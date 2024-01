Recensione Nubia Z60 Ultra: una bestia di smartphone

Nubia è finalmente tornata . Questo Z60 Ultra è l'ultimo "gioiello" dell'azienda, lanciato a breve distanza dal momento in cui l'azienda ha invece portato in Italia il suo predecessore: Nubia Z50S Pro. Scopriamo questo nuovo smartphone dell'azienda nella nostra recensione.

Confezione

Costruzione ed Ergonomia

Nubia Z60 Ultra è uno smartphone decisamente unico dal punto di vista del design. È molto squadrato, abbastanza importante in termini di dimensioni e non certo leggero, con i suoi 246 grammi di peso . In mano lo smartphone è sicuramente imponente e anche un po' scivoloso. La finitura del vetro posteriore non trattiene nessuna impronta: è un trattamento opaco molto piacevole anche alla vista. Non può poi passare inosservato il blocco fotografico dove le tre fotocamera sono tutte incastonate in una cornice diversa in termini di apparenza rispetto alle altre. Non sono riuscito ad apprezzare davvero questa soluzione anche dopo una settimana di utilizzo. Il vantaggio è nel gradino che si crea subito sotto che crea uno spazio dove il dito si poggia naturalmente per sorreggere meglio lo smartphone.

Noi abbiamo scelto per esempio passare dalla modalità suoneria a quella vibrazione. Peccato che forse sarebbe stato più comodo più in alto sul lato sinistro. Due mancanze a cui ci siamo abituati: jack audio e memoria espandibile.

L'audio è stereo ed è buono, così come è buono anche il feedback della vibrazione del motore aptico di questo smartphone. Comodo lo switch programmabile . Si tratta di un interruttore in due posizioni e che può essere utilizzato per una serie di scopi.

La scheda tecnica di Nubia Z60 Ultra vuole sicuramente stupire. Sul piatto abbiamo un processore Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nanometri con frequenza massima di 3,3 GHz, 8, 12 o 16 GB di RAM LPDDR5X e 256 o 512 GB di RAM di tipologia UFS 4.0. Si tratta in ogni caso di combinazioni ottime, dove forse solo il modello da 8 GB stona un po', ed è stato creato solo per proporre una versione particolarmente economica di questo smartphone. Connettività al top: Wi-Fi 7 , Bluetooth 5.4, 5G, uscita video tramite porta USB-C 3.1 e chip NFC. C'è l'emettitore ad infrarossi sulla parte superiore mentre manca il supporto alle eSIM .

Fotocamera

Nubia su Z60 Ultra riparte da dove aveva lasciato con Z50S Pro, ovvero utilizzando una fotocamera da 35mm come sensore principale, una scelta coraggiosa ma che paga in buona parte rendendo di fatto questo smartphone una alternativa valida per un certo pubblico che cerca una fotocamera diversa da quella che troviamo comunemente negli smartphone.

Questa lente è dotata di un sensore da 50 megapixel ƒ/1.6 e pixel da un micron. Si tratta di un eccellente sensore, accorpato, una volta tanto, ad altri sensori all'altezza: un 64 megapixel ƒ/3.3 zoom 2.5X e una 50 megapixel grandangolare ƒ/1.8. Qualche altra informazione interessante: il 2.5X è calcolato rispetto al 35mm del sensore principale, ma se lo confrontiamo ad un qualsiasi 24mm della concorrenza è un 3.3X.

La grandangolare poi è da 18mm con un campo giusto per bilanciare l'assenza del 24mm. Tutte le fotocamere hanno poi stabilizzazione ottica.

La qualità delle foto di questo smartphone è veramente impressionante. Non abbiamo trovato quasi nessuna foto che non ci abbia soddisfatto e, come vedrete dai sample a seguire, abbiamo scattato molto anche di notte e con condizioni particolari, come luci al led o veicoli in movimento. Le foto sono nitide, con un ottimo bilanciamento del colore. Ottimi anche i ritratti (per cui un 35mm è perfetto), così come anche le foto zoom che vengono realizzate dal sensore ottico anche in condizioni di scarsa luce. La grandangolare poi verrà probabilmente usata più del solito per fare foto a più ampio campo e risponde pienamente alle nostre aspettative, diventando una delle migliori fotocamere grandangolari in circolazione.

Z60 Ultra replica buona parte delle sue qualità fotografiche anche nei video.

Si possono registrare però video in 8K a 30fps o in 4K addirittura a 120fps. La qualità dei video è molto buona e così anche la stabilizzazione, pur senza arrivare ai livelli degli attuali smartphone premium. I video di default vengono girati con la grandangolare. Questa scelta è stata fatta perché il sensore già stretto da 35mm viene ancora più ritagliato per la stabilizzazione elettronica, risultando quasi in un effetto zoom.