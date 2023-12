Nell'accesa lotta per il trono di re dei monopattini elettrici , il nuovo NAVEE S65C rappresenta un serissimo pretendente. Le specifiche tecniche sono da fenomeno, l'aspetto è curatissimo, e anche il prezzo è ovviamente tra i più alti della categoria. Un vero e proprio top gamma , che sfida direttamente altri modelli super carrozzati come Segway Ninebot KickScooter MAX G2 e Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra. Il suo segreto è la "morbidezza", merito delle sospensioni molto efficaci sia sulla ruota anteriore che sul posteriore. Dopo qualche settimana di prova su strada, è il momento di raccontarvi tutto su NAVEE S65C.

Unboxing e Montaggio

Il montaggio è semplicissimo, visto che il monopattino è quasi completamente pre-assemblato in confezione. Basta inserire la parte del manubrio sullo stelo e poi avvitare le 4 viti con la chiave fornita in dotazione.

NAVEE S65C arriva in una confezione molto grande e pesante oltre 30 kg . Sbloccando i fermi in plastica è possibile scoprire quasi completamente la scatola, trovando il monopattino ben protetto da vari elementi in polistirene.

Caratteristiche Tecniche

Il sistema di sospensioni super efficace è certamente il punto di forza di S65C. Gli ammortizzatori sono uguali sia per il posteriore che per l'anteriore. Grazie a questi elementi integrati è possibile smorzare le asperità del terreno, con una guida molto più comoda e sicura.

La parte anteriore è però ancora più futuristica e innovativa, con uno " stelo a scomparsa " che termina prima di arriva alla ruota: in pratica, la ruota anteriore è collegata direttamente al pianale dal comparto sospensioni. Un tratto di personalità molto interessante per questo modello.

Così come detto per il KickScooter MAX G2, il vero problema è il peso : questo modello NAVEE pesa ben 27 kg , quindi è addirittura 3 kg più pesante del Ninebot. Non solo, perché è anche leggermente più grosso : difficile trovare un posto dove riporlo comodamente.

è un prodotto di altissima fascia. Ha praticamente le stesse specifiche di Segway Ninebot KickScooter MAX G2 e Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra, soprattutto in termini di potenza bruta: nominalmente arriva a, ma tocca idi picco in fase di spinta.

Funzionalità

Un vero peccato, soprattutto per la piega del manubrio che ci sarebbe piaciuto vedere anche sul S65C. Probabilmente questo avrebbe creato problemi di solidità per il manubrio durante la guida, quindi capiamo la scelta dell'azienda.

Purtroppo mancano alcune delle funzionalità più interessanti della gamma NAVEE, viste ad esempio sul recente NAVEE V50 : non c'è la piega del manubrio , che permette di riporlo con molta più facilità, e mancano anche il supporto per Apple AirTag e il sensore di luminosità, che fa accendere automaticamente il faretto LED.

Il campanello è un classico modello meccanico "da bici" con levetta da tirare e rilasciare, dunque non è un più moderno clacson elettronico come visto sul KickScooter MAX G2. Su questo ci sono vantaggi e svantaggi: il campanello meccanico ha un suono più forte e distinto, ma quello elettronico ha un tempo di reazione minore ed è più comodo da usare (è un tasto singolo).

Display

App

Discorso diverso per l'app per smartphone da utilizzare per la gestione delle impostazioni del monopattino, che per questo modello è Xiaomi Home.

Il fatto che si debba utilizzare un'app del genere, dedicata principalmente alla domotica, non è una buona notizia.

Intendiamoci: funziona abbastanza bene, ma è molto più macchinosa da usare rispetto ad altre app specifiche per i monopattini elettrici, come quella di Segway (la migliore della categoria) ma anche quella di EVERCROSS.

Le impostazioni disponibili nell'app Xiaomi Home sono poche e male organizzate. Dalla schermata principale potete visualizzare la modalità in uso (pedonale, dinamica, sport), lo stato della batteria e il chilometraggio rimanente. Dai pulsanti più in basso si accede al codice QR del monopattino e alla cronologia delle ultime corse, mentre a fine pagina ci sono l'interruttore per il blocco del monopattino e i pulsanti per tenere sempre accesa la luce e per il recupero dell'energia.

Le altre impostazioni sono abbastanza superflue e sono tutte nascoste nel menu che si apre dal pulsante coi 3 puntini in alto a destra.

Le uniche degne di nota sono la sezione per cambiare nome al monopattino e quella per impostare il promemoria di gonfiaggio degli pneumatici.

C'è anche una sezione dedicata all'aggiornamento del firmware, anche se ci è sembrata un po' meno utile del previsto. Nelle diverse settimane in cui abbiamo provato il NAVEE S65C non abbiamo ricevuto alcun aggiornamento. Tra l'altro, NAVEE non sembra una delle aziende più generose in termini di evoluzione del firmware, quindi non abbiamo molte speranze di vedere tanti aggiornamenti in futuro.

In conclusione, una cosa curiosa: per usare l'app è necessario avere un account Xiaomi e inserire il monopattino in un ecosistema domotico. All'inizio della configurazione, l'app vi chiederà in quale stanza (!) volete mettere il monopattino, come se fosse una lampadina o un altro accessorio, ma questo ovviamente non ha alcun senso per un mezzo di trasporto.