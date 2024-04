Recensione Nubia Flip 5G: lo smartphone pieghevole più economico

Recensione Nubia Flip 5G Il mercato degli samrtphone pieghevoli è sempre più ricco di alternative e fra queste adesso c'è anche Nubia che lancia il primo smartphone pieghevole economico sul mercato europeo. Scopriamo nella nostra recensione questo Nubia Flip 5G. PRO Buona autonomia (per un pieghevole)

Confezione

La confezione di questo smartphone è abbastanza ricca. All'interno abbiamo il cavo USB-C per la ricarica e anche il piccolo alimentatore da 33W. Accessorio che ormai latita dalla confezione di quasi tutti i concorrenti. In più veniamo anche "omaggiati" di una gradita cover in plastica per proteggere lo smartphone.

Costruzione ed Ergonomia

Nubia Flip 5G è uno smartphone pieghevole in formato "flip", quindi "a conchiglia". È realizzato in alluminio e il materiale del retro è un vetro sabbiato molto bello. Rende lo smartphone un po' scivoloso, ma è estremamente piacevole al tatto e non sembra graffiarsi o sporcarsi facilmente. Da chiuso lo smartphone è leggermente più spesso dei concorrenti (15,5 millimetri) e il peso complessivo non è fra i più contenuti, visto che parliamo di 214 grammi. Come vedremo veniamo però ricompensati con una batteria più capiente. Lo smartphone non ha certificazione ad acqua e polvere. La cerniera è sembra essere molto buona. È facile bloccare lo smartphone all'inclinazione desiderata e una volta chiuso lo smartphone rimane fermamente in questa posizione. Durante l'apertura e la chiusura si può però avere l'impressione di avere un meccanismo leggermente meno preciso e curato di altri concorrenti. È anche vero però che in questo ambito solo Samsung sembra aver davvero trovato la quadra in termini di sistema di cerniere. Ovviamente la comodità di uno smartphone simile è che da piegato entra in qualsiasi tasca ed è facile da trasportare, mentre una volta dispiegato abbiamo uno smartphone "classico" nel formato e nelle dimensioni. Anzi, forse anche un po' più grande.

La scheda tecnica di questo smartphone è quella di un dispositivo di fascia media. Abbiamo il processore Snapdragon 7 Gen 1 octa core da 2,4 GHz e realizzato con processo produttivo a 4 nanometri. Questo processore si porta in dote una scheda grafica Adreno 644 e 8 GB di RAM. La memoria interna è invece da 256 GB. Esisterà anche una versione 12 / 512 per i più esigenti. La connettività è garantita dal 5G, dal Wi-Fi 6 e dal Bluetooth 5.2. Non manca il chip NFC per i pagamenti mentre è assente il supporto alle SIM virtuali (eSIM). Manca anche il jack audio per le cuffie, da sempre assente sugli smartphone pieghevoli. Si tratta nel complesso comunque di un buon hardware, capace di far eseguire anche i giochi 3D più complicati senza poi incorrere in surriscaldamenti degni di nota.

Fotocamera

Nubia Flip 5G ha a disposizione una fotocamera principale da 50 megapixel (di cui non conosciamo altre specifiche) e una secondaria da 2 megapixel per aiutare nel bokeh. Si tratta di una discreta fotocamera considerando il mondo dei pieghevoli, ma non certo entusiasmante. Le foto sono molto nitide, a volte troppo, ma la resa dei colori è comunque buona. Con meno luce la fotocamera fatica di più e soprattutto in penombra le foto sembrano decisamente meno incisive e carenti di colore. Meglio di notte dove la modalità notturna in parte ripristina colore e dettaglio mancanti, anche se i risultati non sono sempre perfetti. Le foto con zoom 2x digitale sono abbastanza scarse ed è un peccato non avere una fotocamera grandangolare. Non si tratta di una fotocamera disastrosa, per niente, ma valutate voi i sample per capire se può garantire la qualità che vi aspettavate. Comoda la possibilità di utilizzare questa fotocamera principale (invece di quella interna da 16 megapixel) per foto e video in modalità selfie. Per i video la risoluzione massima è il 4K e la qualità è discreta. La stabilizzazione non è impressionante e soprattutto nella modalità a smartphone chiuso si poteva fare di meglio.

