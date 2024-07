Recensione Onyx BOOX Go Color 7, l'ebook reader che si crede un tablet

Onyx Boox è un marchio che gli amanti degli ebook reader hanno imparato ad apprezzare e conoscere: l'azienda è diventata famosa con i grandi dispositivi con pennino, come gli ottimi Boox Note Air 2 Plus e Boox Tab Ultra C, ma è anche una società che sa innovare, come ha dimostrato con il particolarissimo Boox Palma, a oggi uno dei miei dispositivi preferiti in assoluto. Qualche mese fa, la società ha presentato la nuova linea Go, di cui nelle ultime settimane abbiamo provato Go Color 7, che sin da subito sembra un diretto rivale di Kobo Libra Colour. Proprio come quest'ultimo, infatti, ha un display E Ink Kaleido 3 a colori da 7", perfetto per i fumetti, oltre a somigliargli anche nel design asimmetrico con i tasti per cambiare pagina. Costa un po' di più di Kobo, ma, come tutti i prodotti BOOX, è estremamente flessibile, grazie al sistema operativo basato su Android 12. PRO Buona qualità costruttiva

Unboxing e accessori

La confezione di BOOX Go Color 7 include il dispositivo, il cavetto USB/USB-C, il pin per aprire il carrellino della microSD e un po' di manualistica. Tuttavia, se lo acquistate dal sito ufficiale di BOOX, riceverete in omaggio anche la cover Folio magnetica.

La cover protegge il dispositivo e lo sblocca automaticamente quando si apre la "copertina", ma c'è un aspetto che non mi ha fatto impazzire, ossia l'aggancio magnetico al dispositivo. In generale regge abbastanza bene, ma mi è capitato di sganciarla senza volerlo, soprattutto nel tentativo di utilizzare il dispositivo con una sola mano.

Costruzione ed ergonomia

BOOX Go Color 7 è un ebook reader solido, con scelte di design che mi piacciono molto. Mi piace molto il formato asimmetrico con i tasti per cambiare pagina e non mi dispiace che sia interamente in plastica: anche se questo lo rende meno pregiato dei (pochi) ebook reader in metallo, alleggerisce il peso. Questo ebook reader, infatti, pesa 195g (leggermente meno dei circa 200 grammi del Kobo Libra Colour, con cui si somiglia molto) ed è sufficientemente leggero per essere utilizzato con una sola mano anche per ore di lettura. La cover posteriore utilizza la stessa finitura già vista su Boox Palma, che avevo apprezzato molto: è una texture particolare, al tatto ricorda quasi il legno e certamente contribuisce a dare un ottimo grip al dispositivo, che difficilmente potrà scivolare dalle mani.

La texture della back cover è veramente particolare, molto piacevole al tatto

Il tasto di accensione è in basso (una scelta che non mi fa impazzire, perché è più facile da premere involontariamente), mentre sul bordo destro troviamo lo slot per la microSD e il connettore USB-C, ma anche due griglie che ospitano microfono e speaker (mono). Francamente non credo li userete granché (anche se lo speaker può essere utile per ascoltare gli audiolibri), ma per essere un ebook reader, questo Boox Go Color 7 non si fa mancare nulla. Nel complesso, comunque, l'ergonomia è ottima: il Go Color 7 è molto sottile (appena 6,4 mm) e, grazie ai tasti fisici, si può utilizzare comodamente con una mano (e non importa che siate destri o mancini, perché l'interfaccia ruota a seconda dell'inclinazione). Inoltre, da un punto di vista estetico, si apprezza molto il display a filo con la scocca, che dà quella sensazione da tablet che a Kobo Libra Colour manca. Purtroppo, invece, non ha alcun tipo di resistenza ai liquidi (nessuna certificazione IP).

Specifiche tecniche

La dotazione hardware di BOOX Go Color 7 è veramente ottima. Il componente più importante è sicuramente il display, un e-ink a colori Kaleido 3 da 7" con densità di pixel di 300 PPI.

È lo stesso identico pannello di Kobo Libra Colour, e come componente è il massimo standard del settore: Kaleido 3 è infatti la più recente generazione di pannelli a colori e 300 PPI è il massimo della densità di pixel. A scanso di equivoci, c'è da fare una precisazione: per come funziona la tecnologia Kaleido, la densità di 300 PPI si raggiunge solo su contenuti in bianco e nero, mentre quando vengono renderizzati anche elementi a colori, ci si ferma a 150 PPI (comunque più che sufficienti per la lettura di ebook e fumetti). Il display utilizza un sistema di illuminazione con luci calde e fredde, che possono essere regolate manualmente o automaticamente per affaticare meno la vista nelle ore serali. Schermo a parte, sotto la scocca troviamo un chip octa-core Qualcomm Snapdragon 680 4G, accompagnato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna (espandibile via microSD). Il WiFi è dual band e supporta anche le reti a 5 Ghz, il Bluetooth è in versione 5.0 e la porta USB-C supporta lo standard OTG, quindi potrete collegarci anche mouse, tastiere e chiavette USB. Rispetto al suo più importante rivale, Kobo Libra Colour, Go Color 7 non supporta il pennino e non è possibile prendere appunti. Personalmente non è qualcosa di cui sento troppo la mancanza (in generale, consiglierei dispositivi più grandi di 7" per chi vuole scrivere molto), ma è comunque da tenere a mente.

