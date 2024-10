Recensione PocketBook Era Color: sopravviverà alla concorrenza?

Come si intuisce dal nome, PocketBook Era Color, è la variante a colori: molto simile nell'aspetto, oltre che per il display a colori si distingue anche per specifiche tecniche rinnovate.

Costruzione ed ergonomia

PocketBook Era Color è un ebook reader con design asimmetrico , come Kobo Libra Color o BOOX Go Color 7 . Rispetto questi ultimi, PocketBook Era ha i tasti fisici "incastonati" nel bordo : una scelta sensata, che mi piace molto per l'ergonomia e che mi ha ricordato i vecchi Kindle.

Il telaio è in metallo , il display è a filo con la scocca ed è ricoperto da un vetro resistente ai graffi , il retro è scanalato e realizzato con una plastica gommata che offre un buon grip: insomma, si percepisce da subito di aver in mano un dispositivo premium, solido e ben costruito .

L'interfaccia del dispositivo può ruotare (manualmente o automaticamente tramite accelerometro), quindi l'impugnatura va bene sia per destrimani che per mancini.

Non manca l'impermeabilità, con certificazione IPX8, che garantisce resistenza all'acqua anche per immersioni complete fino a 60 minuti e fino a 2 metri di profondità. L'impermeabilità è un bel plus per chi vuole leggere a bordo piscina o addirittura in vasca da bagno, ma anche per chi semplicemente non vuole preoccuparsi della pioggia leggendo alla fermata del tram.

Sul retro, una piccola sezione della backcover è removibile e serve per attaccare la Flip cover (come mostrato in questo video): a pelle è una scelta che non mi fa impazzire, ma non ho a disposizione una Flip cover per provare l'effetto che fa.