OnePlus Buds Nord 3 Pro sono il “clone” che dovreste comprare

Considerando che nella recensione degli OPPO Enco Air4 Pro scrivevo che sono ottimi, ma saranno più consigliabili dopo un calo di prezzo di una ventina di euro, direi che ci siamo: se state cercando delle cuffiette medio gamma, i OnePlus Nord Buds 3 Pro sono tra i migliori auricolari Bluetooth che possiate comprare al momento.

A scanso di equivoci, vorrei precisare che non c'è da essere sconvolti o spiazzati dal fatto che lo stesso paio di auricolari venga presentato da due marchi diversi: OPPO e OnePlus sono infatti la stessa azienda, o meglio, sono due marchi controllati della stessa azienda multinazionale cinese (BBK Electronics). E anche se può sembrare strano che una società lanci lo stesso prodotto due volte, con piccole differenze di prezzo, non dovrebbe stupire troppo: è una questione di segmentazione del mercato, una tecnica per rivolgersi a diverse tipologie di utente, magari in mercati diversi. Infatti, anche se in Italia OPPO e OnePlus sono entrambi nomi che godono di buona fama, in altri paesi uno dei due nomi può essere preponderante; inoltre, in certi mercati (come l'India, ad esempio), OnePlus fa da apripista, ritagliandosi una nicchia di fan appassionati che apprezzano il rapporto qualità/prezzo dei prodotti più economici del brand. Inoltre, che un'azienda "ricicli" un dispositivo e lo ripresenti con nomi diversi è una cosa molto più comune di quanto possiate pensare: è già successo altre volte con prodotti del gruppo BBK Electronics (che, oltre a OPPO e OnePlus, include anche Vivo, Realme e iQOO), ma anche con altre società, come ad esempio prodotti a marchio Redmi che erano dispositivi già lanciati col brand Xiaomi, ma scontati di prezzo.

Specifiche tecniche a confronto

Ma quindi sono proprio identici? Praticamente sì. C'è una piccola differenza di colori: gli OnePlus sono disponibili in nero e verde giada, gli OPPO invece in bianco e nero. Per altro, la colorazione nera con la fantasia puntinata sul case è identica tra i due modelli.

Al netto del colore, c'è una curiosa differenza nel supporto software: nonostante perfino il numero identificativo dell'ultima versione firmware sia identico (125.125.100) e i due modelli siano inequivocabilmente lo stesso dispositivo (vedi galleria in alto), gli OPPO Enco Air4 Pro supportano il codec ad alta definizione LHDC 5.0, mentre i OnePlus Buds Nord 3 Pro no. Al contrario, però, su questi ultimi è disponibile un equalizzatore a bande personalizzato, ed è possibile attivare la funzione BassWave, non disponibile sugli OPPO. Vai a capire perché.

Al netto di questo, i due prodotti sono identici tanto nell'hardware quanto nel software: l'app di riferimento è la stessa (HeyMelody), le funzioni sono le stesse, le caratteristiche tecniche sono le stesse. E se vi venisse il dubbio che per alcune specifiche (come il driver da 12,4 mm) potrebbe trattarsi solo di un caso o del'adozione dello stesso componente, basta guardare ad altri dettagli decisamente più peculiari per fugare ogni dubbio (come ad esempio la sensibilità dei microfoni, in entrambi i casi di -38 dBV/Pa).

Consigliati o bocciati?

Assolutamente promossi. Il fatto che i OnePlus Buds Nord 3 Pro siano commercializzati anche da un altro brand con un altro nome non vuol dire certo che non siano un modello valido, anzi. Se non vi interessa troppo il supporto al codec Hi-Res LHDC 5.0, comprate pure questi auricolari OnePlus senza troppe preoccupazioni: sono un modello molto valido, con qualità audio e ANC più che discreti per il prezzo, microfoni che funzionano benone (e, anche se comprimono un po' la voce, danno buoni risultati anche in condizioni molto difficili) e autonomia sopra la media. In entrambi i casi il suono spinge un po' troppo sui bassi per i miei gusti, ma sugli OnePlus potete anche personalizzare il profilo sonoro con l'equalizzatore.

