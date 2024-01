MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER, benchmark e recensione: ancora più golosa con 16 GB di VRAM

Dopo aver visto in azione la RTX 4070 SUPER , passiamo alla seconda scheda video svelata da NVIDIA in occasione del CES di Las Vegas. Stiamo ovviamente parlando della GeForce RTX 4070 Ti SUPER , un aggiornamento della versione Ti del 2023 che porta con sé diverse migliorie hardware. Di questa scheda non esiste una versione Founders Edition (ovvero prodotta direttamente da NVIDIA), di conseguenza i nostri test sono stati eseguiti su un modello prodotto da MSI, una VENTUS 3X a tripla ventola. Vediamo come se l'è cavata in benchmark e test gaming di vario tipo!

INDICE

Unboxing GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 3X

Della GeForce RTX 4070 Ti SUPER non esiste una versione Founders Edition. Quella nelle nostre mani è una GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 3X di MSI , un modello tri-ventola destinato al mercato statunitense che da noi verrà venduto nella sua variante OC. Nella confezione, oltre alla scheda video, ci sono l'adattatore per la serie 40 con sdoppiatore e una staffa di sostegno da collegare al case, subito sotto la scheda. È una soluzione che avevamo già visto quando provammo la RTX 4070 Ti GAMING X TRIO di MSI più di un anno fa. Essendo una scheda a 2,5 slot da oltre un chilo, ci sta che lo slot PCIe soffra nel tempo, e avere un sostegno in più può far comodo.

Caratteristiche tecniche

Vediamo come prima cosa le caratteristiche tecniche di questa MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 3X . La scheda è ovviamente basata su architettura Ada Lovelace a 4 nm . Si inizia con gli upgrade: si passa dai 12 GB di memoria dedicata della 4070 Ti ai 16 GB GDDR6X della variante SUPER, un miglioramento graditissimo soprattutto per chi vuole usare la scheda con impostazioni gaming spinte e anche per chi non disdegna operazioni di tipo professionale/lavorativo. Ma non finisce qui.

Il design termico è pensato per tenere quanto più fresca possibile la GPU. È una scheda dotata di tre ventole TORX 4.0 con lame unite a coppia (a detta di MSI aiuta a focalizzare il flusso d'aria), una piastra in rame nichelato a stretto contatto con GPU e moduli memoria, tubi di calore che partono subito dalla piasta, e radiatore con controllo del flusso d'aria dato da vari deflettori già utilizzati da MSI in altre schede.

Software e Funzionalità

Afterburner permette sia monitorare performance e temperature della scheda, sia di mettere mano ad alcuni parametri, come ad esempio il power limit, la temperatura di soglia o la velocità delle ventole. C'è anche l'OC Scanner, uno strumento che permette di eseguire l'overclocking con un clic. La funzione si basa su un algoritmo sviluppato da NVIDIA ai tempi della serie 20 che determina in autonomia le impostazioni più stabili di overclock tenendo conto sia del sistema che della GPU. Nel caso voleste approfondire c'è un lungo articolo in italiano redatto dalla stessa MSI .

Piattaforma di test

Il processore è il più potente in circolazione, l' Intel Core i9-14900K di ultimissima generazione, e anche gli altri componenti non sono certo da meno, come la MOBO ASUS TUF GAMING Z790-PRO WIFI e le Patriot Viper Venom DDR5 . Abbiamo giusto cambiato il case, se così si può definire: i componenti sono tutti montati su Open Benchtable .

Per i test sulla RTX 4070 Ti SUPER di MSI abbiamo sfruttato la medesima build usate per gli ultimi test sulla RTX 4070 SUPER e sulla RTX 4090 raffreddata a liquido di ASUS (la ROG Matrix Platinum GeForce RTX 4090 ).

⚠️ VBIOS finale

In questi ultimi giorni di test, MSI ha scoperto che in alcuni campi i risultati ottenuti dalla scheda in esame, la RTX 4070 Ti SUPER VENTUS 3X, potevano essere migliorati. Abbiamo già installato un VBIOS che ha migliorato le performance della scheda, ma nelle ore antecedenti alla pubblicazione della recensione è arrivato un update finale che migliora ulteriormente le prestazioni della GPU.

