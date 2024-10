Recensione OPPO Reno 12: sottile, leggero e con una grande autonomia

Confezione

All'interno della confezione di OPPO Reno 12 troviamo unicamente il cavo USB-A/USB-C, senza caricabatterie o accessori aggiuntivi come cover protettiva o cuffie auricolari. Questa scelta segue la tendenza recente di molti produttori, volta a ridurre l'impatto ambientale e i costi, ma può risultare poco conveniente per chi non possiede già un caricatore compatibile. In promozione sul sito OPPO viene però incluso senza dover sborsare neanche un euro, l'alimentatore da 80W.

Costruzione ed Ergonomia

Il design di OPPO Reno 12 risulta simile a quello del modello Pro, caratterizzato da uno stile minimalista e raffinato. La scocca posteriore ha un effetto "duna di sabbia" che cattura la luce, pur mantenendo una superficie completamente liscia al tatto. Il profilo del dispositivo è costituito da una lega di plastica e metallo lucida, che si dimostra resistente alle impronte e contribuisce a una buona qualità percepita. Noi in realtà abbiamo provato la versione scura, che ha un effetto ruvido, ma riteniamo che quella appena descritta rimanga la versione più distintiva. Con 177 grammi di peso e uno spessore di 7,57 mm, Reno 12 è leggero e sottile, anche se leggermente più spesso rispetto al Pro. La resistenza a polvere e spruzzi, garantita dallo standard IP65, è una caratteristica interessante in questa fascia di prezzo, rendendolo adatto all'uso quotidiano senza particolari preoccupazioni.

OPPO Reno 12 è dotato dello stesso Mediatek Dimensity 7300 Energy del Pro, un processore da 4 nanometri che riesce a bilanciare efficienza energetica e prestazioni accettabili per un dispositivo di fascia media. Anche la RAM è sempre da 12 GB, visto che non viene commercializzato nel nostro paese la versione da 8 GB. Si tratta di memoria in tecnologia LPDDR4X. La memoria interna è di 256 GB UFS 3.1, espandibile tramite microSD, ma l'espansione richiede l'uso di uno slot ibrido, rinunciando quindi a una seconda SIM. Il supporto per le eSIM è assente, un aspetto che potrebbe far storcere il naso a chi desidera maggiore flessibilità nelle connessioni mobili. Anche il jack audio da 3,5 mm è assente, ormai un trend consolidato nel settore, ma troviamo l'emettitore a infrarossi e il lettore di impronte digitali sotto il display, preciso e reattivo. La porta USB-C supporta l'audio ma non l'uscita video, e il comparto connettività include Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.4, garantendo una connessione stabile e moderna. Le prestazioni generali del telefono sono adeguate per un uso quotidiano medio e rispetto al Pro si tratta in sostanza di praticamente lo stesso dispositivo guardando alla scheda tecnica.

Fotocamera

OPPO Reno 12 offre una configurazione tripla per la fotocamera posteriore: il sensore principale è da 50 megapixel con apertura ƒ/1.8, accompagnato da un obiettivo ultrawide da 8 megapixel e da una fotocamera macro da 2 megapixel. Rispetto al modello Pro, manca la telecamera 2x per ritratti e zoom, riducendo un po' la versatilità fotografica. La qualità generale delle foto è comunque buona in condizioni di luce ottimali, con scatti nitidi e dettagliati dalla fotocamera principale. La fotocamera frontale è da 32 megapixel, leggermente meno performante rispetto ai 50 megapixel del modello superiore, ma capace di scatti selfie sufficientemente dettagliati e utilizzabili per social e videochiamate. La fotocamera grandangolare dimostra i suoi limiti in termini di risoluzione offrendo degli scatti meno dettagliati rispetto ad altri concorrenti. In generale anche la gestione delle forti luci avrebbe potuto essere gestita meglio. I video possono essere registrati fino a 4K a 30 fps, con un audio di buona qualità e una stabilizzazione che, sebbene non eccelsa, è adeguata per un dispositivo di questa fascia. OPPO ha introdotto alcune funzioni avanzate per la fotocamera, come la gomma magica per eliminare elementi indesiderati e la funzionalità Best Face AI per migliorare le foto di gruppo, che risultano divertenti ma non fondamentali per definire l'esperienza fotografica.