Software

Il sistema operativo di BOOX è basato su Android 12: anche se non è l'ultimissima versione del sistema operativo di Google, è più che sufficiente per un ebook reader, specialmente considerando le ottime aggiunte di Onyx. C'è anche il Google Play Store da cui è possibile installare qualsiasi applicazione. Ovviamente è bene ricordare che l'esperienza d'uso con un ebook reader è molto diversa rispetto a quelle di un normale tablet Android: non tanto per le prestazioni del dispositivo, che è davvero molto reattivo, ma per la natura dei pannelli e-ink, che hanno tempi di refresh più elevati. In ogni caso, la presenza del Play Store è un vero valore aggiunto: anche se non potrete guardarci video o giocare come fareste su un tablet, la possibilità di installare qualsiasi app per la lettura (Kindle, Kobo, Pocket, software per la lettura dei fumetti), o anche tutti i software che possono tornarvi utili per la gestione del dispositivo (Dropbox, Google Drive, Telegram e quel che vi pare) è una vera comodità. Inoltre, Onyx BOOX gestisce molto bene il rapporto tra Android e l'intrinseca "lentezza" dei display e-ink, con una personalizzazione capillare del sistema di refresh: per ogni app è possibile selezionare uno dei diversi preset disponibili, che promuovono la velocità di refresh o più alla chiarezza della pagina (refresh più rapidi, comportano spesso effetto ghosting; al contrario, un refresh completo della pagina è senza ghosting, ma più lento).

La quantità di opzioni di personalizzazione offerta da Onyx BOOX è veramente impressionante

E oltre le impostazioni sulle modalità di refresh, sui sistemi BOOX stupisce sempre la quantità spropositata di funzioni, opzioni e personalizzazioni. Come ho già detto in passato, questo è sicuramente un punto di forza dei dispositivi, ma potenzialmente anche una debolezza: un tablet e-ink di BOOX non è un dispositivo che consiglierei a un utente poco esperto, che potrebbe essere spiazzato da un software così variegato. Al contrario, chi cerca uno strumento flessibile al massimo per la lettura, si innamorerà del sistema operativo di BOOX. Per dare un'idea del livello di personalizzazione, è possibile regolare il comportamento per ogni singola app (scegliendo DPI, spessore del font, frequenza di refresh del display, contrasto dei neri, possibilità di stare attiva in background etc), tantissime opzioni nei PDF per regolare nitidezza, contrasto, visualizzazione su colonne e altro ancora, e poi ci sono tutte le funzioni tipiche di un tablet Android, come screenshot, possibilità di castare lo schermo (solo su PC Windows), modalità non disturbare e altro ancora.

Tra i software preinstallati c'è anche un browser basato su Chromium che funziona discretamente

A completare il tutto c'è un il sistema di cloud proprietario di BOOX che sincronizza documenti, libri e app: tutto è consultabile anche dall'app per smartphone (e dall'interfaccia web), e merita una menzione anche BOOXDrop, un sistema integrato per trasferire file da e verso il tablet su rete locale. Tra le app di sistema (calcolatrice, calendario, registratore vocale) non manca l'ottimo browser: grazie alle modalità di refresh dello schermo intelligenti, il browser è comodamente utilizzabile, specialmente per leggere quotidiani online e siti di informazione. Purtroppo, ancora una volta la traduzione in italiano è piuttosto scarsa: consiglio quindi di impostare l'inglese come lingua di sistema.

Esperienza di lettura

Per leggere su BOOX Go Color 7, gli ebook e i fumetti dovrete acquistarli da negozi di terze parti: lo Store incluso sul dispositivo è praticamente inutile, con pochi titoli e solo in inglese. Mi pare si tratti peraltro di tutti titoli i cui diritti d'autore sono scaduti, quindi liberamente reperibili ovunque online. In compenso, l'app di lettura di default mi piace molto: si chiama Neo Reader e supporta tutti i formati più comuni per ebook e fumetti: non solo ePub, Mobi e PDF, ma anche CBR e CBZ (per i fumetti) e perfino documenti Word (.doc) e presentazioni PowerPoint (.ppt).

Ovviamente si leggono bene anche i libri, ma il punto forte sono i colori

Ma ovviamente il grande punto di forza è la presenza dei colori, che lo rendono un dispositivo molto interessante per leggere riviste e (soprattutto) fumetti, ma anche ogni altro genere di contenuto che necessita di colori per essere apprezzato al meglio (come ad esempio libri di testo con grafici). I colori visualizzati dai pannelli Kaleido 3 sono 4.096: non sono tantissimi se comparati ai milioni di colori che siamo abituati a vedere su display LCD e OLED, ma fanno tutta la differenza rispetto a un e-ink in bianco e nero, soprattutto per i fumetti. Rispetto al Kobo Libra Colour, il display di BOOX Go Color 7 ha un livello massimo di illuminazione leggermente inferiore, il che rende i colori un po' meno brillanti, se guardati fianco a fianco a luminosità massima. In compenso, però, le variegate impostazioni di Onyx possono aiutare a rendere i testi più leggibili, regolando un po' contrasto e nitidezza (utile soprattutto nei fumetti).

