Unboxing e Montaggio

NIU KQi 300X si presenta in una confezione di cartone, protetto da numerosi blocchi di polistirene. Le protezioni sono state inserite anche sullo stelo e sulle parti più delicate delle ruote, segno di grande attenzione da parte dell'azienda. Il monopattino è già quasi interamente assemblato. Dopo averlo tirato fuori dalla sua confezione, basta avvitare la parte superiore del manubrio allo stelo. Tutti gli altri elementi sono già pronti. In confezione trovate il caricabatterie e una piccola scatola in cartone che contiene tre diversi manuali per istruzioni e garanzia (tutti in italiano), un foglio di certificazione, un'estensione per il gonfiaggio degli pneumatici, una chiave a brugola e le viti per il montaggio del manubrio.

Caratteristiche Tecniche

Modello : NIU KQi 300X

: NIU KQi 300X Potenza nominale : 500 W

: 500 W Potenza massima : 1.000 W

: 1.000 W Velocità massima : 25 km/h

: 25 km/h Pendenza massima : 25%

: 25% Autonomia : 60 km

: 60 km Batteria : 48V (13 Ah)

: 48V (13 Ah) Tempo ricarica : 6 ore

: 6 ore Carico massimo : 120 kg

: 120 kg Pneumatici : 10,5" tubeless

: 10,5" tubeless Freni : doppio disco (anteriore e posteriore) + Frenata rigenerativa

: doppio disco (anteriore e posteriore) + Frenata rigenerativa Sospensioni : solo anteriore

: solo anteriore Campanello : meccanico

: meccanico Fanale : LED bianco

: LED bianco Peso : 22,1 kg

: 22,1 kg Dimensioni : Aperto : 1.174 x 554 x 1.230 mm Piegato : 1.174 x 554 x 542 mm

: Altro: frecce, supporto targa, certificazione IP55

Se siete nostri lettori di lunga data, forse vi ricorderete della recensione di NIU KQi3 Pro. Sono passati oltre due anni dal lancio di quel modello, ma il nuovo NIU KQi 300X ne riprende sia le forme che lo spirito, anche se la potenza è aumentata di molto. Questo monopattino, infatti, è tra i più potenti che abbiamo mai provato, con una potenza massima fino a 1.000 W. Se la gioca alla pari con campioni della categoria come NAVEE S60 e Segway Ninebot KickScooter MAX G2, e per certi versi riesce addirittura a superarli. Il segreto di questo modello sono le ruote, con pneumatici da 10,5" e doppi freni a disco molto efficaci. Avere ruote leggermente più grandi rispetto agli altri modelli della sua categoria è un bel vantaggio per l'esperienza di guida, ne parleremo più avanti. Da segnalare in negativo, invece, il reparto sospensioni, che sono sì presenti ma solo sulla ruota anteriore. Una mancanza non da poco per un monopattino che vuole sfidare gli altri top gamma del momento. Le dimensioni e il peso sono elevati ma meno di altri modelli recenti. Ad esempio, il manubrio è leggermente più stretto rispetto ai monopattini Segwey e NAVEE, senza però sacrificare la manovrabilità e la comodità.

Funzionalità

L'elemento che caratterizza di più il funzionamento del NIU KQi 300X è certamente l'acceleratore sul manubrio, che va ruotato come fosse quello di uno scooter. Una scelta che a noi non ha convinto molto, perché riteniamo che la classica levetta sia più comoda da usare. Certo, con questo tipo di acceleratore potete dosare un po' meglio la spinta, ma doverlo tenere sempre ruotato alla lunga è stancante. Per fortuna c'è il cruise control, che si attiva dopo 5 secondi che il monopattino viaggia ad una velocità costante. In questo modo, potete anche rilasciare l'acceleratore e riposare la mano. Da segnalare che le leve dei freni sono in metallo, molto solide e ottime da usare. Nella parte interna del manubrio c'è anche un piccolo gancio ad anello, utile per appendere una busta o altro. Le funzionalità più peculiari di questo modello sono quelle d'illuminazione. Sul fronte è visibile un vistoso faretto LED con anello circolare, mentre sul retro c'è un ampio stop a LED rossi. Non manca il supporto targa, un classico campanello meccanico, le frecce LED ai bordi del manubrio e diversi riflettori sparsi ovunque tra stelo e scocca. Ci è piaciuto poco il meccanismo di piegatura, che risulta molto duro: premere il pulsante e sbloccare la leva in metallo è più difficile di quanto dovrebbe. Molto comodo, invece, lo sblocco dello stelo dal pianale, che si fa con un semplice pulsante (quello vicino all'etichetta col nome del modello).

Display

Il display del NIU KQi 300X è molto bello da vedere. Non raggiunge l'eleganza e la discrezione di quello visto su NAVEE S65C, ma è comunque ampio e molto definito, integrato a filo con la scocca, proprio sopra al pulsante d'accensione. Le informazioni fornite sono quelle classiche, senza nessuna novità: velocità attuale, modalità di guida attiva, accensione del faro, frecce, livello della batteria ed eventuali avvisi. La luminosità è buona e anche la grandezza dei caratteri è giusta.

