Recensione Patriot Viper Xtreme 5 RGB DDR5: si vola a 8.000 MHz

Le memorie Patriot Viper Xtreme 5 RGB DDR5 puntano già verso il futuro. Se fino a qualche mese fa le DDR5 potevano sembrare ancora un po' acerbe, con questa nuova ondata di moduli ad altissime frequenze stiamo finalmente scoprendo le vere potenzialità di questa tecnologia. Le Xtreme 5 su questo non si fanno mancare nulla, visto che sono tra le più veloci sul mercato – arrivano fino a 8.000 MHz – e supportano gli standard più recenti come Intel XMP 3.0. Scopriamo insieme tutti i dettagli di queste memorie nella nostra recensione completa. PRO Prestazioni eccezionali

3 profili XMP 3.0 integrati Design dei LED RGB piacevole CONTRO Voltaggio non semplice da gestire

Unboxing

Le Patriot Viper Xtreme 5 RGB DDR5 sono vendute in una confezione in cartone con scritte e disegni in rilievo. All'interno troviamo un cofanetto in plastica che contiene i due moduli DDR5, ben protetti dagli urti. Una confezione essenziale e senza particolari dettagli da riportare. A seguire trovate le immagini del contenuto.

Caratteristiche Tecniche

Formato : U-DIMM

: U-DIMM Standard : DDR5

: DDR5 Moduli : 2 x 16 GB (32 GB)

: 2 x 16 GB (32 GB) Frequenza standard : 5.600 MHz

: 5.600 MHz Frequenza massima : 8.000 MHz

: 8.000 MHz Latenze standard : 46-46-46-90

: 46-46-46-90 Latenze massime : 38-48-48-84

: 38-48-48-84 Voltaggio SPD : 1,1 V

: 1,1 V Voltaggio massimo : 1,45 V

: 1,45 V Interfaccia : 288 pin

: 288 pin Compatibilità : Chipset Z790

: Chipset Z790 Profilo : Intel XMP 3.0

: Intel XMP 3.0 Illuminazione : LED RGB

: LED RGB Dissipatore : Alluminio

: Alluminio Dimensioni : 0,6 x 13,5 x 4,4 cm

: 0,6 x 13,5 x 4,4 cm Peso: 47 g

Il kit che abbiamo utilizzato per le nostre prove è quello con codice PVXR532G80C38K, che corrisponde a due moduli Patriot Viper Xtreme 5 RGB DDR5 da 16 GB ciascuno (32 GB in totale) in versione da 8.000 MHz e latenze 38-48-48-84. Un hardware di altissimo livello, tra i migliori della categoria in questo momento. Sono RAM ottimizzate per i processori Intel, già pronte anche per i nuovi Core di 14a generazione, con supporto nativo per lo standard XMP 3.0. Si può scegliere tra tre diversi profili XMP (7.600 MHz, 7.800 MHz, 8.000 MHz), con un voltaggio massimo che arriva fino a ben 1,45 V, un valore elevato per moduli DDR5. Tra l'altro, tutti i modelli Extreme sono testati e certificati da Viper, dunque le performance sono già molto alte senza bisogno di overclock. Dal punto di vista del design e della costruzione fisica, il corpo in alluminio assicura una buona resistenza e un'ottima capacità di dissipazione del calore. C'è poi la fascia superiore che integra i LED RGB, con una particolarissima forma che presenta due corna alle estremità, con il logo Viper sulla parte sinistra.

Montaggio

Le Patriot Viper Xtreme 5 RGB DDR5 sono molto facili da installare, dato che si montano come qualsiasi altro kit di moduli RAM. Prima di tutto, bisogna aprire i due blocchi alle estremità degli alloggiamenti per le RAM sulla scheda madre. Poi si passa all'inserimento sulla scheda madre: state attenti al dentino nella parte centrale di ogni modulo, che vi indicherà il verso corretto dell'inserimento. Come sempre, fate attenzione a quali slot scegliete: per massimizzare le performance con due moduli è necessario usare i due slot compatibili con il Dual Channel, che di solito sono il secondo e il quarto a partire da sinistra – ma questo dipende dalla scheda madre, quindi leggete bene sul manuale quali sono gli slot compatibili. Una cosa importante da segnalare è che le Viper Xtreme 5 RGB hanno un'altezza abbastanza elevata, dunque non sono tra le più indicate per case dalle dimensioni ridotte. Se volete assemblare una build mini-ITX, vi consigliamo di verificare prima le misure per capire se questi moduli siano compatibili.

