Recensione OnePlus Open: un grande ritorno

Che sarebbe arrivato un pieghevole di OnePlus ormai era notizia a tutti conosciuta. E sapevamo anche che sarebbe stato realizzato insieme a OPPO, che infatti venderà questo stesso smartphone in Asia, mentre OnePlus venderà il suo modello in Europa e USA. Una strategia che vede sempre più defilata OPPO e che potrebbe vedere invece una "rinascita" di OnePlus come brand europeo del colosso cinese BBK . Scopriamo OnePlus Open nella nostra recensione.

Confezione

La confezione di OnePlus Open ci ha dato qualche soddisfazione. All'interno infatti troviamo un alimentatore da ben 80W (anche se poi lo smartphone carica al massimo a 67W), un cavo USB/USB-C e una apprezzata cover ruvida nera in due parti per proteggere il vostro smartphone da eventuali urti.

Costruzione ed Ergonomia

Dalle parole di OnePlus sembra però che in teoria lo smartphone potrebbe resistere molto di più di qualche semplice spruzzo, anche se non c'è certificazione a riguardo.

In mano lo smartphone ha un peso tutto sommato contenuto, solo 239 grammi che da aperti sono "spalmati" garantendo un peso molto equilibrato. Lo spessore da aperto è poi di soli 5,8 millimetri. Il rivestimento esterno della scocca è in alluminio, ma il corpo stesso è realizzato in lega di cobalto e lega di titanio che insieme formano una lega metallica proprietaria. La cerniera è poi realizzata con una lega a base di zirconio ed è composta da solo 69 componenti, riducendo tantissimo la complessità e aumentando la robustezza. È veramente piacevole poi aprire e chiudere lo smartphone: la priorità è qui data non tanto agli angoli a cui può essere bloccato da aperto, quando alla soddisfazione del sistema quasi "a molla" una volta che è invece completamente aperto.

Open è uno smartphone davvero notevole dal punto di vista del design e costruttivo e lo si capisce dal primo momento quando lo si prende in mano. Il suo profilo tagliente, la finitura posteriore satinata e la cura dei dettagli trasmettono da subito a chi dovesse comprare questo smartphone una sensazione di alta qualità. Il blocco delle fotocamere posteriori è effettivamente imponente, ma quantomeno ben bilanciato in termini di design. Ha una notevole cura anche nel bordo che lo circonda che sembra quello di un orologio. Ci è piaciuta anche la soluzione dove il flash è in un piccolo cerchio sporgente separato nell'angolo.

OnePlus Open ha un hardware da vero smartphone premium. Abbiamo il processore Snapdragon 8 Gen 2 octa core fino a 3,36 GHz con processo produttivo a 4nm e con GPU Adreno 740. La RAM ammonta addirittura a 16 GB ed è LPDDR5X, mentre la memoria interna è da 512 GB in tecnologia UFS 4.0 . Ad oggi è lo smartphone con la maggior quantità di memoria nella sua versione base, in questo caso l'unica.

Fotocamera

Solitamente quando in uno smartphone "nuovo" è "tutto bello" poi c'è sempre un grosso ma sulla fotocamera.

Questo era la nostra paura iniziando il test di OnePlus Open. Così però non è stato e la sorpresa quindi è stata doppiamente positiva. Già dal kit fotografico è facile capire come OnePlus abbia voluto fare le cose per bene. Fotocamera principale da 48 megapixel stabilizzata otticamente ƒ/1.7, fotocamera grandangolare da 48 megapixel con autofocus per le macro e una 64 megapixel zoom 3x ƒ/2.6. L'aver scelto di non includere fotocamera a "bassa risoluzione" fa sì che ogni scatto abbia la giusta quantità di dettaglio, oltre alla possibilità di realizzare crop mantenendo molta qualità. È per questo che l'app propone fra i livelli di zoom anche il 2x e il 6x. Il sensore principale poi utilizza la nuova tecnologia pixel stacked che aumenta di molto da dimensione del singolo fotodiodo del sensore andando a posizionare il suo transistor non a fianco ma sotto. Abbiamo due altre fotocamere: una 20 megapixel ƒ/2.2 nel foro dello schermo interno e una 32 megapixel ƒ/2.4 nel foro di quello esterno.

Come avrete intuito dall'incipit le foto realizzate da questo OnePlus Open ci sono piaciute non poco. Con buona luce c'è un ottimo dettaglio, un buon bilanciamento delle luci e dei colori e una messa a fuoco rapida e precisa. Anche con poca luce o al buio Open non delude affatto, con immagini comunque nitide e con un buon dettaglio. Non vale proprio per tutti gli scatti, ma in molti possiamo dire che la qualità è paragonabile a quella di altri smartphone premium. Ci è piaciuta anche la fotocamera zoom 3x con poca luce, mentre un po' meno la grandangolare che tende a impastare un po' le immagini. Tutte le fotocamere possono essere utilizzate anche in modalità selfie aprendo lo smartphone.

La parte video è discreta, da top di gamma, ma non ci ha stupito. Si può registrare in 4K a 60fps, ma non è possibile passare fra le varie fotocamere senza interrompere la registrazione.

I video sono buoni, con un ottimo bilanciamento dei colori, ma la stabilizzazione poteva essere ancora migliore. Poco nitidi quelli della grandangolare, mentre invece ci sono piaciuti quelli della fotocamera zoom.