisogna scaricare ed installare l'app ufficiale NAVEE, compatibile con Android e iOS. Prima di tutto, è necessario accedere all'app col proprio account, oppure crearne uno nuovo. Fatto questo, è poi possibile collegarsi al monopattino tramite Bluetooth e accedere a tutte le impostazioni principali, che non sono moltissime. L'interfaccia generale include già molti dei controlli disponibili: ci sono l'indicazione dell'autonomia rimanente, l'opzione per modificare il recupero dell'energia, l'interruttore per attivare o spegnere il rilevamento automatico per la luce frontale, il pulsante per bloccare il monopattino. Più in basso troviamo i tasti per accedere al pannello di controllo, che dà informazioni in tempo reale sul tragitto, e per le "informazioni della bicicletta", classico caso di traduzione sbagliata che si riferisce in realtà al vero menu delle impostazioni. Proprio qui trovate alcune delle regolazioni più importanti e la sezione per l'aggiornamento del firmware. Non ci sono opzioni per cambiare la velocità massima o per attivare funzionalità avanzate. L'app NAVEE presenta un'interfaccia semplice e intuitiva, ma non fornisce un supporto completo come altri servizi software – uno su tutti, quello di Segway. Da questo punto di vista l'azienda ha ancora strada da fare. Per fortuna, comunque, l'esperienza d'uso dell'app è migliore di quanto visto sull'app Xiaomi Home, che si utilizza per altri modelli NAVEE come S65C e V50. Da notare che per usare il supporto Apple Dov'è bisogna utilizzare direttamente l'app per iPhone o iPad, senza passare per l'app di NAVEE.

Autonomia

NAVEE dichiara un'autonomia fino a 60 km per il nuovo S60, ma solo guidando in modalità standard (D) con limite a 15 km/h. Se invece attivate la modalità sport (S) con limite a 20 km/h, l'autonomia totale dichiarata è di 50 km per una singola carica. Dalle nostre prove su strada possiamo dire che questi valori sono un po' ottimistici: nella realtà, non si riesce a fare 50 km pieni con la modalità sport, anzi si arriva con difficoltà a 40 km con una singola carica. Ovviamente molto dipende da quanto peso trasportate e, soprattutto, dalla pendenza media del percorso: se ci sono molte salite, l'autonomia viene molto penalizzata. Il motore di S60 è molto potente e tende a consumare molta energia quando attivate le massime prestazioni. Facendo un rapido confronto, l'autonomia di S60 è inferiore sia rispetto a quella di S65C (65 km) che quella di KickScooter MAX G2 (70 km). Valori non troppo distanti, che però segnalano come S60 sia leggermente meno prestante sotto questo punto di vista. La colpa di tutto questo è della batteria più piccola, da 10,2 Ah e 48V. S60 ha un'efficienza energetica migliore dei suoi concorrenti, che però contano su batterie da 15 Ah, cosa che fa una bella differenza. La porta di ricarica è integrata sul collegamento tra stelo e pianale, con un tappo rosso che nasconde il connettore dell'alimentazione. Per la ricarica si usa un alimentatore standard dalle dimensioni abbastanza contenute, con LED rosso/verde che segnala l'attivazione e il completamento della ricarica. Il tempo per la ricarica completa è piuttosto lungo, quasi 8 ore.