App

L'app da utilizzare per la configurazione di NIU KQi 300X è quella ufficiale dell'azienda, compatibile con Android e iOS e già utilizzata per la gestione di altri modelli precedenti. Per utilizzare il servizio è necessario creare un account NIU o accedere se ne avete già uno. L'interfaccia è ben fatta e ci sono tutte le opzioni per modificare l'esperienza di guida e personalizzare le funzionalità principali. In particolare, sono 4 le modalità di guida disponibili: E-Save, Sport, Dinamica, Pedone. La velocità massima e l'accelerazione possono essere impostate dai selettori nelle impostazioni dell'app. Attenzione, perché su questo modello è possibile impostare un massimo di 25 km/h, che però è già sopra i limiti di legge italiani. La velocità massima sulle strade pubbliche nel nostro paese non deve andare oltre 20 km/h, ed è strano che NIU permetta ancora di superare tale soglia. Nell'app potete avviare una corsa e tracciare i parametri di guida, per poi osservare i risultati nello storico. Ci sono anche le opzioni per l'accensione del faretto LED, per l'attivazione della frenata rigenerativa e per la gestione dell'autonomia.

Autonomia

NIU KQi 300X ha una batteria da 13 Ah e 48 V. Una capacità molto buona, che garantisce un'autonomia di tutto rispetto. Secondo i dati dichiarati dall'azienda, con una singola carica si possono fare fino a 60 km. Dalle nostre prove non siamo mai riusciti ad arrivare a questo risultato, anche se ci siamo andati vicini. Usando il monopattino su percorsi prevalentemente pianeggianti e con limite a 20 km/h, si arriva facilmente a circa 50 km con una singola carica. L'autonomia reale è dunque in linea con quella di altri top gamma, come NAVEE S60 e KickScooter MAX G2. Con 50 km a disposizione potete effettuare viaggi anche molto lunghi, senza dovervi preoccupare di rimanere a secco. Attenzione alla porta di ricarica, che si trova in una posizione particolare, nella parte alta del pianale vicino allo stelo. Può essere scomoda da usare quando il monopattino è piegato, ed ha anche un attacco proprietario che rende difficile trovare parti di ricambio.

Esperienza d'uso

NIU KQi 300X è un monopattino molto solido, che offre un'ottima stabilità alla guida. Grazie alle ruote più grandi della media, è molto manovrabile e agile, anche su terreni sconnessi. A livello di piacevolezza della guida, a nostro parere è tra i migliori mai provati. Il motore super potente permette di viaggiare tranquillamente anche su salite molto ripide. I freni a disco sono sempre reattivi ed efficaci, anche questi sono tra i più prestanti che abbiamo visto di recente su un monopattino. Per la nostra esperienza, ci sono solo due aspetti negativi. Da una parte il già citato acceleratore da ruotare, che è abbastanza scomodo. Tra l'altro, se impostate nell'app la modalità di accelerazione più rapida, il monopattino il KQi 300X tende ad essere davvero molto aggressivo con l'accelerazione, più di quanto ci saremmo aspettati, cosa che può causare qualche pericolo. Dall'altra parte ci sono le sospensioni, che non convincono pienamente. Solo sulla ruota anteriore è integrato un doppio ammortizzatore, con una corsa molto ampia, che può essere molto efficace sui percorsi più accidentati. Il problema è che, una volta che provate un monopattino con sospensioni sia anteriori che posteriori, non riuscite più a tornare indietro. Facendo un confronto diretto con altri modelli con doppie sospensioni (fronte e retro), come il NAVEE S65C, la differenza si sente. Su percorsi con pavè, bracciolino e altri tipi di terreni, l'esperienza di guida del KQi 300X è meno confortevole. Non è una distanza abissale, però è evidente.

Prezzo e Acquisto

NIU KQi 300X è già disponibile sul mercato italiano, con un prezzo di listino pari a 799€. Sia sullo store online dell'azienda che su altri store è possibile spesso trovarlo anche in sconto a circa 679€, dunque un costo già più accattivante. In termini di prezzo siamo vicini alle cifre che occorrono per l'acquisto di altri top gamma come Ninebot KickScooter MAX G2 e NAVEE S65C, che si trovano a meno di 700€. Un motivo valido per preferire il NIU agli altri due è la grande piacevolezza che offre alla guida, con ruote, motore e freni al vertice della categoria. I modelli NAVEE e Ninebot hanno però le sospensioni su entrambe le ruote, cosa che aumenta il comfort su terreni accidentati. Come potete intuire, è una questione di gusti ed esigenze personali. Se i vostri percorsi sono tutti lisci e pianeggianti e non ci sono terreni accidentati, il KQi 300X è una scelta validissima e il costo è in linea con le aspettative.

Il sample per questa recensione è stato fornito da NIU, che non ha avuto un'anteprima di questo contenuto e non ha fornito alcun tipo di compenso monetario.

Giudizio Finale NIU KQi 300X NIU KQi 300X è un top gamma con qualcosa in meno, cosa che forse si riflette anche un po' nel prezzo, che per fortuna non è al top della categoria. Le sue qualità migliori sono il motore potente, i freni molto efficaci e una grande agilità, grazie anche alle ruote leggermente sovradimensionate rispetto alla media. Certo, la mancanza di un ammortizzatore sulla ruota posteriore si fa sentire, e anche l'acceleratore in stile scooter non è la migliore delle soluzioni. Con qualche piccola attenzione in più al design e alle funzionalità, sarebbe stato probabilmente un monopattino eccezionale. Così è invece "solo" un ottimo prodotto, che può soddisfare le esigenze di molti ma non di tutti. Voto finale NIU KQi 300X Pro Potenza fino a 1000 W

Potenza fino a 1000 W Solido e manovrabile

Solido e manovrabile Freni a disco molto efficaci

Freni a disco molto efficaci Cruise control integrato

Cruise control integrato App ben fatta e ricca di personalizzazioni Contro Acceleratore rotante scomodo

Acceleratore rotante scomodo Solo sospensione anteriore

Solo sospensione anteriore Ingresso ricarica in posizione non ottimale

Ingresso ricarica in posizione non ottimale Meccanismo di piegatura troppo duro

Meccanismo di piegatura troppo duro Dimensioni abbastanza ingombranti

