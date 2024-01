NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER, benchmark e recensione: la nuova regina della fascia media

Al CES NVIDIA ha svelato la nuova famiglia di schede SUPER, composta da 3 GPU rivisitate e potenziate che affiancano la line-up esistente con prezzi simili se non, in certi casi, anche più bassi. La prima ad arrivare sul mercato è la NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER, che va ad aggredire la fascia media con lo stesso prezzo di lancio della 4070 liscia. Ma NVIDIA con questi prodotti non vuole certo stuzzicare l'attenzione di chi si è già equipaggiato di una RTX serie 40. No, l'obiettivo è convincere chi ha schede delle generazioni precedenti dei vantaggi della nuova generazione, spingendo ulteriormente sull'acceleratore con qualche SUPER specifica in più. Vediamo quindi come se la cava all'atto pratico questa nuova RTX 4070 SUPER Founders Edition. PRO Prestazioni superiori alla RTX 4070 del 2023, e anche più consistenti (1% low)

INDICE

Avevamo già dedicato un articolo e una ricca gallery di foto all'unboxing della NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER Founders Edition. Vi riproponiamo qui di seguito alcune foto. Comunque il contenuto della confezione è il solito di sempre: scheda video, quick start guide, adattatore per il collegamento delle serie 40.

Caratteristiche tecniche

Vediamo come prima cosa le caratteristiche tecniche di questa NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER Founders Edition. La scheda è ancora basata su architettura Ada Lovelace a 4 nm. Anche la memoria video è rimasta la stessa della 4070: 12 GB GDDR6X. In compenso cambiano tante altre specifiche, tanto da renderla più simile, per core e potenza bruta, a una RTX 4070 Ti. Sul retro troviamo una porta HDMI 2.1 e 3 DisplayPort v1.4a, con supporto per risoluzioni 4K fino a 240 Hz o 8K fino a 60 Hz.

Architettura : Ada Lovelace

: Ada Lovelace Processo produttivo : 4 nm TSMC NVIDIA Custom Process

: 4 nm TSMC NVIDIA Custom Process Transistor : 35,8 miliardi

: 35,8 miliardi CUDA Core : 7.168

: 7.168 Tensor core : 224 (4a generazione)

: 224 (4a generazione) RT core : 56 TFLOPS (3a generazione)

: 56 TFLOPS (3a generazione) Memoria video : 12 GB GDDR6X

: 12 GB GDDR6X Ampiezza interfaccia di memoria : 192-bit

: 192-bit Memory Bandwidth : 504,2 GB/s

: 504,2 GB/s Base Clock : 1,980 MHz

: 1,980 MHz Boost Clock : 2.475 MHz

: 2.475 MHz L2 Cache : 36864 K

: 36864 K Display supportati : fino a 4

: fino a 4 Risoluzione massima : 4K@240 Hz o 8K@60 Hz

: 4K@240 Hz o 8K@60 Hz Interfaccia : PCI-Express 4.0 x8

: PCI-Express 4.0 x8 Connettività : 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a

: 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a Raffreddamento : custom NVIDIA FE

: custom NVIDIA FE Form Factor : 2 slot

: 2 slot Dimensioni : 337 x 140 x 77 mm (circa)

: 337 x 140 x 77 mm (circa) TGP : 220 W

: 220 W PSU raccomandato: 650 W

Le dimensioni sono le stesse della RTX 4070. Rimane quindi una scheda dual-slot, almeno per quanto riguarda il modello realizzato dalla stessa NVIDIA. Considerato che per specifiche siamo più vicini a una 4070 Ti e che queste ultime occupano 3 slot, non c'è davvero male. Il design termico e l'aspetto sono identici alla RTX 4070 Founders Edition: doppia ventola per il raffreddamento, radiatori e tutto quello che di solito mette NVIDIA nel suo sistema custom di raffreddamento. Come vedremo però, spingere sui core mantenendo lo stesso design termico implica qualche grado in più.