Esperienza d'uso

Alla prova su strada, NAVEE S60 si comporta bene su qualsiasi tipo di tracciato. Va alla grande sull'asfalto, se la cava su terra battuta e pavè, riesce a superare senza troppo sforzo brevi tratti di ghiaia o altri terreni sconnessi. Non è un modello da fuoristrada, sia chiaro, ma sa il fatto suo. Come detto qualche sezione più su, ci ha stupito la velocità massima del nostro modello, che arriva a 22 km/h. Essendo la versione italiana, il limite dovrebbe essere bloccato a 20 km/h, come da limiti di legge. Non siamo riusciti a capire il motivo di questa differenza, speriamo che NAVEE aggiusti il tiro con un aggiornamento software. Una delle cose più impressionanti di questo modello è il senso di solidità che riesce a trasmettere. Salendo sull'ampia pedana e tenendo lo sterzo tra le mani ci si sente sempre sicuri e comodi alla guida. S60 è un mezzo molto stabile, inflessibile, e a volte sembra addirittura esagerare al riguardo. Abbiamo notato, infatti, che le sospensioni sono abbastanza dure, molto di più rispetto a quelle di S65C. Ciò significa che la manovrabilità è più precisa, ma i dossi, le buche e le piccole imperfezioni dell'asfalto vengono attutiti in modo meno efficace. La frenata ha un comportamento simile a quanto visto sui S65C: è super efficace, ma un po' troppo brusca. Il sistema E-ABS integrato sulla ruota posteriore riesce ad evitare il bloccaggio e garantisce una frenata più sicura, mentre premendo a fondo la leva del freno frontale si rischia facilmente d'inchiodare. Per abituarsi bene a questo sistema con due freni separati serve un po' d'allenamento, è meno intuitivo del sistema a singolo freno. Anche l'accelerazione è un po' brusca. La spinta del potente motore da 1000W si fa sentire, ogni tanto il monopattino tende a scattare: la leva dell'acceleratore è meno regolabile di quanto avremmo voluto, si fa fatica a dosare bene l'accelerazione. Tirando le somme, l'esperienza di guida del S60 è molto buona ma anche un po' aggressiva. Altri modelli concorrenti – come il Ninebot KickScooter MAX G2 – sono più soddisfacenti, propongono un'esperienza più morbida e accompagnata, nel complesso anche più comoda. In più, date le dimensioni e il peso abbondanti, trasportare a mano questo S60 non è facilissimo. Se dovete salire su una rampa di scale, i quasi 25 kg di questo modello sono uno sforzo non indifferente. Ultime note per quanto riguarda gli accessori. Le frecce integrate alle estremità del manubrio sono molto luminose ed hanno un suono ben udibile anche in mezzo al traffico. Il campanello è messo in posizione comoda e facile da premere. La luce frontale è abbastanza forte per girare anche di notte, ma il sensore di rilevamento automatico del buio non è troppo affidabile.

Prezzo e Acquisto

NAVEE S60 è disponibile sul mercato dalla fine di maggio 2024 con un prezzo di listino pari a 799€ per l'Italia. Una cifra alta, che lo pone in una posizione scomoda rispetto sia agli altri modelli NAVEE che ai rivali più blasonati. Abbiamo già citato il concorrente diretto NAVEE S65C, che di listino costa 899€ ma adesso si trova a meno di 800€. Le prestazioni tra i due sono molto simili, la vera differenza è il design, molto più futuristico su S60. Dalla sua S65C ha però una batteria più grande e un'autonomia migliore. Discorso molto simile per Ninebot KickScooter MAX G2, altro top gamma con sospensioni anteriori e posteriori, potenza elevata e bel design. L'ecosistema Segway è più accogliente e affidabile sulla parte software, il MAX G2 ha un'autonomia migliore, ma anche in questo caso le prestazioni di guida sono paragonabili a quelle di S60. Il motivo per preferire il nuovo modello di NAVEE a tutti gli altri può essere solo uno: l'estetica à la Cybertruck, la grande attenzione al dettaglio che rende questo modello tra i più riconoscibili sul mercato. Se volete un monopattino elettrico top gamma dal costo elevato, con tutti gli optional e con un design fuori dal comune, difficile non tenere in considerazione questo S60.

Giudizio Finale NAVEE S60 NAVEE S60 è un prodotto dalla personalità spiccata, con alcuni tratti estremi che lo rendono unico nel suo genere. Come il Cybertruck di Tesla a cui è ispirato il suo design, è solidissimo e potentissimo (anche troppo per certi versi). Non fa sconti né per l'accelerazione né per la frenata, ha un comportamento un po' aggressivo, ma alla guida è molto comodo su ogni tipo di terreno. Un vero top gamma, anche per peso e dimensioni, adatto a chi vuole sentirsi il dominatore della pista ciclabile. Peccato solo per l'autonomia, che non rispetta le promesse, anche se assicura comunque tanti chilometri da poter percorrere. Voto finale NAVEE S60 Pro Design futuristico

