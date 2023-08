Recensione Onyx BOOX Tab Ultra C: finalmente i colori!

A proposito di cover, per questa recensione abbiamo ricevuto il dispositivo in prova con la cover con tastiera, in vendita anche su Amazon al prezzo di 109€, che posso dirvi che personalmente non mi ha convinto fino in fondo.

Si tratta di una cover che si aggancia magneticamente al retro del dispositivo, con una tastiera QWERTY (con layout inglese) che viene collegata tramite pogo pin quando il tablet è posizionato in verticale, a mo di laptop. È una cover di ottima fattura, con rivestimento esterno molto elegante in finta pelle, abbastanza spessa da proteggere il dispositivo anche da eventuali urti. Ma ci sono due motivi per cui la consiglio solo a metà: il primo è che utilizzando BOOX Tab Ultra C per prendere appunti, la tastiera viene posizionata verso l'esterno e, di conseguenza, se poggiate il dispositivo su un tavolo, vi ritroverete di fatto a far pressione sulla tastiera stessa, il che temo possa danneggiarla a lungo andare. Il secondo motivo per cui non mi ha convinto è strettamente personale: l'ho usata pochissimo, perché tutte le volte che usavo il Tab Ultra C, lo facevo per leggere o per prendere appunti a mano libera, e l'idea di digitare francamente non mi passava per la testa.

Per questi motivi, e anche per ragioni di costo, personalmente vi consiglio la cover Folio, inclusa in bundle se acquistate il prodotto sul sito ufficiale. Anche questa si aggancia magneticamente al retro del dispositivo e risulta molto stabile; inoltre, si tratta di una Sleep Cover, che risveglia il dispositivo quando viene aperta. La parte frontale è divisa in tre scanalature, che permettono di ripiegare la cover su sé stessa e usarla come stand.