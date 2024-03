Si tratta di una bella fontana per gatti realizzata interamente in plastica. Il contenitore dell'acqua è trasparente e questo ci permetterà sempre di controllare quanta acqua è presente all'interno. Il coperchio si solleva e assieme a lui anche il filtro a 8 strati e il motorino per pompare l'acqua. L'acqua viene fatta sgorgare da un foro nella parte alta della fontana. L'acqua poi scivola in una sorta di conca che crea una piccola pozza e poi di nuovo in un foro in cui viene filtrata e rimessa in circolo.

Nel caso specifico della mia tester, Nyan, già adottavo una soluzione tramite fontana proprio per questa ragione. Nyan beve con molto piacere dalla fontana di Petgugu, anche se la pozza tende a essere un'ottima soluzione per inzuppare anche le zampe e poi bagnare in giro per casa. Ovviamente quindi ciascuno dovrà valutare in base alle attitudini del proprio gatto.

Questa fontana Petgugu, dopo averne provate tante, ha l'indubbio vantaggio di essere la più silenziosa di tutte. Il motore infatti è il meno rumoroso che abbia mai testato.

Le funzionalità smart sono ovviamente quelle più curiose per questo prodotto. L'app infatti vi invierà una notifica ogni volta che il vostro gatto avrà bevuto, indicandovi quanta acqua è stata bevuta. Tutti i dati vengono poi riportati in un grafico, giornaliero, settimanale, mensile o annuale. In questo modo si potrà tenere sotto controllo quanta acqua il vostro animale ha bevuto e se ci sono dei trend che devono avere la vostra attenzione.

Peccato che i dati orari siano disponibili solo per il giorno in corso, così come quelli giornalieri solo per la settimana in corso e così via. Ovviamente questo aspetto è però vanificato se avete più di un gatto in quanto il prodotto non può fare distinzione di quale animale ha bevuto. È però sorprendente la precisione con cui vi arriva la notifica ogni volta che il gatto berrà dalla fontana. E ad oggi non abbiamo ancora capito quale sia la tecnologia che permette di riconoscere la "bevuta".

L'app vi invierà poi anche notifiche quando l'acqua è da pulire, quando il filtro va sostituito o quando c'è troppa poca acqua (che potrebbe anche essere un problema per il motore).

La fontana di Petgugu per gatti costa 219€, troppo. Su Amazon è attivo però un coupon che porta il prezzo a dimezzarsi. Decisamente più ragionevole, anche se rimane un prodotto non per tutti.

Simpatico che la confezione possa diventare una casetta per gatti in cartone.