Oggi vi parliamo della punta di diamante di Oclean, il nuovissimo X Ultra S lanciato da pochi giorni sul mercato. È il prodotto più avanzato dell'azienda e uno dei più avanzati in assoluto nel mondo della pulizia dei denti. Si tratta di uno spazzolino a tecnologia sonica con un nuovo motore Maglev 3.0 sviluppato da Oclean. Questo motore può garantire 84.000 movimenti al minuto, uno dei valori più alti della categoria. In confezione troviamo tre testine diverse perfette per denti e gengive dalle diverse sensibilità.

Lo spazzolino si presenta con un rivestimento nanometrico satinato molto piacevole e che garantisce un'ottima presa durante l'utilizzo. È anche abbastanza "pregiato" al tatto e alla vista da trasmettere la sensazione di star usando un prodotto sicuramente di fascia superiore a quelli a cui si era in precedenza abituati, pur mantenendo una notevole leggerezza rispetto a molti dei suoi concorrenti. Ci sono altri elementi di design a impreziosire il prodotto. Fra tutti il led inferiore che segue la forma della base leggermente squadrata. È una luce morbida e soffusa molto piacevole. La stessa luce si replica sulla base, anche questa leggermente squadrata, di ricarica. Questa base ha anche un led aggiuntivo frontale per indicare la ricarica. Segnaliamo solo come lo spazzolino entri forse troppo poco all'interno della base e che quindi un urto involontario potrebbe farlo cadere più facilmente rispetto ad altri prodotti. La base può essere anche fissata al muro con l'accessorio in dotazione se preferite una soluzione ancora più elegante o non avete un piano dove poggiarlo. Lo spazzolino infatti ha anche un magnete per fermarlo in questo modo. Il tutto sempre nell'ottica di un prodotto che trasmette qualità.

Oclean X Ultra S ha sul frontale un piccolo display touch da 0,96" a colori. Ha una densità di pixel molto alta e il contenuto è sempre molto leggibile. Si tratta di uno schermo touch, anche se in realtà la superficie da cui lo si può controllare è solo quella ai lati, probabilmente per evitare tocchi accidentali durante l'utilizzo. Subito sotto c'è l'unico tasto fisico. Da questo schermo è possibile scegliere una delle 5 modalità di utilizzo a cui si aggiunge una personalizzabile nella potenza. Tra queste modalità ci sono quelle specifiche pensate per la mattina e la sera e lo spazzolino le proporrà in automatico come predefinita in base all'orario in cui lo si utilizza. Lo spazzolino ha la classica (ottima) modalità di breve pausa per informarvi di cambiare quadrante della bocca da pulire. La novità è che questa informazione ora viene anche passata attraverso una voce che vi avvisa di cambiare quadrante. Lo stesso succede se muovete lo spazzolino troppo velocemente o se premete troppo. In questo caso si accende di rosso il led inferiore in modo da darvi un ulteriore feedback visivo. In tutta sincerità non crediamo che la voce sia un valore aggiunto nella maggior parte dei casi rispetto ad una semplice vibrazione o un suono più semplice.

Molto più utile sicuramente il feedback di pulizia subito sul display dello spazzolino al termine del lavaggio. In questo modo avrete subito chiaro se vi siete lavati correttamente i denti. Questo è possibile grazie ai sensori dello spazzolino che capiscono quanto avete indugiato su ogni zona della vostra bocca e vi dirà di conseguenza dove dovreste concentrarvi meglio. Tutti questi dati vengono poi mostrati all'interno dell'applicazione gratuita per smartphone, che vi servirà anche per configurare lo spazzolino la prima volta.

Da qui potrete riguardare tutti i dati delle pulizie nel tempo, avendo anche un feedback aggregato giornaliero in base e non solo quella appena conclusa. L'app vi mostrerà per ogni pulizia se avete pulito con uniformità tutta la bocca e vi darà anche un punteggio, basato ovviamente anche sul tempo di lavaggio. Ci sono poi anche dei consigli che nascono dalla qualità della pulizia e dalle eventuali volte in cui avete premuto troppo sui denti con lo spazzolino. Se avrete la pazienza ogni tanto di consultare questi dati potrete davvero migliorare l'efficacia della vostra igiene orale. A tutto questo aggiungiamo che Oclean X Ultra S è straordinariamente silenzioso (meno di 45 dB) e non rischierete quindi di svegliare qualcuno che magari è già andato a letto. L'autonomia è di circa 30 giorni dai nostri test con due lavaggi al giorno. In confezione c'è anche un pratico case di trasporto che funziona anche da powerbank ricaricabile tramite connettore USB-C. Purtroppo manca un alimentatore che quindi dovrà essere acquistato a parte (se non ne avete già uno).

Lo spazzolino è poi dotato di Wi-Fi, al contrario del suo predecessore e di molti altri concorrenti. In questo modo la sincronizzazione dei dati avviene indipendentemente dalla presenza nelle vicinanze del vostro smartphone. Segnaliamo solo come sia successo più volte di trovarsi sloggati dall'app su smartphone, dovendo di nuovo fare l'accesso (ma ovviamente senza mai perdere nessun dato). L'unico vero limite di questo prodotto è che non è pensato per più utenti e qualsiasi utilizzo verrà sincronizzato nell'app sempre come se fosse fatto dalla stessa persona. Se non si vive da soli e si vuole utilizzare tutti questo spazzolino ci si vedrebbe costretti a comprarne due (o più) diversi. Il suo prezzo è di 129€, molto buono se si considera il prezzo degli spazzolini di pari specifiche (o simili) dei brand più blasonati. Lo si può acquistare sul sito ufficiale dove si può ricevere in omaggio l'igienizzante Oclean S1 (basta aggiungerlo al carrello).

Il sample per la recensione per questa recensione è stato fornito da Oclean che non ha avuto un'anteprima di questo contenuto e non ha fornito compenso monetario.

Giudizio Finale Oclean X Ultra S Ocean X Ultra è un top di gamma degli spazzolini al giusto prezzo. È dotato di un comodo display che vi fa subito capire se vi state spazzolando correttamente i denti. Buona l'autonomia e chiara l'app riepilogativa. Al prezzo di lancio è poi estremamente concorrenziale. Pro Bello e ben costruito