Il consumo energetico sale leggermente: si passa dai 200W della 4070 ai 220W di questa 4070 SUPER. A essere onesti però si tratta sempre di valori davvero irrisori. Sarà infatti sufficiente un PSU da 650W per poter usufruire di una scheda del genere. Per il collegamento all'alimentatore è sempre sufficiente un doppio cavo PCIe a 8-pin. Vediamo adesso le specifiche tecniche salienti della RTX 4070 SUPER a confronto con la 4070 liscia e la 4070 Ti.

RTX 4070 Ti

RTX 4070 SUPER RTX 4070 Architettura Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace Processo produttivo 4 nm TSMC 4 nm TSMC 4 nm TSMC CUDA Core 7680 7168 5888 Tensor core 240 di 4° generazione 224 di 4° generazione 184 di 4° generazione Ray Tracing Core 60 di 3° generazione 56 di 3° generazione 46 di 3° generazione Base Clock 2,31 GHz 1,98 GHz 1,92 GHz Boost Clock 2,61 GHz 2,48 GHz 2,48 GHz Memoria video 12 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X Ampiezza interfaccia memoria 192 bit 192 bit 192 bit Interfaccia PCIe 4.0 PCIe 4.0 PCIe 4.0 TGP 285 W 220W 200 W PSU raccomandato 700 W 650W 650W

Software e Funzionalità

Sul fronte funzionalità, non ci sono software particolari per la gestione di ventole e overclock come nelle schede di produttori terze. C'è ovviamente GeForce Experience, che permette di tenere aggiornati i driver, settare parametri per i giochi e simili. Il fatto che la scheda appartenga alla serie 40 ci permette di accedere a tutte le ultime tecnologie NVIDIA. Fra queste ci sono: DLSS 3, o Frame Generation: tecnologia esclusiva della serie 40 che, nei giochi compatibili, si occupa di generare fotogrammi aggiuntivi ex-novo aumentando le prestazioni senza influire sulla qualità dell'immagine.

DLSS 3.5, o Ray Reconstruction: la più recente fra le tecnologie di NVIDIA. Si tratta di una tecnica di denoising da usare in combinazione con la Super Resolution (il DLSS 2) per migliorare la resa del Ray Tracing. Si usa soprattutto in combinazione con il Path Tracing, ovvero il Full Ray Tracing.

NVIDIA Reflex, Broadcast, Canvas, iCAT e NVIDIA Studio Driver, ovvero i driver pensati per app creative quali Lightroom, Premiere Pro e simili.

Piattaforma di test

Per i test sulla nuova RTX 4070 SUPER abbiamo sfruttato la medesima build che avete forse visto nella nostra recensione della ROG Matrix Platinum GeForce RTX 4090. Il processore è il più potente in circolazione, l'Intel Core i9-14900K di ultimissima generazione, e anche gli altri componenti non sono certo da meno, come la MOBO ASUS TUF GAMING Z790-PRO WIFI e le Patriot Viper Venom DDR5. La stessa build è stata utilizzata per rifare gli stessi identici test anche sulla RTX 4070, in modo da poter avere una pietra di paragone quanto più fedele possibile. I test sono stati effettuati su Windows 11 Home (build 22621.2861) con driver NVIDIA Game Ready 546.52. Per il conteggio degli FPS nei videogiochi presenti nei grafici abbiamo sfruttato NVIDIA FrameView.

Benchmark generali

A livello di prestazioni generali, la RTX 4070 SUPER si colloca, come previsto, tra una 4070 e una 4070 Ti. I miglioramenti hardware riducono il gap che avevamo registrato confrontando la 4070 con la 3080 Ti, tant'è che NVIDIA stessa all'evento di presentazione delle SUPER, paragonava la sua nuova medio gamma addirittura con una GeForce RTX 3090. In tutti i benchmark classici, la nuova SUPER si colloca sopra la RTX 4070 del 2023. Non si tratta di scarti così drastici, ma si nota comunque il boost fornito dalle aggiunte a livello di core. Sul test Speed Way incluso in 3DMark, con DirectX 12 e Ray Tracing, la nuova 4070 SUPER ottiene 5.150 punti contro i 4.400 ottenuti dalla 4070 e i 3.150 punti della 4060 Ti.

