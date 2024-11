Recensione OPPO Find X8 Pro: un ritorno eccellente

Confezione

Costruzione ed Ergonomia

Lo smartphone ha una scocca in metallo opaca bella al tatto e alla vista. Il retro invece è in vetro opaco che nella variante bianca da noi testata (Pearl White) ha una trama effetto marmo che è diversa per ogni esemplare uscito dalle fabbriche di OPPO. Una trovata elegante e che renderà il vostro smartphone unico. La finitura è quasi setosa al tatto e non trattiene per niente le impronte.

Questa CPU dai test rimane leggermente dietro alla soluzione Snapdragon, ma non possiamo negare di essere comunque rimasti stupiti per la gestione energetica, per le prestazioni in giochi anche pesanti (come War Thunder o Genshin Impact) e per le temperature che vengono comunque tenute a bada.

Fotocamera

OPPO con il suo kit fotografico ha fatto quello che tutte le aziende dovrebbero fare: inserire due livelli di zoom ottico nei propri smartphone. Qui abbiamo ben quattro fotocamere principali tutte da 50 megapixel: la principale ƒ/1.6, la grandangolare ƒ/2.0 e due fotocamere periscopiche. La prima ha un rapporto di zoom di 3.5X ed è con apertura ƒ/2.6, mentre la seconda è da ben 6X con apertura ƒ/4.3.

In questo modo, almeno quando le condizioni di luce sono buone, questo smartphone può offrire un range di scatto molto valido, almeno fra 0.5X e 10X circa. Anche gli scatti 2X o 10X per esempio sono molto buoni. E anche senza scomodare lo zoom digitale le foto con queste due fotocamere sono eccellenti: le migliori sulla piazza.

Le foto sono in generale molto buone, con un ottimo livello di dettaglio e con una buona gestione delle luci e dei colori. Anche di notte questo smartphone permette di scattare foto molto buone, in alcuni casi riuscendo a battere buona parte dei suoi concorrenti. Molto buona per esempio anche la fotocamera grandangolare. In qualche raro caso questo kit fotografico "scivola" su alcuni dettagli come alcune foto ritratto meno naturali o qualche foto al cibo troppo saturata. Ma Find X8 Pro si merita assolutamente di stare nell'olimpo dei gli smartphone premium per le foto.

Peccato per la fotocamera frontale da 32 megapixel ƒ/2.4 a fuoco fisso. È discreta, ma di sicuro "non brilla".

Buona la parte video, che ci ha particolarmente stupito, sia per la qualità, ma anche per la flessibilità, permettendovi di registrare in 4K a 60fps da tutte le fotocamere anche senza interrompere il video. È un po' tremolante la fotocamera 6X, ma è accettabile. Per il resto la stabilizzazione ma bene il suo dovere. C'è a disposizione anche una funzione di focalizzazione sonora per far sì che l'audio venga elaborato per mettere in risalto la voce del soggetto inquadrato.

Lo smartphone ha poi delle funzionalità uniche abbastanza particolari: la modalità concerto, la raffica di fino a 200 scatti in sequenza ed è il primo smartphone Android a non compromettere la qualità delle foto se si attiva lo scatto delle live photo (ma qualcuno le usa?).

L'intelligenza artificiale aiuta poi a migliorare alcuni scatti andando a rimuovere lo sfocato, oppure i riflessi sui vetri.

Abbastanza impressionante l'efficacia di quest'ultimo.

Infine abbiamo un tasto touch chiamato Quick Button, che ricorda proprio il Camera Control di iPhone. Qui è molto più semplice e permette di controllare solo lo zoom e lo scatto. Simpatico, ma sono più le volte che lo abbiamo toccato per errore con una mano che quelle in cui lo abbiamo cercato.