Foto scattata all'esterno, con luminosità al massimo: i colori del Kobo Libra Colour sono più luminosi, ma (regolando un po' le impostazioni) i testi si leggono meglio su Onyx BOOX Go Color 7

E al di là dei fumetti, anche per la lettura di ebook ci sono una valanga di impostazioni: oltre alle solite regolazioni di font e margini, è possibile cambiare le spaziature, l'intensità delle indentazioni, l'intensità dei grassetti e ogni altra cosa che possa venirvi in mente. D'altra parte, come già detto per altri dispositivi con display e ink a colori, quando si parla di lettura di libri è bene tenere a mente che la resa è sempre leggermente migliore su pannelli E Ink Carta (in bianco e nero). Per via di come funziona la resa dei colori sui pannelli E Ink Kaleido, infatti, è possibile notare una leggera griglia di pixel, che non è presente sui più moderni e ink in bianco e nero. Non fraintendetemi, però: questa è una quisquiglia che probabilmente non notereste neanche (se non mettendo a fianco un ebook reader in bianco e nero con uno a colori) e gli ebook si leggono benissimo su Go Color 7, ma se cercate un prodotto che vi serva unicamente per leggere solo libri in bianco e nero, un dispositivo del genere sarebbe un po' "sprecato".

D'altra parte, i colori aiutano anche nelle evidenziazioni: infatti non solo ci sono diversi modi per modi per evidenziare (tre tipi di sottolineature, tre tipi di evidenziatore) ma, ovviamente, c'è anche la possibilità di evidenziare a colori. E poi non manca neanche la possibilità di ascoltare la lettura del libro tramite un sistema di Text-to-speech, collegando delle cuffie Bluetooth o usando gli altoparlanti del dispositivo. La gestione dei PDF è eccezionale, forse la migliore che abbia mai provato. Anche in questo caso, c'è una pletora di opzioni e configurazioni, che si rivelano molto utili per maneggiare un formato così "complesso" come il PDF. Si può eseguire un reflow del testo (o perfino estrarre il testo tramite OCR), ridimensionare a piacere la pagina per adattarla allo schermo, configurare il contrasto delle immagini e perfino impostare una visualizzazione con "scorrimento a colonne", scegliendo quante colonne e l'ordine di lettura (l'ideale per le riviste, con articoli impaginati su più colonne).

La possibilità di ritagliare le pagine suddividendole in colonne è un vero valore aggiunto per la lettura di riviste

Manca un dizionario di default: in compenso, è possibile usarne uno scaricato da internet (in formato Stardict, Babylon o MDICT), ma, soprattutto, è possibile utilizzare un'app di terze parti come dizionario integrato: in altre parole, potete scaricare un'app dizionario dal Play Store e usarla come default per la ricerca di parole durante la lettura con l'app di default (Neo Reader).

Prezzo

Il prezzo di BOOX Go Color 7 è di 279€; il dispositivo è disponibile anche su Amazon, ma chi lo acquista dal sito ufficiale riceve in omaggio anche la cover magnetica.

È un prezzo alto, specialmente considerando che il più importante dispositivo rivale (Kobo Libra Colour) ha un costo di listino di 229€ (e, al momento in cui scrivo, si trova anche scontato a 209€ su Amazon). D'altra parte, chi scegli un ebook reader Onyx BOOX sceglie un prodotto votato alla flessibilità garantita da Android e dal Play Store, e considerando questi fattori la spesa più alta può valere le pena.

Giudizio Finale Onyx BOOX Go Color 7 BOOX Go Color 7 è il dispositivo perfetto per lettori esigenti che vogliono i colori, perfetta combinazione tra un mini-tablet con Android e un ebook reader. Il design asimmetrico con tasti per cambiare pagina lo rende una comoda alternativa a dispositivi simili di Kindle e Kobo, il display E Ink Kaleido 3 permette di godere di fumetti e riviste anche a colori e il sistema operativo basato su Android 12 (con Play Store, e con tutte le ottimizzazioni utili di Onyx) garantisce tutta la flessibilità di cui gli utenti più esigenti possono aver bisogno. Manca il supporto al pennino, il prezzo non è economico e il software è tanto ricco da poter risultare a volte confusionario, ma gli utenti più esperti e smanettoni ameranno il Boox Go Color 7 come pochi altri dispositivi al mondo. Sommario Unboxing e accessori 7.5 Costruzione ed ergonomia 8.5 Specifiche tecniche 8.5 Software 8.5 Esperienza di lettura 8.5 Prezzo 6 Voto finale Onyx BOOX Go Color 7