Anche in questa occasione abbiamo lanciato l'NVIDIA DLSS Feature Test. Il test di 3DMark ci permette di provare le performance del DLSS 3, paragonando la stessa esecuzione priva però dei vantaggi offerti dalle tecnologie di NVIDIA. Rispetto al precedente modello, la 4070 SUPER guadagna qualche fps sia in raster che con DLSS 3 e DLSS 2 in modalità Performance.

Vediamo i risultati del test DLSS a confronto con i valori ottenuti con altre schede. Si notano ad esempio i 14 fps in più della RTX 4070 FE con DLSS 3 attivo e Super Resolution in modalità Performance attivi.

Benchmark gaming

Per l'occasione, abbiamo espanso il bacino di giochi testati, includendo anche titoli più recenti e onerosi da un punto di vista di risorse. Tra questi spiccano Alan Wake 2, Avatar: Frontiers of Pandora, Modern Warfare 3 e il buon vecchio Cyberpunk 2077, che con le sue impostazioni grafiche scalabili è ancora il miglior banco di prova per misurare le performance delle GPU. I test sono stati effettuati in QHD (1440p) e in 4K (2160p). Per quanto su schede del genere il full HD abbia ancora senso, le tecnologie NVIDIA presenti sulla serie 40 permettono di lasciarsi alle spalle la vetusta risoluzione per fare spazio a quelle più attuali. In ogni caso, qui di seguito trovate le prestazioni raster dei giochi presi in esame, senza l'utilizzo di DLSS o Ray Tracing.

Benchmark Quad HD (1440p)

Benchmark 4K (2160p)

Benchmark DLSS

Come accennato, facendo parte della serie 40, la RTX 4070 SUPER può agevolare di Frame Generation, Ray Reconstruction e anche della buon vecchia Super Resolution (DLSS 2). Vediamo quindi i risultati ottenuti con queste tecnologie nei giochi compatibili. Per i test abbiamo utilizzato il DLSS 3 Frame Generation e il DLSS 2 Super Resolution su profilo Bilanciato/Equilibrato (è lo stesso profilo, cambia il nome a seconda del gioco). Dove possibile abbiamo provato anche il Ray Reconstruction. È tutto indicato nei grafici comunque.Come al solito, il vero game changer è il Frame Generation, che nei giochi compatibili può spesso essere abilitato anche senza attivare opzioni di upscaling particolari.

Benchmark DLSS Quad HD (1440p)

Benchmark DLSS 4K (2160p)

Benchmark Ray tracing

L'ultima serie di test vede l'introduzione del Ray Tracing, l'opzione grafica che più incide (in negativo) sulle prestazioni. Su alcuni giochi si può attivare anche il Path Tracing, ovvero il Full Ray Tracing, un tracciamento ancora più fedele e, soprattutto, completo, di tutte le fonti di luce che mette a dura prova persino le RTX 4090. Dove possibile abbiamo effettuato il test Ray Tracing con e senza l'ausilio del DLSS. Forse lo noterete dai grafici: per qualche motivo l'introduzione del Path Tracing su Call of Duty: Modern Warfare 3 non incide minimamente sulle performance delle schede.

Benchmark RTX Quad HD (1440p)

Benchmark RTX 4K (2160p)

RTX 4070 SUPER vs. RTX 4070

Come accennato e come avrete capito dai grafici, la nuova versione SUPER della RTX 4070 vanta prestazioni superiori a quelle del modello 2023. Facendo una media sia per quanto riguarda i benchmark che per quanto riguarda tutti i test sui videogiochi presi in esame, in raster, con Ray Tracing e con l'ausilio delle tecnologie NVIDIA, la GeForce RTX 4070 SUPER vanta prestazioni superiori del 14% rispetto alla RTX 4070. Un boost niente male che la avvicina alle prestazioni della RTX 4070 Ti. Ma il dato forse più rilevante è un altro. Raccogliendo i dati con FrameView si possono osservare non solo il frame rate medio, ma anche l'1% low, ovvero il valore più basso di frame rate registrato durante l'1% della sessione di gioco. Più il valore dell'1% low si avvicina a quello del frame rate medio meglio è: significa che le performance di gioco sono più consistenti, e che si verificano quindi meno drop di frame rate. In questo campo, la RTX 4070 SUPER vanta prestazioni superiori del 22% a quelle registrate negli stessi test con la RTX 4070. Ciò significa che non solo la variante SUPER offre prestazioni superiori, ma anche più consistenti.

