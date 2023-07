Recensione Netatmo Controllo Intelligente di Climatizzazione

I dispositivi che permettono di trasformare il controllo dei propri condizionatori in un sistema smart non sono una novità assoluta. E nonostante ci siano già dei modelli in commercio è ancora un mercato florido, visto che le integrazioni smart dei condizioni sono spesso assenti o molto farraginose. Scopriamo la nuova soluzione per il controllo intelligente della climatizzazione di Netatmo, brand affermatissimo per i suoi prodotti per la smart home già in commercio.