Recensione OnePlus Pad 2: i tablet top di gamma esistono

OnePlus è tornata sul mercato con un nuovo tablet top di gamma. Si tratta del nuovo OnePlus Pad 2 , che vuole stupire non solo per la sua scheda tecnica, ma anche per il prezzo, che lo posiziona in modo molto più aggressivo di quello che si potrebbe pensare. Scopriamolo nella nostra recensione completa.

Confezione

Costruzione ed Ergonomia

Dal punto di vista di design questo OnePlus non cambia particolarmente rispetto al predecessore e alla sua versione economica . È realizzato interamente in metallo ed è spesso appena 6,5 millimetri . Il peso invece è nella media, visto che parliamo di 584 grammi. In mano è molto piacevole da utilizzare, grazie anche al suo bordo stondato che aiuta la presa anche per un utilizzo prolungato. Non c'è purtroppo certificazione con l'acqua o gli spruzzi. Il tasto di accensione e quelli del volume sono vicini all'angolo in alto a sinistra se utilizzato in orizzontale come se fosse un PC. Hanno un buon click alla pressione.

Hardware

Non c'è una versione 5G, ma per il resto la connettività è buona. Del resto è in "dotazione" al SoC . Abbiamo il Wi-Fi 7 , il Bluetooth 5.4 e anche l'uscita video USB-C 3.2. Decisamente di qualità l'audio offerto dai quatto speaker stereo posti sui lati corti del tablet. Abbiamo poi anche il supporto al Dolby Atmos.

La RAM ammonta a 12 GB ed è in formato LPDDR5X. La memoria interna invece è da 256 GB in formato UFS 3.1 . Non la tipologia più veloce ma assolutamente più che sufficiente per la fascia di prezzo.

Display

È a tutti gli effetti uno schermo estremamente godibile, non solo per la produttività, ma anche per la multimedialità, ovvero giochi e film.

Lo schermo di questo tablet OnePlus è un grande 12,1 pollici in tecnologia LCD . Certo, non è l'AMOLED che forse avreste potuto sperare da un top di gamma, ma vi possiamo garantire che la resa è davvero molto buona e che non noterete differenze se l'utilizzo che ne fate è principalmente al chiuso. Questo anche grazie alla luminosità massima di 900 nit: non male per un tablet.

Software

OnePlus Pad 2 arriva sul mercato con Android 14 e la personalizzazione OxygenOS 14.1. La funzionalità di maggior rilievo è sicuramente l'aver portato anche su un display così grande l'implementazione software di OnePlus Canvas vista su OnePlus Open. Si tratta di un nuovo modo di ripensare il multitasking dove un'app affiancata non è in realtà completamente visibile perché portata parzialmente fuor dal display, ma recuperata al volo con un tap, mettendola questa volta al centro della scena. In questo modo si possono tenere aperte tre applicazioni "affiancate" mostrando il "focus" però solo su una alla volta.

Per gestire al meglio abbiamo anche il menù laterale da cui aprire rapidamente le app in finestra e la dock che però richiedere invece una pressione prolungata sul bordo in basso per farla comparire e scomparire. Tra le altre funzionalità abbiamo la possibilità di ritoccare il nostro aspetto in automatico nelle video chiamate e una modalità di gioco per massimizzare le prestazioni e minimizzare le distrazioni.

Infine se acquisterete la cover tastiera avrete anche la possibilità di utilizzare One Touch Transmission, per scambiare file al volo da smartphone OnePlus, OPPO e Realme, semplicemente toccando la parte designata a fianco del touchpad. Il sistema operativo non è quello di un sistema desktop, ma se siete abituati a interfacce touch non avrete problemi a gestire ogni aspetto di questo sistema.