Recensione PocketBook InkPad 4: buono, ma non per tutti

Il software di PocketBook è sempre un mix di gioie e dolori. Ci sono due aspetti cruciali da tenere a mente: quello di PocketBook è un sistema operativo più raffazzonato rispetto a quello di Kindle e Kobo, ma anche molto più flessibile e personalizzabile, con funzioni realmente utili in termini di esperienza utente.

Partiamo dalle note negative, che sono principalmente due. La prima è il Negozio incluso, dove non sono disponibili titoli in italiano (e, in generale, non è particolarmente fornito): dimenticatevi della possibilità di fare acquisti dal dispositivo e preparatevi all'idea di comprare gli ebook altrove, per poi copiarli a mano. Insomma, purtroppo PocketBook InkPad 4 non è un dispositivo da regalare allo zio un po' imbranato che vuole comprarsi i libri da leggere sotto l'ombrellone con qualche clic: per lui, sempre meglio Kindle o Kobo con i loro fornitissimi store.

La seconda nota negativa è il dizionario: integrati nel sistema operativo sono disponibili moltissimi dizionari diversi da scaricare in locale, sia mono lingua che bilingue per le traduzioni, ma sono quasi tutti dizionari di scarsa qualità. Il mono lingua italiano, ad esempio, è quello di Wikitionary, che di frequente non riesce a dare la corretta definizione di una parola (ad esempio, non sempre riesce a interpretare i verbi se non sono all'infinito).

C'è di buono che si possono installare facilmente dizionari esterni (sia dizionari liberi in formato .dic che dizionari commerciali in formato .pbi), ma sarebbe auspicabile che prima o poi PocketBook prendesse accordi commerciali per integrare nativamente dizionari solidi, come lo Zingarelli incluso sui Kindle. In attesa dello Zingarelli, questo dizionario italiano scaricabile sul forum di Mobileread è il meglio che sono riuscito a trovare gratuitamente per l'italiano.