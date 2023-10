Recensione Onyx BOOX Palma: proprio quello che mancava

È facile innamorarsi di BOOX Palma ed è facile consigliarlo, anche se il prezzo sarà un ostacolo per molti. Vediamo in dettaglio cos'è e come funziona.

Alla luce di queste riflessioni, sarà facile immaginare perché ho adorato BOOX Palma : un dispositivo con e-ink ma con le dimensioni di uno smartphone, che può essere portato in tasca e tirato fuori con estrema semplicità. E poi un dispositivo con Android , che permette quindi di installare qualsiasi app utile per la lettura o gli audiolibri, garantendo quindi estrema flessibilità per la scelta di servizi da utilizzare (Kindle, Kobo, Audible: va bene tutto!).

Costruzione ed ergonomia

Il retro è davvero particolare, molto curato e piacevole al tatto: il rivestimento posteriore ricorda quasi il legno al tatto, è idrorepellente (ma non impermeabile, non c'è certificazione IP), non trattiene le impronte e migliora il grip. Sul retro troviamo anche la fotocamera, da 16 megapixel, dotata di flash.

Sul fondo troviamo il connettore USB-C, un microfono e uno speaker, mentre in alto c'è un secondo speaker (come capsula auricolare), il sensore di luminosità e un secondo microfono.

A scanso di equivoci, vale la pena precisare subito che BOOX Palma non supporta le SIM, non può chiamare né collegarsi a rete dati mobili.

BOOX Palma pesa 170 grammi (Kindle pesa 158 g, iPhone 15 171 g) e anche nella posizione dei pulsanti ricorda molto uno smartphone: sul lato destro c'è il tasto di accensione e il bilanciere del volume, che serve anche per andare avanti e indietro di pagina, sul lato sinistro il tasto Funzione (personalizzabile), e un piccolo slot che si apre con una puntina e ricorda quello di una nanoSIM, ma in realtà ospita la microSD.

Questa familiarità nelle forme lo rende particolarmente comodo da utilizzare , in qualsiasi contesto: siamo talmente tanto abituati ad avere uno smartphone in mano che le interazioni con un ebook reader con questo design risultano molto naturali.

BOOX Palma somiglia davvero molto a uno smartphone nell'uso quotidiano: si regge comodamente con una mano in qualsiasi contesto, con il pollice comodamente posizionato sui tasti del volume per cambiare pagina, e si ripone comodamente in qualsiasi tasca .

Hardware e software

Da un punto di vista hardware, la dotazione è di tutto rispetto: anche qui, BOOX Palma ricorda più uno smartphone che un ebook reader. A bordo del dispositivo troviamo un SoC octa-core Qualcomm Snapdragon 662 con GPU Adreno 610, accompagnato da 6 GB di RAM DDR4X e 128 GB di memoria interna, espandibile via microSD. Non mancano Wi-Fi dual band (2,4 Ghz e 5 Ghz) e Bluetooth 5.0.

Il sistema operativo è basato su Android 11, con un po' di aggiunte importanti da parte di Onyx. Troviamo infatti l' E-ink center dell'azienda, che permette di regolare in maniera estremamente capillare (ai limiti della mania) le impostazioni di refresh del display, impostando (anche per ogni singola app) la modalità di aggiornamento, il contrasto, l'intensità dei neri e altro ancora.

La leggibilità del display è eccezionale, la luminosità massima è davvero molto elevata ma, come tutti gli ebook reader, BOOX Palma dà il meglio di sé con bassa (o nulla) sovrailluminazione e tanta luce naturale diretta: in contesti simili, le parole sembrano stampate sullo schermo.

Al contrario, ho apprezzato molto l'idea del tasto Funzione, il cui comportamento è personalizzabile: io l'ho impostato per eseguire un refresh completo del display con un clic (estremamente comodo, per quando si notano effetti di ghosting durante la lettura) e catturare uno screenshot tenendo premuto.

Anche su questo dispositivo, non mi fa impazzire la presenza della fotocamera, teoricamente pensata per scansionare testi , tramite l'apposita app Scansione Documenti (che è l'unica con accesso alla fotocamera: non c'è una vera e propria app per scattare foto, anche se volendo è possibile installarne una dal Play Store). Apprezzo l'intento, ma il software di scansione non funziona altrettanto bene come quelli che potete trovare su smartphone iPhone e Android, e scattare con un display e-ink non è il massimo.

Tra le altre app degne di nota c'è poi BooxDrop, che permette di inviare e ricevere facilmente file via rete locale, e un po' di altre chicche sparse per il sistema, sempre molto ricco.

In generale, l'esperienza d'uso di BOOX Palma è sempre molto fluida: al netto dei limiti dei display e-ink, il dispositivo è davvero scattante e perfino navigare sul web e leggere un articolo online è un'esperienza piacevole. Non credo possa sostituire lo smartphone per qualsiasi utilizzo e non vi consiglierei mai di usarlo per guardarci un video su YouTube, ma io l'ho fatto (per curiosità) e, impostando la modalità di refresh più rapida, sono rimasto impressionato dalla fluidità della riproduzione.

Era talmente godibile che mi sono perfino distratto col video che avevo fatto partire per prova: veramente incredibile per un pannello e-ink.

Questo vuol dire che, al netto del fatto che sarà tutto in bianco e nero, con BOOX Palma potete farci quasi tutto quel che fareste con un dispositivo Android, specialmente per quel che riguarda lettura e consultazione: non si prova mai quella frustrazione che a volte si avverte con dispositivi e-ink che non riescono a gestire le animazioni, ad esempio durante la digitazione o nell'apertura di un pop-up su un sito. BOOX Palma se la cava benissimo, gestendo benissimo i movimenti nonostante lo schermo e-ink: ci ho perfino guardato TikTok e giocato a Tetris con una certa soddisfazione!

Ma ovviamente non è per giocare o guardare video che dovreste comprare un dispositivo del genere, bensì per leggere. Avere il Play Store a disposizione è davvero comodissimo, perché permette di installare facilmente tutte le app di lettura che possono tornarvi utili: Kindle e Kobo per i libri, Pocket per gli articoli, MLOL per accedere alle biblioteche digitali, e poi tutto quel che vi possa tornare utile.

E se siete fan degli audiolibri, ovviamente potete ascoltarli scaricando l'app che vi serve (Audible, Storytel o quel che preferite): gli speaker hanno una potenza sufficiente ed è possibile collegare cuffie via Bluetooth o via USB-C.