Display

Lo schermo di Nubia Flip 5G è un pannello OLED pieghevole da ben 6,9 pollici. È a tutti gli effetti uno dei display più grandi che potete trovare in uno smartphone a conchiglia o "standard". Un ottimo modo per dimostrare la comodità di uno smartphone pieghevole. Lo schermo è un buon display a 120 Hz con risoluzione di ben 1188 x 2790 pixel, più di quella che troviamo comunemente sui concorrenti. Lo schermo è abbastanza luminoso, anche se non può competere con altri smartphone premium da questo punto di vista. La piega centrale è mediamente visibile. Non sembra arrivare al livello di "camuffatura" di altri concorrenti in circolazione, ma non è neanche particolarmente disturbante. Come sempre è solo questione di abitudine. Lo schermo esterno è circolare. Ha una diagonale da 1,43 pollici e una risoluzione di 466 x 466 pixel. È solo a 60 Hz ma è molto ben visibile durante l'utilizzo quotidiano. Nonostante i numeri dicono che non si tratti di un display di grandi dimensioni in realtà il suo formato lo rende molto facilmente fruibile per i vari utilizzi per cui è pensato.

Software

Nubia Flip 5G arriva in Europa con Android 13. È una scelta un po' anacronistica visto che ormai tutti i concorrenti offrono già da un po' la versione successiva del sistema operativo. All'atto pratico non ci sono funzioni di cui davvero si senta la mancanza, ma indubbiamente dimostra un'attenzione non proprio all'altezza da parte di Nubia sugli aggiornamenti dei modelli europei. L'interfaccia è personalizzata con MyOS 13. Si tratta di una buona interfaccia che comunque fa bene il suo dovere pur non offrendo particolari funzionalità aggiuntive di rilievo da menzionarvi. Abbiamo però per esempio le funzionalità basilari che ci aspetteremmo da un sistema simile come la modalità ad una mano e la possibilità di personalizzare lo schermo esterno. Questo ha a disposizione una serie di sfondi personalizzabili e alcuni widget che permettono per esempio di scattarsi foto selfie, di consultare il meteo, di controllare la musica, di guardare il calendario, verificare il contapassi, fa partire una registrazione audio o avviare un timer. Si possono anche consultare le notifiche, tra l'altro in modo molto chiaro, anche se non è possibile rispondere. Di sicuro abbiamo sentito la mancanza di un widget per i pagamenti contactless e per l'assistente vocale.

Autonomia

La batteria di questo smartphone pieghevole è da 4.310 mAh, decisamente più corposa della quasi totalità degli smartphone di questo formato. In tal senso, benché l'autonomia non sia da record, con un utilizzo medio questo Nubia Flip 5G si difende comunque bene permettendovi di arrivare a fine serata con una singola carica. In più la ricarica è rapida a 33W. Peccato però per l'assenza della ricarica wireless.

Prezzo

Nubia Flip 5G viene lanciato in Europa a 599€, un eccellente prezzo considerando il prodotto che questo smartphone è. È vero che altri concorrenti, come Z Flip 4 di Samsung, si trovano ormai nella stessa fascia di prezzo, ma ovviamente è sempre difficile confrontare un prezzo pieno da un prezzo scontato da quasi due anni di mercato. Nubia ha ufficialmente aperto le danze dei pieghevoli economici. E lo ha fatto in grande stile.

Il sample per questa recensione è stato fornito da Nubia, che non ha avuto un'anteprima di questo contenuto e non ha fornito alcun tipo di compenso economico.

Giudizio Finale Nubia Flip 5G Nubia Flip 5G è lo smartphone pieghevole più economico mai lanciato in Europa. Questo apre una nuova era di prodotti ripiegabili che un pubblico sempre più ampio vorrà comprare. Ci sono concorrenti (su tutti Z Flip 4) che ormai hanno un prezzo simile ma Nubia Flip 5G ha comunque le sue carte da giocare, come l'autonomia e il taglio di memoria. Sommario Confezione 7.5 Costruzione ed Ergonomia 8 Hardware 7.5 Fotocamera 7 Display 8 Software 7.5 Autonomia 7.5 Prezzo 8.5 Voto finale Nubia Flip 5G Pro Buona autonomia (per un pieghevole) Bel display esterno Buon taglio di memoria Qualità costruttiva superiore alla media Contro Non aggiornato ad Android 14 Fotocamere solo nella media Non si può rispondere alle notifiche dallo schermo esterno Niente eSIM

