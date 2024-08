Recensione OnePlus Watch 2R: quello da comprare

OnePlus ha accelerato moltissimo lo sviluppo dei suoi smartwatch. Dopo aver visto il notevole OnePlus Watch 2 oggi testiamo il recentissimo Watch 2R, ovvero la sua variante leggermente più economica e capiremo quali sono le differenze fra i due modelli. PRO Autonomia superiore agli altri Wear OS

Non faremo una recensione completa e approfondita su questa pagina perché buona parte dell'hardware e delle funzionalità sono identiche al già citato OnePlus Watch 2. Ma dopo averlo provato per alcune settimane (ce lo avete visto al polso indossato insieme a Galaxy Ring in molti video) siamo pronti a dirvi come ci siamo trovati. E probabilmente lo avete capito dal voto: molto bene.

Dal punto di vista del design questo smartwatch è leggermente più "semplice" rispetto a Watch 2. Watch 2R infatti ha una forma totalmente circolare e integra sul lato destro due bottoni "classici". Benché di forma circolare non ruotano e non possono quindi essere usati per navigare i menù. La scocca non è più in acciaio ma è ora in una lega di alluminio. Si tratta di un metallo un po' meno ricercato ma ha un pregio non di poco conto: rende OnePlus Watch 2R ancora più leggero. Parliamo di solo 37 grammi, davvero pochi per uno smartwatch completo come questo. I cinturini sono ancora con standard da 22 millimetri e quindi tranquillamente sostituibili a piacere. Se parliamo di completezza lo facciamo sicuramente partendo dell'hardware. Questo è un estratto della sua scheda tecnica: Processore Snapdragon W5 Gen 1

Secondo processore BES 2700 MCU

2 GB di RAM

32 GB di memoria interna

NFC

GPS dual band

Wi-Fi / Bluetooth Ci sono vari punti particolarmente rilevanti in questa scheda. Il primo è il doppio processore, che è quello che poi fa la magia di questo dispositivo (come del fratello Watch 2). Ma anche il GPS dual band è degno di nota, in quanto permette di allo smartwatch di avere un posizionamento nello spazio per gli sport all'aperto molto più preciso. E lo abbiamo testato anche noi.

Il display è simile in quanto è da 1,43 pollici in tecnologia AMOLED e con una risoluzione di 466 x 466 pixel. Raggiunge una luminosità di picco di 1.000 nit ed ha un refresh rate a 60 Hz che gli garantisce una notevole fluidità durante l'utilizzo. L'unica differenza è nella protezione del display. Il vetro esterno è infatti un più comune vetro 2D e non il più ricercato vetro zaffiro 2.5D del fratello "maggiore". Lo smarwatch è poi resistente ad acqua e polvere secondo lo standard IP68, ma non più per quanto riguarda le ancor più rigorose certificazioni MIL-STD-810H.

In termini di funzionalità non cambia niente. Abbiamo tutti i pregi del sistema operativo di Google, ovvero Wear OS. Abbiamo app avanzate come Google Maps, come l'assistente vocale di Google e il Play Store, da cui potrete scaricare anche altre app di terze parti, come WhatsApp o Spotify. Il sistema come già detto è estremamente scattante e include tutte le funzionalità che potreste volere da uno smartwach simile. Abbiamo la possibilità di fare chiamate al polso, la possibilità di rispondere ai messaggi con tastiera o con dettatura vocale e tutta la parte di salute e fitness. Più in dettaglio questo smartwatch garantisce ovviamente ancora una volta estremamente curata. Abbiamo tutto il tracciamento dell'attività quotidiana, con anche avvisi di inattività e soprattutto con la registrazione automatica dell'attività fisica. Il tracciamento dell'attività fisica "manuale" è ancora una volta molto precisa, non solo per quanto riguarda la posizione grazie al GPS dual band, ma anche nella rilevazione del battito cardiaco, che è ancora una volta molto buona, anche nel rilevare rapidi cambiamenti di "passo". Ottimo anche il monitoraggio del sonno, che vi mostrerà con precisione anche le varie fasi del vostro riposo. Leggermente imperfetto sui pisolini dove ci è sembrato un po' "generoso" sulla quantità di tempo dormita.

Molto bene anche la parte di personalizzazione, dove potrete "pescare" fra molti bei quadranti personalizzabili, anche se quasi tutti "analogici" per il dispiacere di chi ama quelli digitali (ma potrete rimediare tranquillamente con quelli del Play Store). Potrete poi personalizzare i toggle rapidi a cui si accede trascinando dall'alto sulla schermata principale e i widget che potrete monitorare scorrendo lateralmente dalla home. Ancora una volta il punto cardine è l'autonomia. Lo smartwatch infatti ha un secondo sistema operativo rtOS che si entra in funzione insieme al processore BES 2700 durante tutto il tempo di standby e quando semplicemente guardiamo l'ora. In questo modo i consumi rimangono ridotti e il SoC di Qualcomm entra in funzione per tutte le altre funzioni. In questo modo si riesce a portare l'autonomia senza grandi problemi attorno ai 4 giorni con una singola carica, un vero record per uno smartwatch Wear OS. Possono diventare ancora di più, fino a 12 giorni, rinunciando alle funzioni avanzate di Wear OS e impostandolo nella modalità ultra power mode. In più anche la ricarica è molto rapida. Con l'alimentatore in dotazione parliamo di circa 1 ora per una ricarica completa. OnePlus Watch 2R come esperienza d'uso quindi offre la stessa del fratello maggiore, ma ad un prezzo inferiore: 279€, offrendo quindi un'alternativa valida al modello Watch 2 che è aumentato di prezzo. Al momento è scontato a 249€ sul sito ufficiale dell'azienda. Vi consigliamo di controllare il box a seguire per eventuali sconti ulteriori.

Foto

Foto

Il sample per questa recensione è stato fornito da OnePlus, che non ha avuto un'anteprima di questo contenuto e non ha fornito alcun tipo di compenso monetario.

Giudizio Finale OnePlus Watch 2R OnePlus Watch 2R è indubbiamente lo smartwatch più bilanciato del panorama attuale. Offre il miglior bilanciamento fra funzionalità, autonomia e prezzo, offrendo tutto senza però esagerare nei dettagli e contenendo quindi la cifra richiesta per poterlo comprare. A meno di esigenze specifiche potrebbe essere davvero lo smartwatch da comprare. Voto finale OnePlus Watch 2R Pro Autonomia superiore agli altri Wear OS

Autonomia superiore agli altri Wear OS Software completo e veloce

Software completo e veloce Prezzo più contenuto

Prezzo più contenuto Hardware completo Contro Non c'è una versione 4G

Non c'è una versione 4G Una sola dimensione

Emanuele Cisotti Vivo nel mondo della telefonia dal Nokia 3210 e nel mondo di linux da Ubuntu 5.04. Ma quello che provo oggi qui su SmartWorld sono principalmente smartphone, smartwatch e prodotti per la smart home. Ma le mie passioni riguardano anche il LEGO e la musica elettronica.