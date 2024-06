Recensione OnePlus Nord CE 4 Lite: che cos'è un OnePlus?

OnePlus torna sul mercato con un nuovo smartphone di fascia bassa. Si tratta del nuovo Nord CE 4 Lite che come sempre vuole offrire molto al giusto prezzo. Ma ce l'avrà fatta? PRO Buon design

Confezione

La confezione di questo OnePlus Nord CE 4 Lite è abbastanza scarna, visto che all'interno oltre alla manualistica troviamo solo il cavo USB-C per la ricarica. In promozione però, come vi racconteremo alla fine della recensione, potrete avere delle cuffie wireless e una cover.

Costruzione ed Ergonomia

Dal punto di vista costruttivo questo OnePlus Nord CE 4 Lite è ovviamente uno smartphone economico e come tale è realizzato in plastica. Il design è però gradevole con due fotocamere sporgenti singolarmente e una linea nella scocca che simula un blocco fotocamere più ampio. Il profilo è squadrato e il retro è piatto. Veramente bella la colorazione blu (klein?) della versione da noi provata, che lo rende molto elegante e riconoscibile. Lo smartphone ha un peso di soli 191 grammi ed è anche resistente agli spruzzi secondo lo standard IP54.

Hardware

OnePlus Nord CE 4 Lite ha una scheda tecnica ovviamente da base gamma, seppur con qualche spunto interessante. Il processore è un datato Snapdragon 695 5G octa core, accompagnato da 8 GB di RAM LPPDR4X e 256 GB di memoria interna UFS 2.2, non proprio all'ultimo grido. La memoria, che già non è poca, è comunque espandibile utilizzando una microSD da acquistare separatamente, rinunciando ad uno degli slot per la nanoSIM. C'è quindi il supporto dual SIM, ma non quello eSIM. Continuando sulla connettività abbiamo il supporto al 5G, al Wi-Fi ac e al Bluetooth 5.1. Non manca l'NFC e a sorpresa troviamo anche il quasi estinto jack audio per le cuffie. La vibrazione non è della più gradevoli, ma considerando la fascia di prezzo è comprensibile. Il sensore di prossimità è fisico e quindi funziona senza problemi. Le prestazioni dello smartphone sono discrete e se vogliamo anche adatte alla fascia di prezzo. A parità di costo però ormai sono sempre più gli smartphone che tendono a offrire un processore più performante di questo.

Fotocamera

OnePlus Nord CE 4 Lite ha una fotocamera principale da 50 megapixel con apertura ƒ/1.8. Questa fotocamera è anche stabilizzata e i risultati si vedono chiaramente in molti degli scatti che abbiamo realizzato. Si tratta di una buona fotocamera, che rimane ancora sufficiente anche negli scatti con poca luce, pur mostrando lì il suo lato più "economico". La seconda fotocamera è una ben poco elettrizzante fotocamera bokeh da 2 megapixel. Praticamente inutile. Peccato per l'assenza di una fotocamera grandangolare, che in questa fascia di prezzo ci saremmo sinceramente aspettati. La fotocamera frontale è una sufficiente 16 megapixel ƒ/2.4. La parte video purtroppo è davvero deludente, offrendo solo dei video in FullHD a 30fps con una resa non solo tremolante ma anche con palesi problemi di gestione del framerate.

Display

Lo schermo di questo smartphone è un 6,67 pollici con risoluzione FullHD+ (1080 x 2400 pixel) in tecnologia AMOLED. Si tratta di un display che può adattare il suo refresh rate fino a 120 Hz e che nel complesso è estremamente valido. La luminosità di picco, sempre da considerarsi locale e temporanea è di 2.100 nit. Nel complesso durante l'utilizzo la luminosità è da considerarsi adeguata, ma non da record. Questo ampio display ha poi il supporto per l'utilizzo corretto anche se dovesse rimanere dell'acqua sul pannello e c'è anche l'always-on display via software, che come però segnaliamo spesso non è affatto "always" visto che si riattiva solo al movimento o alla ricezione di una notifica.

Software

Dal punto di vista software questo smartphone viene lanciato con Android 14 aggiornato con le patch di maggio 2024. Lo smartphone dovrebbe ricevere 2 nuove versioni software e 3 anni di patch di sicurezza. Il software è completo e ha molte funzioni utili, come la barra laterale, ora con la dock dei file che vi permette di tenere dei file preferiti sempre a portata di mano, le app flottanti in finestra e lo Zen Space per "disconnettersi" delle distrazioni dello smartphone. Il tutto è sufficientemente fluido ma in tutta onestà troviamo che in questa fascia di prezzo l'acquisto di uno smartphone OnePlus rischi di diventare praticamente intercambiabile con quello di un Realme o di un OPPO. Perché dovrei comprare questo brand quando l'esperienza d'uso è identica (e magari il prezzo leggermente più alto?). Non vogliamo denigrare la piattaforma, che apprezziamo molto, ma OnePlus ha perso molto della sua identità sul software e nella fascia bassa, dove non può essere l'hardware a fare la differenza, forse si nota anche di più.

Autonomia

OnePlus Nord CE 4 Lite monta una batteria da 5.100 mAh e non è difficile capire il perché dell'ottima autonomia che può garantire. Il mix di buona capienza e prestazioni moderate fanno sì che lo smartphone possa tranquillamente superare la giornata di utilizzo senza problemi. Non supporta la ricarica wireless, ma potrete invece caricarlo via cavo a ben 80W garantendo quindi una ricarica fulminea.

Prezzo

OnePlus Nord CE 4 Lite viene lanciato sul mercato a 329€. Si tratta di un prezzo troppo alto, senza ombra di dubbio. Considerando solo questo prezzo questa sarebbe probabilmente una stroncatura quasi netta. È in questi casi che la promo di lancio fa la differenza. È infatti disponibile sul sito OnePlus a 279€ e in omaggio avrete anche delle Nord Buds 2 e una cover. Se sottraiamo il valore di questi accessori arriviamo ad un costo di 191€ che è decisamente molto più allettante: sempre che questi accessori fossero di vostro interesse.

Giudizio Finale OnePlus Nord CE 4 Lite La promo di lancio di questo OnePlus Nord CE 4 Lite è sicuramente la vera discriminante per consigliare o meno questo smartphone. Al prezzo di lancio infatti OnePlus Nord CE 4 Lite non è sufficientemente allettante e il marchio OnePlus non dona a questo dispositivo abbastanza unicità rispetto ai fratelli OPPO e Realme. Sommario Confezione 6 Costruzione ed Ergonomia 7.5 Hardware 7 Fotocamera 6.5 Display 8 Software 7 Autonomia 8 Prezzo 7 Voto finale OnePlus Nord CE 4 Lite

