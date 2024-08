Recensione Nubia Z60 Ultra Leading Version: vuole ricordarci che esiste

Con questo Nubia Z60 Ultra Leading Version abbiamo avuto una sorta di deja-vu. Perchè è inutile nascondersi dietro ad un dito, questo smartphone è pressoché identico al Nubia Z60 Ultra che abbiamo recensito ad inizio anno. Ma da tempo Nubia, come la sorella RedMagic, tende a voler proporre sul mercato versioni sempre aggiornate dei propri dispositivi in base all'hardware al momento disponibile, in modo da offrire sempre il meglio in qualsiasi momento qualcuno dovesse valutare l'acquisto di un suo smartphone. PRO Ottima qualità costruttiva

Fatte queste considerazioni capirete quindi il perché non ha senso per noi fare una nuova recensione dettagliata di questo dispositivo quando lo smartphone è pressoché identico a Z60 Ultra (trovate qui la sua recensione completa). Vi racconteremo però quali sono i suoi punti cardine evidenziando le pochissime differenze fra i due modelli. Partiamo con il design che è aggressivo, moderno e molto squadrato. Non per tutti. È sicuramente un design che divide, ma se vi piace quello che vedete nelle foto lo amerete dal vivo, dove le sue forme molto squadrate e nette, assieme ai materiali di qualità scelti per l'assemblaggio, lo rendono un prodotto molto rifinito e piacevole da utilizzare. È comunque uno smartphone grande e le forme così lineari potrebbero renderlo un po' più scomodo da utilizzare, soprattutto con una sola mano, ma è un limite a cui si va incontro con qualsiasi smartphone di queste dimensioni. Nubia Z60 Ultra nella versione Leading Version ha due nuove colorazioni, una effetto metallo liquido argentato e quella che abbiamo provato noi con una trama a righe verticali su base nera. L'effetto anche al tatto è percepibile ma non è troppo marcato, lo si nota passandoci sopra con l'unghia, meno se usiamo il polpastrello.

La scheda tecnica è ancora una volta da top di gamma premium. Leading, direbbe Nubia.

Scheda tecnica Nubia Z60 Leading Version

Specifiche Tecniche Schermo : 6,8" AMOLED FHD+ (2.480 x 1.116 pixel) con refresh rate a 120 Hz e con 400 PPI

: 6,8" AMOLED FHD+ (2.480 x 1.116 pixel) con refresh rate a 120 Hz e con 400 PPI CPU : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Versione (un core Cortex-X4 a 3.4 GHz + cinque core Cortex-A720 a 3.2 GHz + due core Cortex-A520 a 2.3 GHz)

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Versione (un core Cortex-X4 a 3.4 GHz + cinque core Cortex-A720 a 3.2 GHz + due core Cortex-A520 a 2.3 GHz) GPU : Adreno 750 (1 GHz)

: Adreno 750 (1 GHz) RAM : 8/12/16 GB LPDDR5X

: 8/12/16 GB LPDDR5X Memoria interna : 256/512 GB / 1 TB UFS 4.0

: 256/512 GB / 1 TB UFS 4.0 Fotocamere posteriori : Principale : 50 MP, ƒ/1.6 con OIS e Autofocus Laser, lunghezza focale di 35 mm Grandangolare : 50 MP. ƒ/1.8 con OIS, lunghezza focale di 18 mm Periscopica : 64 MP, ƒ/3.3 con OIS e zoom ottico 3.3x, lunghezza focale di 85 mm

: Fotocamera frontale : 12 MP, sotto il display

: 12 MP, sotto il display Sistema operativo : Android 14 con MyOS 14

: Android 14 con MyOS 14 Dimensioni : 164 x 76.4 x 8.8 mm

: 164 x 76.4 x 8.8 mm Peso : 246 g

: 246 g Batteria : 6.000 mAh con ricarica rapida cablata a 80W

: 6.000 mAh con ricarica rapida cablata a 80W Sicurezza : lettore di impronte digitali sotto al display

: lettore di impronte digitali sotto al display Certificazione: IP68

Cosa cambia quindi rispetto al modello precedente? Sostanzialmente l'utilizzo di una versione più aggiornata del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, nella sua versione Leading che porta in dote una frequenza massima di 3.4 GHz. Una differenza quindi davvero minima.

Con questo hardware Nubia Z60 Leading Version è uno degli smartphone più potenti del mercato. Al SoC di ultimissima generazione si aggiungono infatti fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e fino a 1 TB di memoria interna UFS 4.0. Veramente notevole. Anche la connettività non rimane indietro con il Wi-Fi 7, il Bluetooth 5.4 e ovviamente l'NFC. Manca invece il supporto alle eSIM, ma c'è il supporto dual SIM per due SIM in formato fisico nanoSIM. Le prestazioni offerte da questo smartphone sono davvero eccezionali e impareggiabili da molti altri smartphone, quantomeno nella sua fascia di prezzo.

