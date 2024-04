Recensione OnePlus Pad Go: per la mobilità in 4G il giorno giusto è oggi

Confezione

Costruzione ed Ergonomia

Dal punto di vista costruttivo OnePlus Pad Go è prima di tutto un prodotto che si distingue, con il suo retro in due finiture e con colori leggermente diversi. Il tablet è disponibile in una bellissima colorazione verde oliva, opaco sulla scocca e lucido nella banda plastica che contiene probabilmente anche le antenne del dispositivo. Al centro della banda lucida si trova l'unica fotocamera, leggermente sporgente. Si tratta di una soluzione abbastanza iconica e che permette a questo Pad Go di avere una sua identità in un panorama di tablet tutti uguali. Non c'è una protezione per acqua e polvere, ma la qualità costruttiva è molto buona e in mano trasmette una buona sensazione di solidità.

L'hardware di questo tablet è tutto sommato modesto, ma se confrontato ai suoi concorrenti economici si difende comunque bene, soprattutto sulla memoria: 8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria interna UFS 2.2.

Non si tratta di memoria particolarmente veloci o recenti, ma sono comunque più capienti di buona parte dei concorrenti. È poi possibile anche espandere la memoria interna sfruttando una microSD. Abbiamo poi il Wi-Fi N, il Bluetooth 5.2 e sopratutto la connettività LTE. Il nome Go nel titolo del prodotto infatti fa riferimento proprio alla possibilità di utilizzare questo tablet in mobilità. È molto interessante, e per certi versi anche un po' coraggiosa, la scelta di offrire questo tablet solo nella versione LTE 4G. In questo modo si crea una sua nicchia di mercato e punta ad una precisa utenza, piuttosto che cercare di accontentare tutti (e spesso non riuscirci). L'audio è buono ed è garantito da quattro speaker stereo posizionati sui due lati corti del tablet. Il processore scelto è il Mediatek Helio G99 octa core a 6 nanometri.

OnePlus Pad Go è dotato di due fotocamere da 8 megapixel, una frontale e una posteriore.

Sono sufficienti per le videochiamate o qualche foto di "servizio", ma non certo per raccogliere i ricordi delle vostre vacanze. Mancano purtroppo sia un jack audio da 3,5 millimetri per le cuffie cablate con questo standard e sia un lettore di impronte digitali.

Nella prima versione della recensione e nel video si parla di 256 GB per un'informazione errata che avevamo ricevuto.