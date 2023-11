Recensione Nubia Z50S Pro: una fotocamera così non l'avete mai vista

Recensione Nubia Z50S Pro Nubia è tornata. Abbiamo provato vari smartphone Nubia negli anni quando il brand di ZTE vendeva sul nostro territorio. L'azienda ha poi scelto di ritirarsi, mantenendo qui solo il suo brand gaming RedMagic. Il brand ritorna però alla carica con il suo top di gamma fotografico. Uno Z50S Pro che vuole sicuramente farsi notare. PRO Buon prezzo

Confezione

All'interno della confezione troviamo un cavo USB-C/USB-C, un alimentatore da ben 80W e un apprezzatissimo bumper per proteggere il retro e gli angoli dello smartphone. È abbastanza elegante e si abbina tutto sommato bene al design dello smartphone.

Costruzione ed Ergonomia

Z50S Pro è uno smartphone che si fa notare. Questo principalmente per l'enorme blocco circolare sul retro che richiama le fotocamere digitali "classiche". Questo blocco è abbastanza spesso, ma è quantomeno simmetrico e gli garantisce carattere. Il retro della scocca è realizzato in metallo sul frame e in plastica effetto pelle sul retro, eccetto un'altra piccola parte metallica liscia, proprio a dargli l'effetto della fotocamera classica. Lo smartphone è a tutti gli effetti un prodotto impegnativo da tenere in tasca o da usare con una sola mano. Il peso è di 228 grammi, non pochi, ma giusti per la fascia di prodotto. Purtroppo però lo smartphone non è resistente ad acqua e polvere, caratteristica che nella fascia del prodotto ci saremmo aspettati.

Hardware

Nubia Z50S Pro ha l'hardware di un vero smartphone premium. Abbiamo il processore Snapdragon 8 Gen 2 octa core a 4nm e frequenza a 3,36 GHz, una GPU Adreno 740, 12 o 16 GB di RAM e 256 GB o 1 TB di memoria interna, un quantitativo che soddisferà anche i più esigenti. La combinazione 16 GB / 1 TB è in assoluto una delle più notevoli del panorama Android. Abbiamo poi ovviamente una connettività al top: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 e NFC. La porta USB-C 3.1 e questa fa anche da sostituto al connettore jack audio per le cuffie che invece è assente. Presente infine l'emettitore ad infrarossi e un interruttore fisico a due posizioni che può essere programmato per eseguire opzioni diverse in base alle esigenze, anche se non è così "flessibile" come avremmo sperato. Infine l'audio è stero grazie ai due speaker posizionati sul lati corti.

Fotocamera

Ovviamente, considerando il design di questo smartphone, la parte fotografica è un elemento fondamentale di questo dispositivo. Il sensore principale è un 50 megapixel ƒ/1.6 con stabilizzazione dell'immagine, insieme ad un sensore sensore con le stesse specifiche ma grandangolare, con anche possibilità di mettere a fuoco da vicino in modalità macro. L'ultima lente è una 8 megapixel con zoom 2.3X. È un rapporto strano dovuto al tipo di lenti che Nubia ha scelto di installare su questo telefono. La fotocamera principale infatti è un corrispettivo 35 millimetri. Una lente decisamente più stretta come campo (e quindi più zoommata) della 24 millimetri utilizzata da praticamente tutti gli altri produttori. Questo si traduce nella necessità di fare un passo indietro quando si scatta se si vuole fare una scena più ampia, mentre invece abbiamo una lente pensata di più per la street photography e per i ritratti. Le foto che realizza questo smartphone sono interessanti, sebbene non siano comparabili con praticamente qualsiasi altro smartphone in circolazione. Le immagini sono comunque nitide, la messa a fuoco è più che buona e la gestione delle luci e molto buona. Peccato per la poca consistenza dei colori passando dal sensore principale a quello da 80 millimetri, che è sì uno zoom 2.3x rispetto al principale ma che è oltre un 3.3x rispetto alle fotocamere dei concorrenti. Le immagini sono ben godibili e apprezzabili con buona luce per quanto riguarda questo sensore zoom, mentre sono meno entusiasmanti di notte, dove la lente principale invece si difende ancora bene, così come anche la grandangolare che ha una risoluzione notevole e un'ottima apertura. Buona anche la fotocamera selfie da 16 megapixel ƒ/2.5. I video non sono perfetti, sia per dei leggeri micro-scatti dovuti allo stabilizzatore ottico e sia per l'impossibilità di passare fra le fotocamere in 4K. Curioso il fatto che si possa registrare in 4K a 120fps, possibilità che farà felice chi vuole realizzare degli slow motion. Assurda la risoluzione massima in Full HD della fotocamera frontale. Per il resto i video dalla fotocamera principale sono belli, con tantissimo dettaglio e anche un po' cinematici, grazie proprio al formato 35 millimetri, una rarità in questo mondo.