Display

Il display di OPPO Reno 12 è uno dei punti forti di questo smartphone, condividendo molte caratteristiche con il Pro. Si tratta di un pannello AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FullHD+ (1080 x 2412 pixel) e refresh rate fino a 120 Hz. La luminosità di picco è leggermente inferiore rispetto al Pro, raggiungendo i 1.200 nit, ma è comunque sufficiente per un'ottima visibilità all'aperto. La riduzione della curvatura del display a un livello puramente estetico migliora l'ergonomia, evitando tocchi accidentali e offrendo un'esperienza visiva di qualità. Il supporto alla tecnologia Always-On Display è presente, insieme alla Splash Touch, che migliora la reattività del display anche quando bagnato. Considerate sempre che si tratta di un display curvo e nel caso non vi piacesse questa soluzione, non vi piacerà neanche su questo OPPO Reno 12.

Software

OPPO Reno 12 arriva con Android 14 e la personalizzazione ColorOS 14.1. Come per il Pro, è garantito un aggiornamento di 3 anni per le versioni di Android e 4 anni di patch di sicurezza, offrendo una buona longevità per uno smartphone di fascia media. Il sistema operativo offre numerose funzionalità, tra cui il menù laterale per aprire app in finestra, la modalità di gioco e lo Zen Space, utile per evitare distrazioni. Le nuove funzionalità AI, come il riassunto di pagine web e la creazione di immagini basate sul volto dell'utente, sono presenti anche qui, sebbene siano ancora agli inizi e funzionino solo in inglese. Purtroppo, alcune delle app preinstallate risultano inutili, e il carosello degli sfondi nel lockscreen può sembrare poco adatto a uno smartphone di questa qualità, anche se può essere disattivato. Allo stesso modo ci sono molte (troppe) app preinstallate all'accensione, costringendoci a cancellare quelle che non sono di nostro interesse.

Autonomia

La batteria di OPPO Reno 12 è da 5.000 mAh, esattamente come nel modello Pro, e garantisce una durata di oltre una giornata con uso intenso e fino a due giorni con un uso moderato. Anche qui troviamo la ricarica rapida a 80W, che permette di ricaricare lo smartphone molto velocemente, rendendolo pratico per chi ha bisogno di energia al volo.

Prezzo

OPPO Reno 12 è stato lanciato a 499€, un prezzo un po' alto per quello che può offrire. È ormai in commercio già da qualche mese e pertanto il suo prezzo ha subito una discesa che lo ha portato agli attuali 379€, decisamente più allineato al mercato e al suo valore. Sul sito OPPO è possibile portarselo a casa assieme all'alimentatore da 80W, mentre su Amazon è in omaggio il supporto per le bocchette dell'aria per auto.

Giudizio Finale OPPO Reno 12 OPPO Reno 12 è sicuramente uno smartphone più facilmente consigliabile rispetto alla versione Pro. Si risparmia tanto e si rinuncia a poco. Ottimo! È comunque uno smartphone che si fa pagare, ma vi portate a casa comunque uno smartphone ben fatto, leggero, sottile e con un buon supporto software. Sommario Confezione 6 Costruzione ed Ergonomia 8.5 Hardware 7.5 Fotocamera 7 Display 8.5 Software 8 Autonomia 8.5 Prezzo 6.5 Voto finale OPPO Reno 12 Pro Ottimo display

Ottimo display Design pulito e semplice

Design pulito e semplice Software completo e veloce

Software completo e veloce Aggiornato nel tempo Contro Fotocamere solo nella media

Fotocamere solo nella media Prezzo di lancio alto

Prezzo di lancio alto Prestazioni limitate

Prestazioni limitate Manca il supporto eSIM

OPPO Reno 12 Display 6,7" FHD+ / 1080 x 2412 PX

Fotocamera 50 MPX ƒ/1.8

Frontale 32 MPX ƒ/2.0

CPU octa 2.5 GHz

RAM 12 GB

Memoria Interna 256 GB Espandibile

Batteria 5000 mAh

Android 14 Scheda Tecnica Confronta Prezzi