Recensione OnePlus Nord 4: smartphone così non li fanno più

Inizialmente marginale la serie Nord di OnePlus ha, anno dopo anno, preso sempre più rilevanza sul mercato, anche e soprattutto per una aumento generalizzato dei prezzi che ha visto anche OnePlus realizzare dispositivi top di gamma non per tutte le tasche. Abbiamo accolto con curiosità quindi l'arrivo del nuovo OnePlus Nord 4 che recensiamo oggi qui in questa pagina.

Confezione

Costruzione ed Ergonomia

Buona parte del racconto che OnePlus ha fatto di questo smartphone è sicuramente sulla qualità costruttiva, tanto che tutto l'evento di lancio ruotava attorno all'idea di "metallo". Perché se è vero che la quasi totalità degli smartphone di fascia alta ha la scocca in metallo in quanti hanno anche il retro in metallo e ancor di più una scocca unibody. Come avrete immaginato da questa premessa è OnePlus Nord 4 ha riportare in auge questa soluzione abbandonata principalmente per un problema di posizionamento delle antenne 5G e poi successivamente per supportare la ricarica wireless (di cui, vi anticipiamo, questo smartphone non è dotato).

OnePlus Nord 4 è indubbiamente uno degli smartphone più belli e piacevoli da utilizzare degli ultimi anni.

Per capirsi vorrei tanto che anche gli smartphone premium trasmettessero la sensazione di qualità di questo smartphone. Non era un caso se prima dell'avvento del 5G questa soluzione era così tanto amata dal pubblico. Lo smartphone è poi spesso meno di 8 millimetri e ha un peso di 199 grammi. Due misure che per uno smartphone tutto in metallo non sono affatto male. Rimane comunque come potete immaginare non certo uno smartphone compatto.

Brava OnePlus ad aver garantito la resistenza alla polvere e agli spruzzi secondo lo standard IP65.