Display

Nubia Z50S Pro ha puntato su un display piatto da 6,78" con risoluzione oltre il FullHD+ (1260 x 2800 pixel). Lo schermo ha un refresh rate fino a 120 Hz ed è realizzato in tecnologia AMOLED. Supporta l'always-on display e ha una luminosità di picco di ben 1.200 nits. Avremmo però preferito che la regolazione automatica della luminosità fosse un po' più spinta verso l'alto. Ci siamo trovati più volte ad agire manualmente per aumentarla in alcune situazioni.

Software

Il software di questo smartphone Nubia è il MyOS 13 (assonanza con iOS?) basato su Android 13 e aggiornato con le patch di luglio 2023. È un vero peccato come Nubia ancora non abbia colmato il gap con i concorrenti per quanto riguarda la frequenza di aggiornamento. Non c'è poi una promessa di quante versioni del sistema operativo riceverà come aggiornamenti. Il software è comunque fluido e ci sono alcune personalizzazioni, anche se nessuna davvero distintiva per questo sistema operativo, che rimane forse uno dei più semplici del panorama smartphone. Sarà forse apprezzato dagli smanettoni che vorranno personalizzarlo a piacimento con un launcher scaricato dal Play Store. C'è comunque un menù abbastanza completo per la personalizzazione ed è supportata la modalità ad una mano. Peccato per alcune traduzioni approssimative.

Autonomia

Nubia Z50S Pro è dotato di una batteria da 5.100 mAh che gli garantisce, insieme all'ottimo processore, una autonomia ampiamente soddisfacente. Si arriva sempre e comunque a fine giornata e anche con un utilizzo medio è facile arrivare vicino ai due giorni con una singola carica. La ricarica è poi fulminea a ben 80W. Peccato per l'assenza di ricarica wireless.

Prezzo

Dove però Nubia davvero ha fatto un ottimo lavoro è nella fascia di prezzo. Guardando anche ai concorrenti è incredibile pensare che Nubia Z50S Pro parta da 649€ per il già generoso taglio 12/256. Ci vogliono 729€ per 12 GB / 1 TB e 799€ per quella 16 GB / 1 TB. Comunque ottimi prezzi per tagli di memoria fuori scala anche per gli altri smartphone premium.

Giudizio Finale Nubia Z50S Pro Nubia Z50S Pro è uno smartphone molto interessante. Ha una scheda tecnica migliore di quasi tutti i top di gamma attuali, con anche tantissima memoria interna. Particolare il design e buoni i risultati fotografici, con una fotocamera che su smartphone non si era mai vista prima e che non è confrontabile con altro. Ottima anche l'autonomia e la ricarica rapida. Il software non è curatissimo ma il prezzo fa passare questo difetto in secondo piano. Sommario Confezione 8 Costruzione ed Ergonomia 8 Hardware 9 Fotocamera 8 Display 8.5 Software 7.5 Autonomia 8.5 Prezzo 8 Voto finale Nubia Z50S Pro Pro Buon prezzo

Emanuele Cisotti Vive nel mondo della telefonia dal Nokia 3210 e nel mondo di linux da Ubuntu 5.04. Se potesse vivrebbe anche in un mondo di Lego e in uno di musica elettronica.