Lo schermo è poi sicuramente uno degli elementi più distintivi di questo smartphone visto che è sostanzialmente senza interruzioni e con bordi ridottissimi. Abbiamo infatti un pannello da 6,8 pollici con risoluzione a 120 Hz, supporto per l'HDR10 e una risoluzione di 1.116 x 2.480 pixel. Lo schermo ha una luminosità massima di picco di 1.500 nit ed è comunque godibile anche all'apeto senza problemi. Sul pannello è preapplicata una gradita pellicola protettiva. Quello che però lo rende davvero speciale è l'assenza di una fotocamera frontale visibile. Ancora una volta infatti Nubia prosegue sulla strada dell'integrare un sensore da 12 megapixel sotto al display, mascherato quindi da una rete di pixel del display, in quel punto leggermente meno fitta del resto del pannello. Un effetto spettacolare che ovviamente però penalizza la qualità degli scatti dalla fotocamera frontale. L'elaborazione dell'immagine per gli scatti selfie è però notevole e ricostruisce, dopo qualche secondo, buona parte dei dettagli. Un piccolo miracolo per quello che ha a disposizione. Non acquistatelo però se amate molto i selfie.

Tutt'altra storia per quello che riguarda invece le fotocamere principali dopo Nubia spinge ancora tantissimo. Sostituisce la fotocamera principale con una più aggiornata IMX906 (dall'IMX800) ma la differenza sostanziale non c'è. La grande differenza rispetto ai concorrenti rimane la scelta coraggiosa di impostare una focale da 35 mm per il sensore principale. Una fotocamera quindi molto più stretta nel campo (circa 1.5X rispetto ad un sensore comune) e pertanto indicata per le foto di persone e per le immagini ritratto. Meno per i paesaggi dove si potrà utilizzare comunque un sensore di pari risoluzione (50 megapixel) in modalità ultra-grandangolare. Questo sensore ha comunque la stabilizzazione ottica dell'immagine e diventa anche il sensore preferito quando si tratta di registrare video. L'ultima fotocamera, questa da 64 megapixel, è invece una fotocamera zoom 3.3X (se rapportata a un sensore da 25-26mm). La qualità delle immagine e notevole ma non cambia rispetto al passato. Vi lasciamo sotto qualche esempio.

Non ci sono particolari novità neanche nel software MyOS 14 di Nubia, basato su Android 14. Al momento della prova le patch erano quelle di giugno 2024. Il software è straordinariamente fluido e questo è indubbiamente uno dei vantaggi di questa personalizzazione non troppo invasiva ma che non offre poi neanche particolari funzionalità di rilievo che possano convincervi a optare per uno smartphone di questa azienda piuttosto che della concorrenza. Di sicuro sappiamo che non c'è un piano preciso per gli aggiornamenti futuri e che in generale Nubia non è mai stata troppo generosa con gli aggiornamenti software, comunque mai del tutto assenti. Troviamo molte opzioni di personalizzazione dell'interfaccia, la modalità a una mano e un gran numero di gesture. Potete anche personalizzare il funzionamento dell'interruttore fisico presente sul lato destro che permette quindi di offrirvi un metodo di interazione ulteriore con il vostro smartphone. Indubbiamente il software è ancora cosparso di alcune cattive traduzioni che sviliscono un po' il lavoro di Nubia, ma nel complesso lo abbiamo trovato comunque un software stabile e funzionale.

Uno dei punti più forti di questo smartphone rimane immutato. L'enorme batteria da 6.000 mAh che garantisce senza problemi almeno un giorno e mezzo di autonomia e che può superare ai due giorni con un utilizzo moderato del dispositivo. In più abbiamo la ricarica fulminea a 80W e l'alimentatore è in confezione! Manca invece la ricarica wireless. Nubia Z60 Leading Version viene proposto in quattro versioni: 8/256 - 729€

12/256 - 779€

12/512 - 879€

16/1TB - 979€ Al momento in cui scriviamo la nostra prova solo le versioni intermedie sono disponibili. Noi abbiamo provato quella 12/256. Se avete bisogno di tanta memoria vi consiglieremmo di investire nella versione con il doppio dello spazio. Per tutte le versioni, al momento della prova abbiamo uno sconto di 30€ sul sito ufficiale. Trovate lì il codice sconto.

Il sample per questa recensione è stato fornito da Nubia, che non ha avuto un'anteprima di questo contenuto e non ha fornito alcun tipo di compenso monetario.

