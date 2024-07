Pininfarina Hybrid Watch, la nostra prova: l'orologio smart che deve piacere

Questo di Pininfarina non è il primo orologio ibrido che testiamo. Fra i più famosi ci sono sicuramente quelli di Withings . Questo prodotto vuole mettere sul piatto prima di tutto un orologio che sia bello da vedere, sia realizzato con cura e che possa trasmettere qualcosa, aggiungendo poi alcune funzionalità smart per tutti quelli che non potrebbero rinunciare né all'orologio classico e né al rimanere connessi.

Il punto cardine di questo Pininfarina Sintesi Hybrid Watch è l'aspetto. Potremmo guardare per ore questo orologio e continuare a pensare che sia il più bello, fra tutte le categorie di watch con una qualche funzione smart che abbiamo mai provato. È realizzato in acciaio inossidabile, frontalmente abbiamo un vetro zaffiro e il cinturino è in vera pelle italiana. Questa versione Sintesi, che è una seconda generazione per Pininfarina, va ad alleggerire la cassa, con un design che segue maggiormente le forme del quadrante che si protende soltanto alle estremità per gli agganci del cinturino. Sul lato destro, quasi a contrasto, sono ben visibili i pulsanti. Due sono cilintrici mentre quello centrale è una corona che può anche essere ruotata ed è lo strumento con cui potrete navigare nel menù.

L'orologio ibrido

Il quadrante nella nostra versione è nero: una via di mezzo fra una finitura lucida e una opaca. Ai lati ci sono i segni per le ore che, come le lancette, sono fluorescenti. Non c'è la lancetta dei secondi. Il mini quadrante in basso può essere configurato dall'app per vari scopi. Nel mio caso ho scelto di indicare la percentuale di passi compiuti durante il giorno in rapporto all'obiettivo fissato.

Premendo il tasto centrale si riaccende il piccolo display OLED superiore. Questo mostra l'orario in versione digitale e la data.

Non appena si scorre la corona per navigare fra i menù le lancette si spostano per lasciare ben visibile il display nel caso queste fossero sopra. Ci vuole un movimento deciso sulla rotellina e non è possibile scorrerla per errore. Abbiamo il cronometro, il timer e la sveglia. Queste purtroppo non possono essere configurate dall'orologio, ma solo dallo smartphone. Abbiamo poi un menù per il meteo e uno per la salute, dove troviamo il menù per misurare il battito cardiaco, quello per l'ossigenazione del sangue e gli esercizi di respirazione.

Il battito cardiaco può comunque essere rilevato durante tutto il giorno e l'ossigenazione invece durante il sonno. Ritrovate tutto nell'applicazione, che mostra queste informazioni in modo estremamente chiaro e ha delle sezioni diverse per ogni circostanza. Non vi aspettate però i dati precisi e dettagliati che potreste trovare in uno smartwatch. Qui abbiamo solo le informazioni essenziali, per quanto precise e mostrate con chiarezza.