Software

Il programma ufficiale per controllare le Patriot Viper Xtreme 5 RGB DDR5 si chiama Viper RGB Software. Come s'intuisce dal nome, questo piccolo software serve in particolare per controllare i LED RGB ed attivare particolari effetti luminosi. Per la gestione dei LED è possibile usare anche i software forniti con dal produttore della scheda madre. Infatti, le Viper Xtreme 5 RGB sono compatibile con diversi sistemi di gestione dell'illuminazione LED, come ad esempio MSI Mystic Light Sync, ASUS Aura Sync, AsRock Polychrome Sync e Gigabyte RGB Fusion 2.0.

Piattaforma di Test

Abbiamo provato le memorie Patriot Viper Xtreme 5 RGB DDR5 su una build di alto livello, con hardware aggiornato all'ultima generazione per scheda madre, scheda video e processore. Per la precisione, abbiamo utilizzato una combinazione tra il processore Intel Core i5 13600K e la scheda madre MSI MAG Z790 Carbon WiFi. A seguire trovate la lista di tutti i componenti installati sulla build e anche alcune immagini delle RAM montate nel PC e con vari effetti d'illuminazione.

Benchmark

Le Patriot Viper Xtreme 5 RGB DDR5 sono memorie che possono arrivare a frequenze elevatissime. I risultati ottenuti durante i nostri benchmark sono stati molto buoni, ma l'impressione è che per queste RAM si debba attendere l'arrivo della nuova generazione Intel Core 14000 per poterle sfruttare a dovere. Abbiamo utilizzato diversi software per i benchmark: Cinebench 2024, CPU-Z, AIDA64, PCMark10, 3DMark, Blender. Le memorie sono stabili e offrono prestazioni di ottimo livello. Le tensioni e il voltaggio salgono tantissimo, tanto che per un processore intel di 13a generazione non è facile sopportare uno stress di questo tipo. Trovate in galleria gli screenshot con i risultati. Gestire un voltaggio così alto non è semplice per la scheda madre. Per questo, per usare al meglio le Viper Xtreme 5 è necessario avere un hardware di altissimo livello, in grado di supportare le richieste dei moduli installati senza creare instabilità nel sistema. Sicuramente l'utilizzo dei profili XMP incorporati nelle memorie facilita molto la gestione dei parametri, ma abbiamo riscontrato che in alcuni casi le prestazioni non sono sempre al massimo del potenziale. Detto questo, i valori di funzionamento delle Viper Xtreme 5 sono comunque quasi sempre nella norma. Anche dal punto di vista delle temperature, i due moduli che abbiamo utilizzato non hanno mai superato i 50°, dunque ben lontani da qualsiasi soglia di pericolo. Il rivestimento in alluminio fa bene il suo lavoro e permette una buona dissipazione.

Prezzo e Acquisto

Le Patriot Viper Xtreme 5 RGB DDR5 sono già disponibili sul mercato internazionale, ma acquistarle in Italia può essere più difficile del previsto. Il kit da 32 GB totali che abbiamo provato in questa recensione (PVXR532G80C38K) con due moduli a 8.000 MHz e latenze CL38 non ha un prezzo di listino ufficiale per il nostro mercato. Se siete fortunati potete trovarlo a poco più di 250€ su alcuni store, ma solitamente il costo di vendita è oltre i 300€. Come abbiamo più volte detto durante la recensione, le Viper Xtreme 5 sono memorie di fascia altissima, quindi non sorprende che il costo sia così alto. Al momento, sono tra le poche RAM DDR5 con profilo XMP 3.0 capaci di raggiungere gli 8.000 MHz, e questa esclusività ovviamente si fa pagare. Se avete i componenti hardware giusti (processore e scheda madre) per supportare e sopportare velocità così elevate delle memorie RAM, le Viper Xtreme 5 sono una delle migliori scelte possibili sul mercato.

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.

