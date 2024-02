Recensione OnePlus Watch 2: il salto di qualità con Wear OS è ineguagliabile

Confezione

Costruzione e vestibilità

OnePlus Watch 2 è un prodotto interessante dal punto di vista del design. Si tratta di un orologio non particolarmente compatto, con cassa da ben 47 millimetri e una sporgenza sul lato destro, che lo rende sicuramente riconoscibile e crea un family feeling con i suoi smartphone top di gamma (come l'ultimo OnePlus 12 ). La scocca è realizzata in acciaio inossidabile e sul lato destro, quello della protuberanza, abbiamo due tasti fisici, uno per la home e uno per gli allenamenti. Entrambi hanno funzionalità aggiuntive alla doppia pressione o alla pressione prolungata. Purtroppo il tasto in alto, che si presenta come una corona circolare, pur ruotando non offre la possibilità di far scorrere i menù. L'orologio è sia resistente ad acqua e polvere secondo lo standard IP68, ma è resistente alle immersioni fino a 5ATM e ha anche passato i test resistenza a cadute e shock con standard MIL-STD-810H .

Hardware

In termini di hardware questo smartphone è un enorme salto in avanti. Abbiamo infatti il nuovo processore Snapdragon W5 pensato appositamente per wearable affiancato da un secondo processore a basso consumo energetico: il BES 2700. Questi due processori lavorano in simbiosi e il primo si attiva solo quando necessario per esempio per avviare l'assistente vocale o le app di Wear OS. Questo gli permette di offrire un'autonomia decisamente superiore ai concorrenti a parità di sistema operativo.

Abbiamo poi il GPS dual band, il Wi-Fi, 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna per app, musica o foto. Non mancano poi tutti i sensori per il fitness sulla parte inferiore e anche l'NFC per i pagamenti, oltre a speaker e microfono per chiamate al polso, anche se non esiste una versione 4G indipendente da smartphone.