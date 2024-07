Recensione OPPO Reno 12 Pro: il meglio di OPPO è un AI Phone

OPPO rinnova la sua famiglia di smartphone Reno, che ad oggi è la linea di prodotto di fascia più alta per l'azienda nel nostro paese. Scopriamo quindi questo nuovo Reno 12 Pro , che si vuole definire come il primo AI Phone della fascia media.

Confezione

Costruzione ed Ergonomia

OPPO Reno 12 Pro torna un po' alle origini con un design semplice e pulito e che ad un primo sguardo ci ricorda proprio le soluzioni che OPPO aveva sul mercato un po' di tempo fa. Il retro in vetro ha un trattamento che alla vista cattura l'attenzione con un effetto "duna di sabbia": al tatto però è completamente liscio. Il profilo invece è una lega di plastica e metallo lucida che non trattiene particolarmente le impronte. Lo smartphone è leggero, con solo 180 grammi di peso, e relativamente sottile con i suoi 7,4 millimetri di spessore. In più resiste alla polvere e agli spruzzi secondo lo standard IP65 , cosa sicuramente molto gradita.

La GPU è una Mali G615 MC2, abbiamo poi ben 12 GB di RAM LPDDR4X e ben 512 GB di memoria interna UFS 3.1, espandibili anche tramite microSD, rinunciando però alla seconda nanoSIM. Purtroppo non c'è il supporto per le eSIM. Manca anche il jack audio, ormai sparito da buona parte degli smartphone in circolazione. Presente però l'emettitore ad infrarossi e un buon lettore di impronte digitali all'interno dello schermo, preciso e veloce. La porta USB-C non supporta l'uscita video, ma ovviamente supporta quella audio e abbiamo anche Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.4 .

La scheda tecnica di OPPO Reno 12 Pro è quella di uno smartphone di fascia media. Si barcamena infatti fra specifiche quasi da top di gamma e qualche prodotto un po' più modesto, come per esempio il processore.

Fotocamera

OPPO implementa in questo smartphone quattro fotocamere tutte con un senso. Abbiamo un sensore principale da 50 megapixel stabilizzato otticamente con apertura ƒ/1.8, una 50 megapixel 2x per i ritratti e per lo zoom con apertura ƒ/2.0 e infine una 8 megapixel grandangolare ƒ/2.2, ma senza autofocus per le macro. A queste fotocamere si aggiunge una fotocamera frontale da 50 megapixel ƒ/2.0, questa sì invece dotata di autofocus. È un discreto kit fotografico che permette di fare delle foto più interessanti, in praticamente ogni condizione di luce. Non ci sono infatti praticamente mai foto da buttare e anche la fotocamera selfie si difende. Peccato per la bassa risoluzione della fotocamera grandangolare che comunque con buona luce vi permette di scattare immagini decisamente interessanti.

Negli scatti quotidiani il bilanciamento fra luci e colori è però a volte imperfetto. Niente di drammatico, ma è sicuramente un fattore che denota una differenza di qualità fra questo smartphone e uno di fascia alta.

I video si registrano in 4K a 30fps, oppure in Full HD da tutte le fotocamere. Sono discrete, con un buon audio e una stabilizzazione degna di questo smartphone.

L'azienda ha poi introdotto delle funzionalità relative all'eliminazione di soggetti indesiderati dalle foto (quello che Google ha fatto conoscere a tutti come gomma magica) e una funzionalità di Best Face AI, che permette di far venire tutti gli con occhi aperti nelle foto di gruppo. Funzionalità simpatiche e se vogliamo anche utili, ma che da sole non possono certo determinare la qualità di uno smarpthone.