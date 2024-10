Recensione Nothing Phone (2a) Plus: nessuno l'aveva chiesto, ma si fa notare

Nei moltissimi lanci degli scorsi mesi potreste esservi persi che anche Nothing ha avuto qualcosa da dire. Ha lanciato infatti qualche settimana fa il suo nuovo Nothing Phone (2a) Plus. Nuovo potrebbe però essere definito un eufemismo. Scopriamo perché nella nostra recensione "in breve".

Recensione Nothing Phone (2a) Plus

Questa non sarà una recensione completa come avrete capito. Ho usato molto a lungo, per una serie di fattori totalmente casuali, questo Nothing Phone (2a) Plus e anche dopo averlo stressato davvero a dovere non sono comunque riuscito a trovargli dei veri punti distintivi rispetto al fratello Nothing Phone (2a), di cui ovviamente vi invitiamo a leggere la recensione .

Siete riusciti a scorgere le differenze tecniche? No, vero? Ve le elenco io nel modo più sintetico possibile:

Nuovo processore Dimensity 7350 Pro

Nuova fotocamera frontale da 50 megapixel

La ricarica passa da 45 a 50 Watt

È lecito quindi domandarsi il perché di questo nuovo modello: impossibile credere che il pubblico abbia chiesto a gran voce queste novità, tanto da rendere necessario realizzare una nuova variante.

Più facile ipotizzare che per qualche ragione di stock l'azienda abbia scelto di modificare la scheda tecnica, e creare quindi una variante Plus, per ottimizzare l'approvvigionamento di componenti. Chissà che non sia dovuto a un grande successo dello smartphone. Impossibile saperlo con certezza.

Fatto sta che questo Nothing Phone (2a) Plus offre ancora una volta un'esperienza di utilizzo veramente al top, bilanciando perfettamente tutte le funzionalità essenziali di uno smartphone come questo.

Vi consigliamo di comprare questo invece di Nothing Phone (2a) Plus? Non al prezzo di listino. Avendo eliminato il taglio di memoria da 128 GB infatti questo smartphone parte da 256 GB e da un prezzo anche lui maggiorato: 449€. È già scontato su Amazon e trovate sotto i box delle promozioni, ma finché il divario è di 50€ (o superiore) consiglieremmo ancora l'acquisto della versione base, con una preferenza per il Plus solo se questa soglia dovesse abbassarsi.