Benchmark generali

A livello di prestazioni generali, RTX 4070 Ti SUPER si colloca sopra la RTX 4070 SUPER (e la 4070 Ti del 2023) e sotto la RTX 4080 del 2023. Sul test Speed Way incluso in 3DMark, con DirectX 12 e Ray Tracing , la nuova 4070 Ti SUPER ottiene 6.050 punti contro i 5.150 ottenuti dalla RTX 4070 SUPER. Ottimo anche il risultato ottenuto con Port Royal, quasi 15.000, con un distacco di quasi 2.000 punti dalla 4070 SUPER e di 1.000 punti da quanto ottenevamo un anno fa con la RTX 4070 Ti .

L' NVIDIA DLSS Feature Test è diventato parte integrante del nostro ciclo di prove per le recensioni delle GPU. Il test incluso in 3DMark permette di provare le performance del DLSS 3 a confronto con le prestazioni raster della scheda . Rispetto al precedente modello, la 4070 Ti SUPER guadagna qualche fps sia in raster che con DLSS 3 e DLSS 2 in modalità Performance.

Benchmark gaming

Come accennato nella recensione della 4070 SUPER, abbiamo un po' modificato il numero e il tipo di videogiochi per i test gaming delle schede, in modo da introdurre titoli più recenti e anche in grado di sfruttare le ultime tecnologie di NVIDIA. Tra quelli che ci sono serviti da benchmark si annoverano il buon vecchio Cyberpunk 2077 , ancora uno dei punti di riferimento per il mercato, Modern Warfare 3 , Alan Wake 2 e Avatar: Frontiers of Pandora . Anche stavolta i test sono stati effettuati in QHD (1440p) e in 4K (2160p). Qui di seguito trovate le prestazioni raster dei giochi presi in esame, senza l'utilizzo di DLSS o Ray Tracing.

Benchmark Quad HD (1440p)

Benchmark 4K (2160p)

Benchmark DLSS

Passiamo adesso ai test nei giochi compatibili con l'ausilio delle varie versioni del DLSS, ovvero Frame Generation (DLSS 3), Ray Reconstruction (DLSS 3.5) e anche il buon vecchio Super Resolution (DLSS 2).

Vediamo quindi i risultati ottenuti con queste tecnologie nei giochi compatibili. Per le nostre prove abbiamo utilizzato il DLSS 3 Frame Generation e il DLSS 2 Super Resolution su profilo Bilanciato/Equilibrato (è lo stesso profilo, cambia il nome a seconda del gioco). Dove possibile abbiamo provato anche il Ray Reconstruction. È tutto indicato nei grafici comunque. Come oramai di norma, il Frame Generation è quello che fa la differenza, portando dei benefici sostanziali senza tra l'altro influire sulla qualità dell'immagine.

Da notare nei grafici dei test in QHD il gigantesco balzo in avanti di Cyberpunk 2077 con Frame Generation, Ray Reconstruction e Super Resolution (Bilanciato) attivo: si passa da 61 fps in raster a 185 fps. Davvero ottime le performance anche in Alan Wake 2. Anzi, paragonandole a quelle della 4070 SUPER si parla di performance... SUPER! C'è praticamente un raddoppio sia in raster che con le varie versioni del DLSS attive. In 4K, sempre su Alan Wake 2, questo divario è inferiore, ma si parla comunque di 22 fps in più in 4K con DLSS attivo.

Ci sono alcuni risultati curiosi, che comunque non dipendeno dalla scheda quanto più dalle fluttuazioni di alcuni benchmark. Forza Horizon 5 performa meglio sulla 4070 Ti SUPER che su una 4080 con DLSS 3 attivo. F1 22 in 4K invece restituisce risultati peggiori con DLSS attivo che in raster. C'è da dire che i giochi di corse di EA ultimamente hanno "litigato" con il DLSS 3, tant'è che il supporto ufficiale su F1 23 non è mai arrivato, obbligandoci (e obbligando anche NVIDIA) a continuare i nostri test su F1 22.