Temperature e consumi

La nuova GeForce RTX 4070 SUPER continua a cavarsela molto bene anche sul fronte temperature e consumi. Il limite sui consumi si è alzato di 20W, e ne abbiamo avuto conferma durante i nostri test. Il massimo raggiunto è stato pari a 223W durante un benchmark su FurMark in 4K, ma in gioco il massimo è sempre stato pari a 220W. Non cambia però il requisito minimo per l'alimentatore, che rimane a 650W. Vediamo il consumo della scheda nei benchmark e nei giochi analizzati finora:

Con il classico stress test di FurMark di 15 minuti in 4K a cui sottoponiamo sempre le schede video abbiamo raggiunto 220W di consumo e 71° di temperatura massima. Come accennato, la leggera spinta in avanti in quanto a numero di core mantenendo però lo stesso design termico fa sì che le temperature siano leggermente più alte. Si parla comunque di 2° in più rispetto alla 4070, nulla di rilevante quindi. Anzi, 71° continua a essere un valore a dir poco ottimo per una GPU.

Vediamo quindi le temperature raggiunte nei giochi e nei benchmark visti finora:

Prezzi

Il prezzo di partenza per l'Italia della nuova NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER è di 679€, 10€ in più rispetto a quello della RTX 4070 dell'anno scorso. Al solito questo prezzo è quello applicato alla Founders Edition, che solitamente è disponibile in pochi pezzi. Dipende tutto (come sempre) dagli altri produttori, anche se nei giorni precedenti alla pubblicazione di questa recensione c'è chi come PYN ha confermato lo stesso prezzo di partenza per il modello base della nuova SUPER. La RTX 4070 SUPER, così come il modello precedente, si conferma insomma regina della fascia media, per quanto non a tutti piaccia l'idea che quasi 700€ siano diventati la fascia media appunto. Le performance, a patto di sfruttare le tecnologie NVIDIA implementate in sempre più titoli, riescono a questo punto a superare quelle di una RTX 3090, il tutto con una spesa minore e con un consumo nettamente inferiore. Attivando tecnologie come il DLSS 3 si arriva a prestazioni superiori del 50% rispetto alla top di gamma della serie 30, permettendovi, come dimostrano i test, di giocare anche in 4K a patto magari di scendere a compromessi con qualche impostazione. Come già accennato, le SUPER non servono tanto a stuzzicare l'interesse di chi ha già una serie 40 sulla propria build, quanto più convincere chi ha una RTX serie 20 o serie 30 a fare un upgrade, senza necessariamente spendere una follia. Il lancio in Italia è previsto per il 17 gennaio. Nel caso voleste accaparrarvi una Founders Edition vi conviene tenere d'occhio questa pagina. Ah, con l'uscita della variante SUPER, il prezzo di listino della RTX 4070 scende a 619€.

Recensione GeForce RTX 4070 SUPER - Altre foto dal vivo

Giudizio Finale NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER Founders Edition Il divario tra la nuova GeForce RTX 4070 SUPER e la RTX 4070 del 2023 non è così ampio, come d'altronde annunciato dalla stessa NVIDIA, ma comunque c'è. Le prestazioni sono migliori, con consumi e temperature solo leggermente più alti (20W, 2°C). E il prezzo rimane praticamente lo stesso, almeno per quanto riguarda quelle che sono le indicazioni fornite da NVIDIA. Inutile quindi girarci troppo intorno: se cercate una scheda video di fascia media siete nel posto giusto. Se avete già una RTX serie 40 i nuovi modelli SUPER non sono di vostro interesse. Alternativamente, persino chi ha una RTX 3080 o una 3090 potrebbe interessarsi ai nuovi modelli, visti prezzi, prestazioni e consumi. Voto finale NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER Founders Edition Pro Prestazioni superiori alla RTX 4070 del 2023, e anche più consistenti (1% low)

