Uno dei migliori case per PC desktop si migliora ancora. Parliamo del nuovo NZXT H7 Flow 2024 , versione aggiornata del mid-tower che tanto ci era piaciuto nella scorsa edizione del 2022 . Attenzione perché non si tratta di un semplice aggiornamento, ma di una netta evoluzione , estetica e funzionale. Per questo vi consigliamo di mettervi comodi e leggere la nostra recensione completa, che vi porterà alla scoperta di tutte le novità del prodotto.

Unboxing

Insieme al case abbiamo provato anche il nuovo alimentatore NZXT C1500 Platinum , un modello con enorme capacità ed elevata efficienza energetica. Trovate a seguire le immagini dell'unboxing per entrambi i prodotti.

Unboxing NZXT H7 Flow 2024

Unboxing NZXT C1500 Platinum

Caratteristiche Tecniche

La cosa che più colpisce del nuovo NZXT H7 Flow 2024 sono le dimensioni, cambiate molto in questa versione: è molto più alto (+39 mm) e più largo (+14 mm) del H7 Flow 2022, ma in compenso è meno lungo (-12 mm).

L'aspetto è più slanciato, anche più elegante, e questo non è l'unico vantaggio.

L'altezza maggiore ha permesso di dare più spazio alla parte inferiore, nettamente più sollevata da terra (ma solo sulla parte sinistra). Sul fondo ora c'è uno spazio che può accogliere fino a 3 ventole da 120 mm. Per fare spazio alla griglia inferiore, NZXT ha deciso di spostare indietro la nicchia in metallo dedicata all'alimentatore, che su questo modello va montato in verticale.

A nostro parere, tale scelta è vincente e permette di migliorare molto l'airflow interno. Su H7 Flow 2024 si possono montare fino a 10 ventole (3 frontali, 3 superiore, 3 inferiori, 1 posteriore), e c'è ampio spazio anche per i radiatori. In più, data la larghezza maggiore, c'è ancora più spazio per i dissipatore della CPU.

Nel case sono incluse 3 ventole NZXT F120Q da 120 mm, una in più del modello 2022.

Un piccolo miglioramento, ma avremmo gradito anche un'altra ventola da 120 mm per la parte posteriore, come avveniva per l'ormai leggendario NZXT H710, predecessore della serie H7.

In sintesi, possiamo dire che questa versione di H7 Flow è ancora più capace di accogliere i componenti top gamma, quelli più potenti e più grossi sul mercato. La possibilità di avere più ventole e più airflow va tutta in questa direzione.

Ci sono però due mancanze notevoli da rimarcare. La prima è relativa al montaggio in verticale per la GPU, che su questo case non si può fare.

La seconda è l'incompatibilità con le schede madri con connettori sul retro, come quelle delle serie ASUS Back To Future e MSI Project Zero. Molti produttori di case stanno offrendo la compatibilità con questi sistemi ultimamente, fa strano che NZXT sia rimasta indietro.